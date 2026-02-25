С 5 км в сутки до 12 км: Ускорили строительство антидроновых сетей в приграничных районах, - Федоров. ВИДЕО

В приграничных районах ускорено строительство антидроновых сетей для защиты от вражеских БПЛА.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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С 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале

Как отмечается, вблизи линии фронта Россия использует дроны как инструмент террора против гражданских автомобилей, спасателей и ремонтных бригад.

"По поручению Президента, усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сетей. В фокусе - дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", - отметил министр.

По словам Федорова, на антидроновые сетки из бюджета выделили дополнительные ₴1,6 млрд. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, дополнительно прикрыто 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций.

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Сообщается, что только за месяц скорость увеличилась с 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале. Это существенно усилило безопасность передвижения военных и обеспечило стабильную работу прифронтовых общин.

Уже в марте планируется закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог.

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Строительство фортификаций

Федоров сообщил, что параллельно ускоряется строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях - чтобы обеспечить устойчивость обороны и эффективное противодействие наступательным действиям противника.

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