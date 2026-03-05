Підготовка сержантів і антидронові тренування: Сирський провів нараду щодо навчання військових. ФОТОрепортаж

Генерал Олександр Сирський провів нараду з питань якості підготовки військовослужбовців Збройних Сил України. Під час обговорення розглянули стан навчання командирів відділень, роботу мережі сержантських коледжів та додаткові заходи підготовки військових, зокрема антидронові тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Важливість сержантів в армії

"Сержанти - становий хребет нашої армії і їхній підготовці треба приділяти величезну увагу. Під час війни сержант є опорою бойового підрозділу – організатором бою на тактичному рівні, безпосереднім наставником і лідером для бійців.

Від його компетентності залежить злагодженість дій, збереження життя наших воїнів та ефективність виконання ними бойових завдань.

Важливою також є сержантська функція навчання та вишколу наших воїнів", - написав Сирський.

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Головнокомандувач заслухав доповіді головного сержанта ЗС України та представників органів військового управління.

Проаналізували:

стан підготовки командирів відділень у навчальних центрах та районах виконання бойових завдань;

якість та стан виконання програм підготовки сержантського складу базового рівня;

роботу мережі коледжів сержантського складу;

результати підготовки в попередньому місяці;

додаткові заходи щодо антидронової підготовки та навчальних стрільб малих вогневих груп.

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"Обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Поставив відповідні завдання", - зазначив Сирський.

Підготовка сержантів у районах виконання бойових завдань

Висока інтенсивність бойових дій обумовлює потребу нарощувати підготовку сержантів у районах виконання бойових завдань.

Підтримую ці пропозиції та ініціативи.

Протягом 2025 року понад 2,6 тисячі військовослужбовців, які вже зарекомендували себе як справжні лідери в бойових підрозділах, пройшли прискорений курс підготовки командирів відділень у районах відповідальності своїх бригад.

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"Звернув увагу на важливість фахової підготовки та підготовки сержантського складу. Пріоритет – не кількість, а якість. Адже чим краще буде підготовлений український воїн, український сержант – тим більше життів збереже наша армія. Тим ефективніше вона виконає покладену на неї місію – знищити ворога та зберегти Україну", - наголосив Сирський.







