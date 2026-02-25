Із 5 км на добу до 12 км: Пришвидшили будівництво антидронових сіток у прикордонних районах, - Федоров. ВIДЕО

У прикордонних районах пришвидшено будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА .

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Із 5 км на добу в січні до 12 км у лютому

Як наголошується, поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад.

"За дорученням Президента, посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі - дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив міністр.

За словами Федорова, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд. У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

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Повідомляється, що лише за місяць збільшено швидкість із 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад.

Уже в березні планується закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг.

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Будівництво фортифікацій

Федоров повідомив, що паралельно пришвидшується будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях - щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника.

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