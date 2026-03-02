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Новини Оборона Реформи в армії
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Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров

Федоров розповів про реформи в армії, які планують впровадити

У Міноборони працюють над низкою рішень для посилення оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що минулого тижня кілька днів працював на фронті — на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках.

Було проведено зустрічі із командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій.

За словами Федорова, наразі працюють над конкретними рішеннями.

Дивіться: Із 5 км на добу до 12 км: Пришвидшили будівництво антидронових сіток у прикордонних районах, - Федоров. ВIДЕО

Дрони

Запускаємо базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА — додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами, зазначив він.

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Аудит втрат

"Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал — найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - пояснив міністр.

Потреби

Також буде змінено підхід до формування потреби.

"Найближчим часом переходимо від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без "зоопарку" неефективних рішень. Наша мета — щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах", - розповів очільник Міноборони.

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Забезпечення дронами

"Переглянули цільові показники забезпечення дронами на рік. Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті", - поінформував Федоров.

НРК

"Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета — переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу", - зазначив він.

Альтернатива мавікам

"Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті", - підсумував міністр.

Також читайте: План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров

Автор: 

армія (3722) Міноборони (7860) реформи (3214) Федоров Михайло (1124)
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Топ коментарі
+40
В чому "компетентність"?В заявах пафосних і порожніх?
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02.03.2026 12:01 Відповісти
+22
Це не твоя справа а ГШ....ти давай забезпечуй засобами ведення бойових дій...снарядами щоб розривалися, мини щоб у ствол влазили...куртки щоб зимові були.....Аналізувати він буде балабол
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02.03.2026 12:02 Відповісти
+22
Стоит судить по делам. Пока шо только разговоры и анонсы.
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02.03.2026 12:05 Відповісти
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Цей міністр виглядає нетипово, бо реагує на запити сьогодення і намагається вирішувати питання, які на слуху. До попередніх було не докричатися. Ну шо, колись це мало статися.
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02.03.2026 18:25 Відповісти

з кулеметами досi нема дронiв. це вже давно повинно було зьявитись!
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02.03.2026 18:48 Відповісти

дрони з пушками треба робити. це i для шахеди збивати, та для полю бою треба.
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02.03.2026 18:51 Відповісти
Треба для того мати розум. Зелена братва завжди маскує свою паразитичну діяльність під благодать і обіцянки. Можливо це чергова спроба знищити нелояльне до них командування. Дістануть кожного. А вбивці мародери дураки і жополизи і далі будуть на своїх посадах
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02.03.2026 19:32 Відповісти
Чи залишилися ще таки #бануті , яки можуть повірити так зв. "можновладцям" ("ефективним менеджерам") ?
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02.03.2026 20:46 Відповісти
Віряни в церкві, а тут треба дивитися на реальні справи й аналізувати.
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03.03.2026 10:00 Відповісти
"Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - пояснив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3603102 Благородна мета але хто тобі дасть це зробити навіть якщо це правдива заява тому що в такому ж дусі висловлювалися Зеленський і Мясирський а на ділі вони вже спалили як сірники вбитими і пораненими від 600 тис. україньких захисників про що заявляв Трамп у березні минулого року і на що погодився Зеленський а з того часу пройшов майже рік.
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02.03.2026 20:59 Відповісти
Ученик зели .. под личный контроль....
Умело сцать в уши ... талант мерзавцев.
И судьба идиотов . Принимать то что насцано...за Божью росу
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02.03.2026 21:38 Відповісти
Був вже один тут міністр оборони, яйцями барижив, міни для мінометів браковані купував та під оплески пішов.
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02.03.2026 21:39 Відповісти
Скажу відверто все що Федоров говоре і планує це реально можуть бути позитивні зміни. Більше дронів. Більше мертвих кацапів. Залучення іноземців до війська. After action review. Я не спорю зараз ще рано говорити про його успіхи але він реально хоч щось пробує зробити а всі до нього були корумпованими імбецилами
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03.03.2026 02:45 Відповісти
У нас в армії, є багато паразитів з радянським мисленням. Думаю, що наш Михайло Альбертович, зробить ще аудит, по тилах забезпечення і прорідит, тих радянських клуш, які тормозят поставки життєво важливого забезпечення. Серед бойових офіцерів, також такі є. Але вже починають змінюватися і думати не шаблонно. Як показала практика люди, які взагалі не мають військової освіти, наразі є одні з найкращих, комбатів, комбригів і навіть корпуса. Зараз війна, технологій і потрібні нестандартні, креативні рішення щоб бути на крок, по переду ворога. радянські шаблонні знання в більшості не працюють! В мене, є велика надія, що Федоров, буде тією людиною і міністром, яку армія, потребує три десятиліття
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03.03.2026 09:07 Відповісти
Не тільки в армії з радянським мисленням. Подивись, скільки тут на Цензорі розумово відсталих.
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03.03.2026 10:04 Відповісти
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