Підрозділи ТрО планують використовувати в оборонних операціях, - Сирський

Бригади територіальної оборони переходять на нову структуру з безпілотними підрозділами, артилерією та ППО для ефективної оборони. Вони отримають нову уніфіковану структуру, артилерію, ППО та роботизовані комплекси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що вже пів року триває реформування військових частин Сил територіальної оборони. За словами Сирського, усі бригади Сили територіальної оборони ЗСУ переходять на уніфіковану структуру, у якій значно посилюється безпілотна складова.

Головнокомандувач зазначив, що у межах реформи до складу бригад вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи наземних роботизованих комплексів.

Такі зміни мають суттєво підвищити бойові можливості бригад територіальної оборони та дозволять їм ефективніше виконувати завдання з оборони визначених ділянок фронту. За словами Сирського, підрозділи територіальної оборони планується застосовувати насамперед у межах оборонних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров

"Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат. Системне оновлення структури, озброєння Сил ТрО ЗС України додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей – доцільна інвестиція в оборону України в умовах довготривалої повномасштабної війни", – підкреслив Сирський.