Підрозділи ТрО планують використовувати в оборонних операціях, - Сирський
Бригади територіальної оборони переходять на нову структуру з безпілотними підрозділами, артилерією та ППО для ефективної оборони. Вони отримають нову уніфіковану структуру, артилерію, ППО та роботизовані комплекси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
Він зазначив, що вже пів року триває реформування військових частин Сил територіальної оборони. За словами Сирського, усі бригади Сили територіальної оборони ЗСУ переходять на уніфіковану структуру, у якій значно посилюється безпілотна складова.
Головнокомандувач зазначив, що у межах реформи до складу бригад вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи наземних роботизованих комплексів.
Такі зміни мають суттєво підвищити бойові можливості бригад територіальної оборони та дозволять їм ефективніше виконувати завдання з оборони визначених ділянок фронту. За словами Сирського, підрозділи територіальної оборони планується застосовувати насамперед у межах оборонних операцій.
"Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат. Системне оновлення структури, озброєння Сил ТрО ЗС України додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей – доцільна інвестиція в оборону України в умовах довготривалої повномасштабної війни", – підкреслив Сирський.
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Максими і Дегтярьови не озброєнні.
82-мм міномети як найважча артилерія.
броньована техніка - тільки якщо придадуть до когось хто пожаліє і дасть покористувати якусь завалящу мотолигу.
ТрО - легка піхота, йпть.
Forbes +1
Ось основні характеристики та завдання єгерських підрозділів:
Спеціалізація: Єгерів називають «лісовою піхотою». На відміну від класичних механізованих бригад, єгерські підрозділи більш мобільні, краще пристосовані до автономних дій та ведення партизанської війни, маскуючись у густих лісах.Завдання:Ведення бойових дій у лісах, лісосмугах та болотах.Знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).Проведення штурмових операцій та швидких рейдів у тил ворога.Оборона на складних ділянках фронту.Озброєння та оснащення: Вони зазвичай легші за механізовані бригади (менше важкої бронетехніки), але краще оснащені засобами спостереження, маскування, дронами та стрілецькою зброєю для близького бою.Структура: В ЗСУ єгерські бригади входять до складу Десантно-штурмових військ (ДШВ).Відомі підрозділи:68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша (68 ****) - відома своїми діями на Донеччині.71-ша окрема єгерська бригада (71 ****).152-га окрема єгерська бригада.
Wikipedia +7
Історично слово «єгер» (від нім. Jäger - мисливець) походить від німецьких військ XVIII століття, що складалися з професійних мисливців, які вміли влучно стріляти та діяти в лісі.
Wikipedia
Коли ЗЕлупа оголив оборону півдня, ми ще не знали наскількі все катастрофічно..
Багато хто не встиг сім'ї евакуювати, навіть військові.... А вже тоді цапи практикували фільтрації, допити... Ждуни постійно поповнювали актуальні списки, винюхували все..