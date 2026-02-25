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Новини Відео Антидроновий захист
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Із 5 км на добу до 12 км: Пришвидшили будівництво антидронових сіток у прикордонних районах, - Федоров. ВIДЕО

У прикордонних районах пришвидшено будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА .

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Із 5 км на добу в січні до 12 км у лютому

Як наголошується, поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад.

"За дорученням Президента, посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі - дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив міністр.

За словами Федорова, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд. У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

Також читайте: Просимо не знімати і не публікувати роботи з монтування антидронових коридорів, - Бескрестнов (Флеш)

Повідомляється, що лише за місяць збільшено швидкість із 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад.

Уже в березні планується закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг.

Читайте: Детектори, антидронові тунелі та екіпажі-перехоплювачі: на Запоріжжі посилюють захист від атак РФ, - ОВА

Будівництво фортифікацій

Федоров повідомив, що паралельно пришвидшується будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях - щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника.

Також дивіться: Антидронові "пастки" в дії: на Запоріжжі показали роботу захисних тунелів. ФОТО

Автор: 

захист (268) Федоров Михайло (1119) дрони (8331) фортифікації (207)
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Топ коментарі
+3
Растьот працент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них їбала.
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25.02.2026 16:09 Відповісти
+3
Не только в тунель, но и в окно, в подвал и в погреб дома.
Так что, ничего не делать?
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25.02.2026 16:14 Відповісти
+2
Із 5 км на добу до 12 км
----------------------------------------
Раз это можно было сделать, то чем тогда занимался бывший МО Умеров?
Шмыгаля не считать. Эту должность он просто прошмыгнул за пол года.
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25.02.2026 16:12 Відповісти
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А кажуть про якісь там вєтнамський сценарій? Копати!
НІ?
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25.02.2026 16:08 Відповісти
дрон і в тунель може залетіти
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25.02.2026 16:11 Відповісти
і в трубу, як показує "досвід" проходу по трубах
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25.02.2026 16:12 Відповісти
Не только в тунель, но и в окно, в подвал и в погреб дома.
Так что, ничего не делать?
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25.02.2026 16:14 Відповісти
ось так і народжується тактика, а потім і стратегія війни!
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25.02.2026 16:16 Відповісти
вєтнамський сценарій от авіації ,але не від дронів
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25.02.2026 16:25 Відповісти
та там якась жіночка-журналістка розповідала про цей сценарій! Але ж вона не в темі і не в курсі! Я просто згадав...
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25.02.2026 16:27 Відповісти
Растьот працент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них їбала.
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25.02.2026 16:09 Відповісти
Із 5 км на добу до 12 км
----------------------------------------
Раз это можно было сделать, то чем тогда занимался бывший МО Умеров?
Шмыгаля не считать. Эту должность он просто прошмыгнул за пол года.
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25.02.2026 16:12 Відповісти
уморка уже не досяжний - все домовлено про гарантії безпеки: і для нього і для його начальника!
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25.02.2026 16:17 Відповісти
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

Весело... А ви бурятів бійтеся 🤬
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25.02.2026 16:12 Відповісти
Мабуть їх тисячі і тисячі таких, крадуть від тцк і до полігонів тупо на всьому, приклад, поставили вагончики типа чіпка на території полігону , націнка на срану саму дешеву мівіну і інші продукти 150 відсотків, всі виключно свої торгують, в солдатам нікуди діватися купують але на 20 тисяч гривень багато не накупуєш.
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25.02.2026 16:20 Відповісти
З відео видно що працюють військові а де цивільні броньовані чи може полоненні бажають виявити бажання попрацювати на свіжому повітрі з браслетом на нозі. у Федорова великий досвід освоєння коштів на дронах через спец зв'язок а тут впало !.6 млрд. і негоже надавати це не своїм менеджерам.
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25.02.2026 22:12 Відповісти
 
 