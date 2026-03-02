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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Ворог тримає під Куп’янськом імпровізовану "фортецю", - Трегубов

ЗСУ: заяви РФ про 25 тисяч знищених танків — абсурд

Росіяни створили імпровізовану фортецю, а їхні заяви про захоплення Куп’янська не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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За його словами, також поширювалися фейки про "взяття" населеного пункту Куп’янськ-Вузловий та нібито оточення там чотирьох бригад Сил оборони.

"Фантастика", яка не витримує критики

"Це така фантастика, що не вкладається вже навіть в російських головах. І це історія, яку не треба зайвий раз повторювати", – наголосив Трегубов.

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Він також прокоментував заяву речниці МЗС РФ Марія Захарова з посиланням на Міноборони Росії про нібито знищення в Україні 25 000 танків від початку повномасштабної війни.

Трегубов підкреслив, що такої кількості танків не існує навіть у всіх країнах світу разом узятих, включно з самою Росією.

"25 000 танків немає в усьому світі разом узятому, включаючи саму Російську Федерацію. Тому будь-яка історія про Куп’янськ - повторювати зараз, що вони взяли його четвертий раз, - це буде певно занадто смішно навіть для російських пропагандистів і їхньої аудиторії", – зазначив військовий.

За його словами, станом на зараз у Куп’янську перебувають від 20 до 30 російських військових, які засіли у двох будівлях і використовують їх як імпровізовану фортецю. Водночас їхня кількість постійно зменшується, що грає на користь Сил оборони - необхідності штурмувати ці позиції немає, адже окупанти фактично ізольовані та не здатні активно діяти.

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Автор: 

бойові дії (5934) Харківська область (2810) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121) Угрупування об’єднаних сил (6)
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Та шо там крепость, ВСЯ РаиССия это сплошная бутафория...
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02.03.2026 12:55 Відповісти
Тобто - їхня "фортеця" у нашому Куп'янську ?
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02.03.2026 13:26 Відповісти
В двух будівлях сидять... Супермаркет АТБ та поряд- склад з горілкою. Коли випють все і закусять- самі здадуться. Навіщо портіть празднік? Тим більше- 8 березня на носі.
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02.03.2026 13:41 Відповісти
Кацапи горілку майже не пьють , для них вона компот. А ось технічний спирт та глід
зі скломиєм тільки це є їхнім національним напієм.
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21.03.2026 05:52 Відповісти
 
 