Уцелевший оккупант подводит итог атаки украинских воинов: "Не доехали. Два УАЗа. Купянск. В хлам".. ВИДЕО
На Купянском направлении вражеская логистика продолжает превращаться в металлолом. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля, снятые самим оккупантом, который зафиксировал финал поездки подразделения армии РФ.
Российский военный, не сдерживая эмоций, констатирует полный разгром транспортной группы, которая пыталась прорваться в город.
Детали демилитаризации:
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Потери техники: На видео зафиксированы два уничтоженных "УАЗа", которые использовались для переброски личного состава или БК.
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Символика оккупантов: На одной из истерзанных машин четко видна латинская буква "Z" - символ российской агрессии. От удара автомобиль перевернуло вверх колесами.
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Локация: Купянский участок фронта, где враг ежедневно пытается штурмовать позиции ВСУ, но вместо этого теряет технику еще на подступах.
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Цитата автора: "Не доехали два УАЗа, Купянск, в хлам", - комментирует захватчик за кадром, подтверждая эффективность огневого поражения украинских воинов.
Ситуация на направлении:
Купянск остается одной из самых горячих точек. Оккупанты пытаются использовать гражданский или легкобронированный транспорт для быстрых налетов, однако наши операторы дронов и артиллерия успешно "минусуют" такие попытки. Каждая подобная уничтоженная "Z-машина" — это сорванная ротация или дефицит боеприпасов на передовой позиции врага.
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