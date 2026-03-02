У лютому Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогла захопити РФ, - Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у лютому 2026 року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські окупанти.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ

Головком зазначив, що загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.

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Втрати у техніці

Також росіяни втратили:

322 танки;

430 бойових броньованих машин;

2 967 артсистем;

110 РСЗВ;

55 засобів ППО;

п’ять літаків;

один гелікоптер;

65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

по одному кораблю й підводному човну;

11 927 одиниць автомобільної техніки;

65 - спецтехніки.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав.



У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", - наголосив Сирський.

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Сили оборони проводять результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

"Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті "поголів’я" ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій", - підсумував він.

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