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Новини Наступальні операції ЗСУ
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У лютому Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогла захопити РФ, - Сирський

Сирський розповів про успіхи Сил оборони у лютому

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у лютому 2026 року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські окупанти.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ

Головком зазначив, що загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.

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Втрати у техніці

Також росіяни втратили:

  • 322 танки;
  • 430 бойових броньованих машин;
  • 2 967 артсистем;
  • 110 РСЗВ;
  • 55 засобів ППО;
  • п’ять літаків;
  • один гелікоптер;
  • 65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • по одному кораблю й підводному човну;
  • 11 927 одиниць автомобільної техніки;
  • 65 - спецтехніки.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав.

У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", - наголосив Сирський.

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Сили оборони проводять результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

"Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті "поголів’я" ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій", - підсумував він.

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Автор: 

бойові дії (5934) Сирський Олександр (945) наступ (291)
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Топ коментарі
+12
*** одне бла бла бла...
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02.03.2026 14:07 Відповісти
+10
Ну, колись сирок про Курську операцію бравурно звітував. Нема довіри до цього м'ясника.
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02.03.2026 14:33 Відповісти
+6
Флеш казав, що треба тиша.
Тому ******* тільки ті, кому не вірять.
Ну і добре.
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02.03.2026 14:19 Відповісти
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*** одне бла бла бла...
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02.03.2026 14:07 Відповісти
Спасибо большое, генерал Сырский. Когда этничный русский, участник военного парада на 9 мая на красной площади, херачит своих соотечественников-оккупантов, воюя за Украину-это дорогого стоит.
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02.03.2026 16:18 Відповісти
Вже ж писали - шо перед цим нас витіснили з 500 кв км а в лютому ми відбили 200 кв км - таке
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02.03.2026 14:11 Відповісти
Флеш казав, що треба тиша.
Тому ******* тільки ті, кому не вірять.
Ну і добре.
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02.03.2026 14:19 Відповісти
Ну, колись сирок про Курську операцію бравурно звітував. Нема довіри до цього м'ясника.
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02.03.2026 14:33 Відповісти
Deep state вчора повідомив, що приріст окупованої території в лютому склав 126 квадратних кілометрів. Цим хлопцям і дівчатам я вірю набагато більше ніж кацапу в українській формі Сирському.
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02.03.2026 15:39 Відповісти
Кому цей зрадник впарює "фасолю"???https://glavred.net/front/fevral-izmenil-front-skolko-territoriy-okkupirovala-rf-analiz-deepstate-10745210.html
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02.03.2026 15:44 Відповісти
де воно, брехливий кацапський монгол ? скільки загинуло від твоїх авантюр в Кринках і курську, лайно собаче ?
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02.03.2026 15:49 Відповісти
 
 