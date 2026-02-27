Уцілілий окупант підсумовує результат атаки українських воїнів: "Не доехали. Два УАЗа. Купянск. В хлам". ВIДЕО

На Куп’янському напрямку ворожа логістика продовжує перетворюватися на металобрухт. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об’єктивного контролю, зняті самим окупантом, який зафіксував фінал поїздки підрозділу армії РФ.

Російський військовий, не стримуючи емоцій, констатує повний розгром транспортної групи, яка намагалася прорватися до міста.

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Деталі демілітаризації:

Втрати техніки: На відео зафіксовано два знищені "УАЗи", які використовувалися для перекидання особового складу чи БК.

Символіка окупантів: На одній із понівечених автівок чітко видно латинську літеру "Z" - символ російської агресії. Від удару автомобіль перекинуло догори колесами.

Локація: Куп'янський відтинок фронту, де ворог щодня намагається штурмувати позиції ЗСУ, але натомість втрачає техніку ще на підступах.

Цитата автора: "Не доехали два УАЗа, Купянск, в хлам", - коментує загарбник за кадром, підтверджуючи ефективність вогневого ураження українських воїнів.

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Ситуація на напрямку:

Куп'янськ залишається однією з найгарячіших точок. Окупанти намагаються використовувати цивільний або легкоброньований транспорт для швидких нальотів, проте наші оператори дронів та артилерія успішно "мінусують" такі спроби. Кожна подібна знищена "Z-автівка" - це зірвана ротація або дефіцит боєприпасів на передовій позиції ворога.

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