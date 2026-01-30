Российские войска активизировали наступление на Волчанском направлении, - Трегубов
Российские войска усилили боевые действия на Волчанском направлении, используя численное преимущество и благоприятные условия местности, в частности период замерзших рек.
Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это довольно сложное направление, где у врага есть ощутимое численное преимущество, которое они пытаются реализовать", - отметил Трегубов.
По его словам, противник воспользовался периодом, когда замерзшие реки не были серьезным препятствием для передвижения войск. "В условиях того, что некоторое время еще были перемерзшие реки и они не представляли такой преграды, как раньше, враг использовал этот период в полной мере", - сказал он.
Трегубов сообщил, что украинские подразделения удерживают южные и восточные окраины Волчанска, в то время как российские войска пытаются форсировать реку с северной стороны города.
"Ситуация тяжелая, украинские подразделения в Волчанске держат южные и восточные его окраины, а россияне пытаются лезть через реку с северной его части", - подчеркнул он.
Также фиксируются попытки противника обойти украинские позиции в районе Волчанских Хуторов. "То же самое могу сказать и о попытках россиян обойти в том числе еще и Волчанские Хутора", - добавил представитель УОС.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на полное разрушение города, украинские военные продолжают сдерживать наступление. "Делается все для того, чтобы не пропустить врага и нанести ему как можно больше вреда, как можно больше уничтожить врагов", - подытожил Трегубов.
