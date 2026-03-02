РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Наступательная операция ВСУ
1 139 5

В феврале Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогла захватить РФ, - Сырский

Сырский рассказал об успехах Сил обороны в феврале

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогли захватить российские оккупанты.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери РФ

Главнокомандующий отметил, что общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки.

Читайте также: Российские войска активизировали наступление на Волчанском направлении, - Трегубов

Потери в технике

Также россияне потеряли:

  • 322 танка;
  • 430 боевых бронированных машин;
  • 2 967 артсистем;
  • 110 РСЗО;
  • 55 средств ПВО;
  • пять самолетов;
  • один вертолет;
  • 65 269 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • по одному кораблю и подводной лодке;
  • 11 927 единиц автомобильной техники;
  • 65 - спецтехники.

"За три зимних месяца мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды.

В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник", - подчеркнул Сырский.

Читайте также: Враг держит под Купянском импровизированную "крепость", - Трегубов

Силы обороны проводят результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Вопреки многократным заявлениям российского руководства, мы только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе "поголовье" вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать врага в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй", - подытожил он.

Читайте: ВСУ усиливают активную оборону: Сырский встретился с руководством "Азова" и 7 корпуса ДШВ. ФОТОрепортаж

Автор: 

боевые действия (3794) Александр Сырский (677) наступление (159)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*** одне бла бла бла...
показать весь комментарий
02.03.2026 14:07 Ответить
Вже ж писали - шо перед цим нас витіснили з 500 кв км а в лютому ми відбили 200 кв км - таке
показать весь комментарий
02.03.2026 14:11 Ответить
Флеш казав, що треба тиша.
Тому ******* тільки ті, кому не вірять.
Ну і добре.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:19 Ответить
Ну, колись сирок про Курську операцію бравурно звітував. Нема довіри до цього м'ясника.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:33 Ответить
 
 