Просимо не знімати і не публікувати роботи з монтування антидронових коридорів, - Бескрестнов (Флеш)

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов закликав журналістів, цивільних громадян і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу з монтування антидронових сіток.

Так, він наголосив, що Міністерство оборони швидко реагує на сигнали з фронтів, і військові колеги також швидко закривають критичні та важливі ділянки трас захисними сітками.

"Я прошу журналістів, цивільних і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу груп, які монтують коридори. Ви просто тим самим підставляєте людей під удар", - закликав він.

Також Бескрестнов додав, що "захист доріг — це хороша новина, якою хочеться відразу поділитися, але не варто".

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.

