Ворог тримає під Куп’янськом імпровізовану "фортецю", - Трегубов
Росіяни створили імпровізовану фортецю, а їхні заяви про захоплення Куп’янська не відповідають дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, також поширювалися фейки про "взяття" населеного пункту Куп’янськ-Вузловий та нібито оточення там чотирьох бригад Сил оборони.
"Фантастика", яка не витримує критики
"Це така фантастика, що не вкладається вже навіть в російських головах. І це історія, яку не треба зайвий раз повторювати", – наголосив Трегубов.
Він також прокоментував заяву речниці МЗС РФ Марія Захарова з посиланням на Міноборони Росії про нібито знищення в Україні 25 000 танків від початку повномасштабної війни.
Трегубов підкреслив, що такої кількості танків не існує навіть у всіх країнах світу разом узятих, включно з самою Росією.
"25 000 танків немає в усьому світі разом узятому, включаючи саму Російську Федерацію. Тому будь-яка історія про Куп’янськ - повторювати зараз, що вони взяли його четвертий раз, - це буде певно занадто смішно навіть для російських пропагандистів і їхньої аудиторії", – зазначив військовий.
За його словами, станом на зараз у Куп’янську перебувають від 20 до 30 російських військових, які засіли у двох будівлях і використовують їх як імпровізовану фортецю. Водночас їхня кількість постійно зменшується, що грає на користь Сил оборони - необхідності штурмувати ці позиції немає, адже окупанти фактично ізольовані та не здатні активно діяти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зі скломиєм тільки це є їхнім національним напієм.