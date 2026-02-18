Просимо не знімати і не публікувати роботи з монтування антидронових коридорів, - Бескрестнов (Флеш)

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов закликав журналістів, цивільних громадян і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу з монтування антидронових сіток.

Що відомо?

Так, він наголосив, що Міністерство оборони швидко реагує на сигнали з фронтів, і військові колеги також швидко закривають критичні та важливі ділянки трас захисними сітками.

"Я прошу журналістів, цивільних і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу груп, які монтують коридори. Ви просто тим самим підставляєте людей під удар", - закликав він.

Також Бескрестнов додав, що "захист доріг — це хороша новина, якою хочеться відразу поділитися, але не варто".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.

якщо комусь не зрозуміло що знімати не варто, то краще їх не просити, а їбати без вазеліну
18.02.2026 14:39 Відповісти
Такі фото публікувати представники ВІЙСЬКОВО-цивільних адміністрацій, призначені Зеленським.
Бескрестнов в першу чергу має звертатись до них.
18.02.2026 14:52 Відповісти
Суспільство тупих жуючих споживачів та €-банатів..
18.02.2026 15:00 Відповісти
Ось їх невід'ємна частка.

18.02.2026 16:03 Відповісти
 
 