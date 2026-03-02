Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров

У Міноборони працюють над низкою рішень для посилення оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що минулого тижня кілька днів працював на фронті — на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках.

Було проведено зустрічі із командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій.

За словами Федорова, наразі працюють над конкретними рішеннями.

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Дрони

Запускаємо базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА — додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами, зазначив він.

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Аудит втрат

"Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал — найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - пояснив міністр.

Потреби

Також буде змінено підхід до формування потреби.

"Найближчим часом переходимо від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без "зоопарку" неефективних рішень. Наша мета — щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах", - розповів очільник Міноборони.

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Забезпечення дронами

"Переглянули цільові показники забезпечення дронами на рік. Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті", - поінформував Федоров.

НРК

"Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета — переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу", - зазначив він.

Альтернатива мавікам

"Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті", - підсумував міністр.

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