В феврале Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогла захватить РФ, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогли захватить российские оккупанты.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Потери РФ
Главнокомандующий отметил, что общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки.
Потери в технике
Также россияне потеряли:
- 322 танка;
- 430 боевых бронированных машин;
- 2 967 артсистем;
- 110 РСЗО;
- 55 средств ПВО;
- пять самолетов;
- один вертолет;
- 65 269 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- по одному кораблю и подводной лодке;
- 11 927 единиц автомобильной техники;
- 65 - спецтехники.
"За три зимних месяца мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды.
В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник", - подчеркнул Сырский.
Силы обороны проводят результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
"Вопреки многократным заявлениям российского руководства, мы только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе "поголовье" вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать врага в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй", - подытожил он.
