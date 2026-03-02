РУС
Начинаем анализ каждой потери на поле боя, - Федоров

Федоров рассказал о реформах в армии, которые планируют внедрить

В Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он напомнил, что на прошлой неделе несколько дней работал на фронте — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.

Были проведены встречи с командирами корпусов и группировок, комбригами, руководителями военных администраций.

По словам Федорова, сейчас работают над конкретными решениями.

Смотрите: С 5 км в сутки до 12 км: Ускорили строительство антидроновых сетей в приграничных районах, - Федоров. ВИДЕО

Дроны

Запускаем базовый минимум обеспечения бригад дронами. Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомбардировщиками и другими БПЛА — в дополнение к государственным поставкам, еБалам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами, отметил он.

Читайте также: Украина получила средства на дроны для оперативной глубины и ракеты ПАК-3, — Федоров

Аудит потерь

"Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал — высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", — пояснил министр.

Потребности

Также будет изменен подход к формированию потребности.

"В ближайшее время переходим от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель — чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", — рассказал глава Минобороны.

Смотрите также: Украина вместе с Нидерландами масштабирует "Линию дронов", - Федоров. ВИДЕО

Обеспечение дронами

"Пересмотрели целевые показатели обеспечения дронами на год. Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков, ударных дронов на оперативную глубину, необходимых средств будет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте", - сообщил Федоров.

НРК

"В этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава", — отметил он.

Альтернатива мавикам

"Работаем над продуктами, которые могут быть аналогом мавиков, с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые скоро масштабируются на фронте", - подытожил министр.

Читайте также: План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, — Федоров

Автор: 

армия (499) Минобороны (1791) реформы (423) Федоров Михаил (250)
Топ комментарии
+16
В чому "компетентність"?В заявах пафосних і порожніх?
02.03.2026 12:01 Ответить
+12
Схавав чергову локшину від чергового міністра оборони ? СМАЧНОГО!
02.03.2026 12:05 Ответить
+10
Стоит судить по делам. Пока шо только разговоры и анонсы.
02.03.2026 12:05 Ответить
Хоч один компетентний міністр оборони.
02.03.2026 11:59 Ответить
02.03.2026 12:01 Ответить
П'ятий рік, вже пора задуматися, що за фігню тут зеля несе зі своєю бандою у відосиках
02.03.2026 12:43 Ответить
02.03.2026 12:05 Ответить
Ну а що?!?
Компетентний президент у нас вже є, тепер буде і компетентний міністр оборони
02.03.2026 12:14 Ответить
ну Ви прям з козиря зайшли
02.03.2026 12:33 Ответить
ну як мінімум обламав кацапам старлінки, на що умєрову 2х років не вистачило
02.03.2026 12:35 Ответить
Ні, не тільки. Є чіткий план дій. Я не бачив ні в одного МО за весь час такого початку.
02.03.2026 12:36 Ответить
Ця "команда" генерує потужні плани в величезній кількості. Нажаль, ще жодного разу, включно з усіма іншими "папереднікамі" ніхто не розказав про виконання цих планів...
02.03.2026 12:56 Ответить
02.03.2026 12:05 Ответить
А это не то Фёдоров, который переплитил 600 млн за дроны, у которого родственники кацапы, который после начала полномасштабки катался в рашку несколько десятков раз.....ах да, не тот - тот был министром Минцифры, а этот кристально чист и сууупер специалист
02.03.2026 12:15 Ответить
Це не твоя справа а ГШ....ти давай забезпечуй засобами ведення бойових дій...снарядами щоб розривалися, мини щоб у ствол влазили...куртки щоб зимові були.....Аналізувати він буде балабол
02.03.2026 12:02 Ответить
Впровадження системи AAR - це його справа, бо дід Творожніков на це не здатний.
02.03.2026 12:09 Ответить
Цікавий підхід...
Призначати нездатних дідів, а потім частину їх роботи передавати здатним.
Чому відразу не призначити здатних виконувати свою роботу?!?
02.03.2026 12:23 Ответить
"Запускаємо","скоро","буде змінено","працюємо"....зкільки вже було з 19р отих заяв гучних
02.03.2026 12:02 Ответить
Федоров тільки став Міністром Оборони і вже зробив більше, ніж попередники.
02.03.2026 12:11 Ответить
На приклад?
02.03.2026 12:13 Ответить
Наприклад - організував відключення Старлінків рашистам і їх реєстрацію, знищення Меш-мережі здовж північного кордону і тд.
02.03.2026 12:17 Ответить
Над цим він міг і був заобовязаний працювати на попередній міністерській посаді.Чи він взнав про ці проблеми тільки коли міноборони став?Смішно.Але нічого,він ще навчиться!У нас же є багато часу!
02.03.2026 12:20 Ответить
Він працював і на попередній посаді - наприклад, коли Резніков вважав Мавікі весільними дронами - саме Федоров організував їх масову закупівлю.
І так, він робить і робить активно і багато. А ти лише лайна на вентилятор здатен накидати - тобі ж за це платять, вірно?
02.03.2026 12:40 Ответить
Ти звинувачуєш мене в продажності а я натомість щиро вірю що ти живеш у розовому світі.Пох,несемося.
02.03.2026 12:52 Ответить
старлінки відключили після того, як шахед пролетів над урядовим кварталом
02.03.2026 12:22 Ответить
І? Саме Федоров це й організував. Італмас (а не шахед) в урядовому кварталі був використаний як аргумент для Маска.
02.03.2026 12:41 Ответить
а якби не пролетів то ніхто б і не відключив
02.03.2026 12:46 Ответить
Серьёзно???а что же он такого сделал????что то я на себе не ощущаю и не только я
02.03.2026 12:19 Ответить
Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна"
02.03.2026 12:03 Ответить
Цифровий чи аналоговий аналіз буде?
02.03.2026 12:06 Ответить
аналоговнєтний
02.03.2026 12:12 Ответить
Аналіз доручать ШІ. На одному транзисторі.
02.03.2026 12:08 Ответить
скоріше, звернуться до chatgpt на безкоштовному тарифі, а з бюджету спишуть, ніби орендували його десятиліттями
02.03.2026 12:19 Ответить
А платежі будуть здійснювати за реквізитами, вказаними на сайті chattgpt...
02.03.2026 12:23 Ответить
А де ж ти, бл*дь, раніше було, коли займав більш високу посаду?
02.03.2026 12:11 Ответить
Коли грілок для рук не завезли, бо якийсь барига гроші вкрав, а потім сказали що "контракт зірвався". За це хтось буде відповідати, бо обморожених більше ніж достатньо.
02.03.2026 12:13 Ответить
Чому "не завезли"? Просто завезення перенесли на липень.
02.03.2026 12:25 Ответить
Будуть відповідати цифрові офіцери, а хто? Ну не реальні ж люди!
02.03.2026 12:31 Ответить
В тому то і основна проблема наша що Федоров не знає своїх обовязків.І замість нудного забезпечення сил оборони від білизни до зікри смерті лізе до генштаба аналізувати втрати
02.03.2026 12:17 Ответить
А ви думали , судячи з заголовку, що йдеться про втрати особового складу.
Ага розмріялись ...
Остогидло...
02.03.2026 12:22 Ответить
а можна починати мовчки і не пздіти?
02.03.2026 12:23 Ответить
Проектантів чудесного майбутнього - як собак нерізаних. Відповідальних за неприглядне теперішнє - катма...
02.03.2026 12:29 Ответить
Він нагадав, що минулого тижня кілька днів працював на фронті - на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках. Джерело: https://censor.net/ua/n3603102

Правильні дії міністра. Зараз лише особистою присутністю, роботою безпосередньо на фронтах можна зʼясувати справжній стан справ. Занадто багато брехні і відвертої дези заважає приймати правильні рішеня, сидячі у теплому кабінеті, далеко від фронту.
02.03.2026 12:48 Ответить
в рамках еПрограми "с заботой о людях +" .красіво ізлагаєт! у зєлі вчився ))
02.03.2026 12:48 Ответить
Це ні про що. Головний аналіз це те шо головна гнида не будує бетоних обороних споруд, камер виживання для о/с, не мінує всі підходи. Як це не прикро, але лінію суровікіна на запоріжжі рашисти побудували за майже пів року. А про наші втрати сказав гнида, нещодавно - 50 тисяч військових. Це повна брехня.
02.03.2026 13:07 Ответить
 
 