Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров
У Міноборони працюють над низкою рішень для посилення оборони.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що минулого тижня кілька днів працював на фронті — на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках.
Було проведено зустрічі із командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій.
За словами Федорова, наразі працюють над конкретними рішеннями.
Дрони
Запускаємо базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА — додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами, зазначив він.
Аудит втрат
"Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал — найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - пояснив міністр.
Потреби
Також буде змінено підхід до формування потреби.
"Найближчим часом переходимо від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без "зоопарку" неефективних рішень. Наша мета — щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах", - розповів очільник Міноборони.
Забезпечення дронами
"Переглянули цільові показники забезпечення дронами на рік. Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті", - поінформував Федоров.
НРК
"Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета — переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу", - зазначив він.
Альтернатива мавікам
"Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті", - підсумував міністр.
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з кулеметами досi нема дронiв. це вже давно повинно було зьявитись!
дрони з пушками треба робити. це i для шахеди збивати, та для полю бою треба.
Умело сцать в уши ... талант мерзавцев.
И судьба идиотов . Принимать то что насцано...за Божью росу