Начинаем анализ каждой потери на поле боя, - Федоров
В Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он напомнил, что на прошлой неделе несколько дней работал на фронте — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.
Были проведены встречи с командирами корпусов и группировок, комбригами, руководителями военных администраций.
По словам Федорова, сейчас работают над конкретными решениями.
Дроны
Запускаем базовый минимум обеспечения бригад дронами. Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомбардировщиками и другими БПЛА — в дополнение к государственным поставкам, еБалам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами, отметил он.
Аудит потерь
"Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал — высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", — пояснил министр.
Потребности
Также будет изменен подход к формированию потребности.
"В ближайшее время переходим от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель — чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", — рассказал глава Минобороны.
Обеспечение дронами
"Пересмотрели целевые показатели обеспечения дронами на год. Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков, ударных дронов на оперативную глубину, необходимых средств будет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте", - сообщил Федоров.
НРК
"В этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава", — отметил он.
Альтернатива мавикам
"Работаем над продуктами, которые могут быть аналогом мавиков, с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые скоро масштабируются на фронте", - подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Компетентний президент у нас вже є, тепер буде і компетентний міністр оборони
Призначати нездатних дідів, а потім частину їх роботи передавати здатним.
Чому відразу не призначити здатних виконувати свою роботу?!?
І так, він робить і робить активно і багато. А ти лише лайна на вентилятор здатен накидати - тобі ж за це платять, вірно?
Ага розмріялись ...
Остогидло...
Правильні дії міністра. Зараз лише особистою присутністю, роботою безпосередньо на фронтах можна зʼясувати справжній стан справ. Занадто багато брехні і відвертої дези заважає приймати правильні рішеня, сидячі у теплому кабінеті, далеко від фронту.