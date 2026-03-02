Враг держит под Купянском импровизированную "крепость", - Трегубов

Россияне создали импровизированную крепость, а их заявления о захвате Купянска не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, также распространялись фейки о "взятии" населенного пункта Купянск-Узловой и якобы окружении там четырех бригад Сил обороны.

"Фантастика", которая не выдерживает критики

"Это такая фантастика, что не укладывается уже даже в российских головах. И это история, которую не нужно лишний раз повторять", – подчеркнул Трегубов.

Он также прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой со ссылкой на Минобороны России о якобы уничтожении в Украине 25 000 танков с начала полномасштабной войны.

Трегубов подчеркнул, что такого количества танков не существует даже во всех странах мира вместе взятых, включая саму Россию.

"25 000 танков нет во всем мире вместе взятом, включая саму Российскую Федерацию. Поэтому любая история о Купянске - повторять сейчас, что они взяли его четвертый раз, - это будет наверное слишком смешно даже для российских пропагандистов и их аудитории", - отметил военный.

По его словам, на данный момент в Купянске находятся от 20 до 30 российских военных, которые засели в двух зданиях и используют их как импровизированную крепость. В то же время их количество постоянно уменьшается, что играет на руку Силам обороны - необходимости штурмовать эти позиции нет, ведь оккупанты фактически изолированы и не способны активно действовать.

