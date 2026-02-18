Просим не снимать и не публиковать работы по монтажу антидроновых коридоров, - Бескрестов (Флеш)

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов призвал журналистов, гражданских лиц и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу по монтажу антидроновых сетей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Что известно?

Так, он подчеркнул, что Министерство обороны быстро реагирует на сигналы с фронтов, и военные коллеги также быстро закрывают критические и важные участки трасс защитными сетками.

"Я прошу журналистов, гражданских и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, которые монтируют коридоры. Вы просто тем самым подставляете людей под удар", - призвал он.

Также Бескрестов добавил, что "защита дорог — это хорошая новость, которой хочется сразу поделиться, но не стоит".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.

