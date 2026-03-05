УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Реформи в армії
3 230 20

Підрозділи ТрО планують використовувати в оборонних операціях, - Сирський

Сили ТрО посилять артилерією, ППО та дронами – Сирський

Бригади територіальної оборони переходять на нову структуру з безпілотними підрозділами, артилерією та ППО для ефективної оборони. Вони отримають нову уніфіковану структуру, артилерію, ППО та роботизовані комплекси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що вже пів року триває реформування військових частин Сил територіальної оборони. За словами Сирського, усі бригади Сили територіальної оборони ЗСУ переходять на уніфіковану структуру, у якій значно посилюється безпілотна складова.

Головнокомандувач зазначив,  що у межах реформи до складу бригад вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи наземних роботизованих комплексів.

Такі зміни мають суттєво підвищити бойові можливості бригад територіальної оборони та дозволять їм ефективніше виконувати завдання з оборони визначених ділянок фронту. За словами Сирського, підрозділи територіальної оборони планується застосовувати насамперед у межах оборонних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров

"Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат. Системне оновлення структури, озброєння Сил ТрО ЗС України додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей – доцільна інвестиція в оборону України в умовах довготривалої повномасштабної війни", – підкреслив Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (949) тероборона (410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ті роботизовані комплекси хоч звичайні підрозділи бачили?! Ви елементарними грілками не змогли зимою забезпечити 🤦
показати весь коментар
05.03.2026 13:55 Відповісти
+6
повір, ти не уявляєш наскільки ти не далекий від істини.
Максими і Дегтярьови не озброєнні.
82-мм міномети як найважча артилерія.
броньована техніка - тільки якщо придадуть до когось хто пожаліє і дасть покористувати якусь завалящу мотолигу.
показати весь коментар
05.03.2026 14:14 Відповісти
+3
Цивільним громадянам точно це слід знати? Ти краще розкажи військовим на фронті, де далекобійні снаряди до згаданої тобою великокаліберної артилерії?
показати весь коментар
05.03.2026 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ті роботизовані комплекси хоч звичайні підрозділи бачили?! Ви елементарними грілками не змогли зимою забезпечити 🤦
показати весь коментар
05.03.2026 13:55 Відповісти
А до цього на озброєні в них були тільки трьохлінійки?
показати весь коментар
05.03.2026 13:57 Відповісти
повір, ти не уявляєш наскільки ти не далекий від істини.
Максими і Дегтярьови не озброєнні.
82-мм міномети як найважча артилерія.
броньована техніка - тільки якщо придадуть до когось хто пожаліє і дасть покористувати якусь завалящу мотолигу.
показати весь коментар
05.03.2026 14:14 Відповісти
120-е тоже, аж 6 штук на бригаду.
показати весь коментар
05.03.2026 14:23 Відповісти
Може хоч зараз підсилять - та ну нах! - стільки років держати на голодному пайку
показати весь коментар
05.03.2026 14:24 Відповісти
Мій бат уже не підсилять. Стерли в нуль і розформували.
показати весь коментар
05.03.2026 14:27 Відповісти
Цими підрозділами затикали всі дірки
показати весь коментар
05.03.2026 14:36 Відповісти
Ми починали з 60-мм мінометів. Правда комбат (з артилеристів) пізніше намутив чотири пушки С-60 з яких вийшло 3 робочі. А Максими я вперше побачив в перших числах березня 2022 року і офігів, що вони на дерев'яних колесах. Ближче до літа у нас з'явилися СПГ-9 і восени 2022-го року ми вже вчили хлопців 1-го та 3-го піхотних батальйонів танкової бригади стріляти з них.
ТрО - легка піхота, йпть.
показати весь коментар
05.03.2026 14:31 Відповісти
Легка піхота - єгеря , а ТРО - суперлегка піхота , яка тим не менш весь час юзалась на фронті , як піхота звичайна !
показати весь коментар
05.03.2026 14:49 Відповісти
Были егеря, теперь они бригады ДШВ(где есть танки, САУ и прочие "Страйкеры").
показати весь коментар
05.03.2026 14:56 Відповісти
Єгері в Збройних Силах України (ЗСУ) - це спеціалізовані піхотні підрозділи (єгерські бригади), які створені для ведення бойових дій у важкодоступній місцевості, зокрема в лісистій та болотистій, а також для проведення високошвидкісних рейдів, диверсійних операцій та оборони в умовах лісів.
Forbes +1

Ось основні характеристики та завдання єгерських підрозділів:

Спеціалізація: Єгерів називають «лісовою піхотою». На відміну від класичних механізованих бригад, єгерські підрозділи більш мобільні, краще пристосовані до автономних дій та ведення партизанської війни, маскуючись у густих лісах.Завдання:Ведення бойових дій у лісах, лісосмугах та болотах.Знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).Проведення штурмових операцій та швидких рейдів у тил ворога.Оборона на складних ділянках фронту.Озброєння та оснащення: Вони зазвичай легші за механізовані бригади (менше важкої бронетехніки), але краще оснащені засобами спостереження, маскування, дронами та стрілецькою зброєю для близького бою.Структура: В ЗСУ єгерські бригади входять до складу Десантно-штурмових військ (ДШВ).Відомі підрозділи:68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша (68 ****) - відома своїми діями на Донеччині.71-ша окрема єгерська бригада (71 ****).152-га окрема єгерська бригада.
Wikipedia +7
Історично слово «єгер» (від нім. Jäger - мисливець) походить від німецьких військ XVIII століття, що складалися з професійних мисливців, які вміли влучно стріляти та діяти в лісі.
Wikipedia
показати весь коментар
05.03.2026 18:08 Відповісти
В проекті Статуту ТрО функції структури були як в совєцького ВОхр-а (воєнізірованная охрана): охорона (навіть не оборона) об'єктів критичної інфраструктури і бла-бла-бла. Але його так і не прийняли, а ТрО підпорядкували загальновійськовим Статутам. Може й добре.
показати весь коментар
06.03.2026 09:19 Відповісти
Цивільним громадянам точно це слід знати? Ти краще розкажи військовим на фронті, де далекобійні снаряди до згаданої тобою великокаліберної артилерії?
показати весь коментар
05.03.2026 13:58 Відповісти
Недавно гражданам сообщили, шо три бригады береговой обороны теперь морская пехота. Наверно надо).
показати весь коментар
05.03.2026 14:26 Відповісти
А лучшая оборона - це нападеніє.
показати весь коментар
05.03.2026 14:14 Відповісти
Коротше - буде звичайна піхота і тепер вже офіційно . Можливо тоді варто розформувати штабТРО зі всіма його структурами ? І головне - бригади ТРО так і не збираються використовувати в регіонах які вони повинні захищати ?!
показати весь коментар
05.03.2026 14:52 Відповісти
Одну из бригад ТРО переформировали даже в тяжелую механизированную. Процесс идет, видимо до полной ликвидации подобного типа бригад. Нет, не собираются.
показати весь коментар
05.03.2026 15:25 Відповісти
Це були риторичні запитання ....
показати весь коментар
05.03.2026 16:24 Відповісти
Тривожно
Коли ЗЕлупа оголив оборону півдня, ми ще не знали наскількі все катастрофічно..
Багато хто не встиг сім'ї евакуювати, навіть військові.... А вже тоді цапи практикували фільтрації, допити... Ждуни постійно поповнювали актуальні списки, винюхували все..
показати весь коментар
05.03.2026 18:15 Відповісти
Цей кацап в овечій шкурі не може перенавчатися, він воює тільки м'ясом
показати весь коментар
05.03.2026 15:12 Відповісти
 
 