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С 5 км в сутки до 12 км: Ускорили строительство антидроновых сетей в приграничных районах, - Федоров. ВИДЕО

В приграничных районах ускорено строительство антидроновых сетей для защиты от вражеских БПЛА.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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С 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале

Как отмечается, вблизи линии фронта Россия использует дроны как инструмент террора против гражданских автомобилей, спасателей и ремонтных бригад.

"По поручению Президента, усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сетей. В фокусе - дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", - отметил министр.

По словам Федорова, на антидроновые сетки из бюджета выделили дополнительные ₴1,6 млрд. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, дополнительно прикрыто 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций.

Читайте также: Просим не снимать и не публиковать работы по монтажу антидроновых коридоров, - Бескрестнов (Флеш)

Сообщается, что только за месяц скорость увеличилась с 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале. Это существенно усилило безопасность передвижения военных и обеспечило стабильную работу прифронтовых общин.

Уже в марте планируется закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог.

Читайте: Детекторы, антидроновые туннели и экипажи-перехватчики: в Запорожье усиливают защиту от атак РФ, - ОВА

Строительство фортификаций

Федоров сообщил, что параллельно ускоряется строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях - чтобы обеспечить устойчивость обороны и эффективное противодействие наступательным действиям противника.

Смотрите также: Антидроновые "ловушки" в действии: в Запорожье показали работу защитных туннелей. ФОТО

Автор: 

защита (233) Федоров Михаил (691) дроны (7260) фортификации (172)
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Топ комментарии
+3
Растьот працент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них їбала.
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25.02.2026 16:09 Ответить
+3
Не только в тунель, но и в окно, в подвал и в погреб дома.
Так что, ничего не делать?
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25.02.2026 16:14 Ответить
+2
Із 5 км на добу до 12 км
----------------------------------------
Раз это можно было сделать, то чем тогда занимался бывший МО Умеров?
Шмыгаля не считать. Эту должность он просто прошмыгнул за пол года.
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25.02.2026 16:12 Ответить
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А кажуть про якісь там вєтнамський сценарій? Копати!
НІ?
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25.02.2026 16:08 Ответить
дрон і в тунель може залетіти
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25.02.2026 16:11 Ответить
і в трубу, як показує "досвід" проходу по трубах
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25.02.2026 16:12 Ответить
Не только в тунель, но и в окно, в подвал и в погреб дома.
Так что, ничего не делать?
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25.02.2026 16:14 Ответить
ось так і народжується тактика, а потім і стратегія війни!
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25.02.2026 16:16 Ответить
вєтнамський сценарій от авіації ,але не від дронів
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25.02.2026 16:25 Ответить
та там якась жіночка-журналістка розповідала про цей сценарій! Але ж вона не в темі і не в курсі! Я просто згадав...
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25.02.2026 16:27 Ответить
Растьот працент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них їбала.
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25.02.2026 16:09 Ответить
Із 5 км на добу до 12 км
----------------------------------------
Раз это можно было сделать, то чем тогда занимался бывший МО Умеров?
Шмыгаля не считать. Эту должность он просто прошмыгнул за пол года.
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25.02.2026 16:12 Ответить
уморка уже не досяжний - все домовлено про гарантії безпеки: і для нього і для його начальника!
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25.02.2026 16:17 Ответить
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

Весело... А ви бурятів бійтеся 🤬
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25.02.2026 16:12 Ответить
Мабуть їх тисячі і тисячі таких, крадуть від тцк і до полігонів тупо на всьому, приклад, поставили вагончики типа чіпка на території полігону , націнка на срану саму дешеву мівіну і інші продукти 150 відсотків, всі виключно свої торгують, в солдатам нікуди діватися купують але на 20 тисяч гривень багато не накупуєш.
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25.02.2026 16:20 Ответить
З відео видно що працюють військові а де цивільні броньовані чи може полоненні бажають виявити бажання попрацювати на свіжому повітрі з браслетом на нозі. у Федорова великий досвід освоєння коштів на дронах через спец зв'язок а тут впало !.6 млрд. і негоже надавати це не своїм менеджерам.
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25.02.2026 22:12 Ответить
 
 