У лютому Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогла захопити РФ, - Сирський
Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у лютому 2026 року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські окупанти.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Втрати РФ
Головком зазначив, що загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.
Втрати у техніці
Також росіяни втратили:
- 322 танки;
- 430 бойових броньованих машин;
- 2 967 артсистем;
- 110 РСЗВ;
- 55 засобів ППО;
- п’ять літаків;
- один гелікоптер;
- 65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- по одному кораблю й підводному човну;
- 11 927 одиниць автомобільної техніки;
- 65 - спецтехніки.
"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав.
У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", - наголосив Сирський.
Сили оборони проводять результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
"Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті "поголів’я" ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій", - підсумував він.
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