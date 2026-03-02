В феврале Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогла захватить РФ, - Сырский

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогли захватить российские оккупанты.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Потери РФ

Главнокомандующий отметил, что общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки.

Потери в технике

Также россияне потеряли:

322 танка;

430 боевых бронированных машин;

2 967 артсистем;

110 РСЗО;

55 средств ПВО;

пять самолетов;

один вертолет;

65 269 БПЛА оперативно-тактического уровня;

по одному кораблю и подводной лодке;

11 927 единиц автомобильной техники;

65 - спецтехники.

"За три зимних месяца мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды.



В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник", - подчеркнул Сырский.

Силы обороны проводят результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Вопреки многократным заявлениям российского руководства, мы только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе "поголовье" вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать врага в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй", - подытожил он.

