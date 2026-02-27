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Новости Видео Бои на Купянском направлении
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Уцелевший оккупант подводит итог атаки украинских воинов: "Не доехали. Два УАЗа. Купянск. В хлам".. ВИДЕО

На Купянском направлении вражеская логистика продолжает превращаться в металлолом. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля, снятые самим оккупантом, который зафиксировал финал поездки подразделения армии РФ.

Российский военный, не сдерживая эмоций, констатирует полный разгром транспортной группы, которая пыталась прорваться в город.

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Детали демилитаризации:

  • Потери техники: На видео зафиксированы два уничтоженных "УАЗа", которые использовались для переброски личного состава или БК.

  • Символика оккупантов: На одной из истерзанных машин четко видна латинская буква "Z" - символ российской агрессии. От удара автомобиль перевернуло вверх колесами.

  • Локация: Купянский участок фронта, где враг ежедневно пытается штурмовать позиции ВСУ, но вместо этого теряет технику еще на подступах.

  • Цитата автора: "Не доехали два УАЗа, Купянск, в хлам", - комментирует захватчик за кадром, подтверждая эффективность огневого поражения украинских воинов.

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Ситуация на направлении:

Купянск остается одной из самых горячих точек. Оккупанты пытаются использовать гражданский или легкобронированный транспорт для быстрых налетов, однако наши операторы дронов и артиллерия успешно "минусуют" такие попытки. Каждая подобная уничтоженная "Z-машина" — это сорванная ротация или дефицит боеприпасов на передовой позиции врага.

Читайте: Лишь несколько зданий остаются под контролем россиян в Купянске, - Трегубов

Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) техника (1892) Харьковская область (2751) Купянский район (749) Купянск (997)
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Місце "свіже" (сніг пролітає, але ще не присипало), тіл не видно, і крові теж. Значить везли б/к, або харчі. Тепер десяток "ваньок" не доживуть до госпіталю - бо вивезти не буде на чому...
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27.02.2026 11:58 Ответить
Йой-йой! А шо сі стало? Їхали на літній гумі чи трохи "занесло не туди"...?
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27.02.2026 12:01 Ответить
Мабуть трохи занесло. Не туди. Їхали до райцентру Зажопінськ з дярёвні ******** а занесло в Україну.
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27.02.2026 12:04 Ответить
На літніх гусянках.
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27.02.2026 12:13 Ответить
А тушки где? Лисички разобрали?
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27.02.2026 12:20 Ответить
А в самому Куп'янську 50 рашистів як седіли, так і сидять. Ось вже чотири мівяці поспіль!
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27.02.2026 12:42 Ответить
Маринуванная мяса.
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27.02.2026 13:44 Ответить
 
 