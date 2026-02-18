РУС
Новости Антидроновая защита
422 3

Просим не снимать и не публиковать работы по монтажу антидроновых коридоров, - Бескрестов (Флеш)

Антидроновая защита

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов призвал журналистов, гражданских лиц и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу по монтажу антидроновых сетей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, он подчеркнул, что Министерство обороны быстро реагирует на сигналы с фронтов, и военные коллеги также быстро закрывают критические и важные участки трасс защитными сетками.

"Я прошу журналистов, гражданских и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, которые монтируют коридоры. Вы просто тем самым подставляете людей под удар", - призвал он.

Смотрите также: Антидроновые "ловушки" в действии: в Запорожской области показали работу защитных туннелей. ФОТО

Также Бескрестов добавил, что "защита дорог — это хорошая новость, которой хочется сразу поделиться, но не стоит".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.

Читайте также: Трехуровневую систему защиты от российских дронов создали в Херсонской области, — ОВА

Автор: 

защита (60) дроны (4742) Бескрестнов Сергей Флеш (12)
якщо комусь не зрозуміло що знімати не варто, то краще їх не просити, а їбати без вазеліну
18.02.2026 14:39 Ответить
Такі фото публікувати представники ВІЙСЬКОВО-цивільних адміністрацій, призначені Зеленським.
Бескрестнов в першу чергу має звертатись до них.
18.02.2026 14:52 Ответить
Суспільство тупих жуючих споживачів та €-банатів..
18.02.2026 15:00 Ответить
 
 