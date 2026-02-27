Украина получила средства на дроны для оперативной глубины и ракеты ПАК-3, - Федоров
На заседании "Рамштайн" в Брюсселе Украина представила международным партнерам план войны, а также проекты и операции, которые необходимо выполнить.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
"На Рамштайне получили исторический бюджет поддержки от партнеров. Мы изменили подход к работе с партнерами. Начали питчить конкретные проекты. Показали на Рамштайне наш план войны, затем проекты и операции, которые нужно выполнить. Объяснили связь и что получат партнеры благодаря этому. Хороший пример, что мы привлекли средства на дроново-штурмовые подразделения, на базовый минимум для обеспечения бригад дронами, на дроны для оперативной глубины и дополнительные ракеты ПАК-3 для ПВО от европейских партнеров", - отметил Федоров.
Что предшествовало?
Партнеры Украины объявили о планах предоставления военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.
