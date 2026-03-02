Начинаем анализ каждой потери на поле боя, - Федоров

В Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он напомнил, что на прошлой неделе несколько дней работал на фронте — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.

Были проведены встречи с командирами корпусов и группировок, комбригами, руководителями военных администраций.

По словам Федорова, сейчас работают над конкретными решениями.

Смотрите: С 5 км в сутки до 12 км: Ускорили строительство антидроновых сетей в приграничных районах, - Федоров. ВИДЕО

Дроны

Запускаем базовый минимум обеспечения бригад дронами. Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомбардировщиками и другими БПЛА — в дополнение к государственным поставкам, еБалам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами, отметил он.

Читайте также: Украина получила средства на дроны для оперативной глубины и ракеты ПАК-3, — Федоров

Аудит потерь

"Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал — высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", — пояснил министр.

Потребности

Также будет изменен подход к формированию потребности.

"В ближайшее время переходим от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель — чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", — рассказал глава Минобороны.

Смотрите также: Украина вместе с Нидерландами масштабирует "Линию дронов", - Федоров. ВИДЕО

Обеспечение дронами

"Пересмотрели целевые показатели обеспечения дронами на год. Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков, ударных дронов на оперативную глубину, необходимых средств будет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте", - сообщил Федоров.

НРК

"В этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава", — отметил он.

Альтернатива мавикам

"Работаем над продуктами, которые могут быть аналогом мавиков, с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые скоро масштабируются на фронте", - подытожил министр.

Читайте также: План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, — Федоров