РУС
Новости Заседание Рамштайна
1 583 12

Украина получила средства на дроны для оперативной глубины и ракеты ПАК-3, - Федоров

федоров

На заседании "Рамштайн" в Брюсселе Украина представила международным партнерам план войны, а также проекты и операции, которые необходимо выполнить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"На Рамштайне получили исторический бюджет поддержки от партнеров. Мы изменили подход к работе с партнерами. Начали питчить конкретные проекты. Показали на Рамштайне наш план войны, затем проекты и операции, которые нужно выполнить. Объяснили связь и что получат партнеры благодаря этому. Хороший пример, что мы привлекли средства на дроново-штурмовые подразделения, на базовый минимум для обеспечения бригад дронами, на дроны для оперативной глубины и дополнительные ракеты ПАК-3 для ПВО от европейских партнеров", - отметил Федоров.

Что предшествовало?

Партнеры Украины объявили о планах предоставления военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.

Автор: 

Федоров Михаил (244) Рамштайн (171)
Топ комментарии
+2
Дрони тактичні складають в Україні. Оперативно-тактичні - і за кордоном. А ПАК-3 закуповуються в США...
27.02.2026 11:50 Ответить
+1
Україна отримала - чи ви отримали кошти - розшифруй?
27.02.2026 11:40 Ответить
+1
Те, що "тирять" - я знаю.... Але пояснюю інше - проплата за виготовлення БПЛА і ракет, за кордон, іде з чітко визначеними сумами... Там вже "тирить" важче...
27.02.2026 12:07 Ответить
Україна отримала - чи ви отримали кошти - розшифруй?
27.02.2026 11:40 Ответить
Дрони тактичні складають в Україні. Оперативно-тактичні - і за кордоном. А ПАК-3 закуповуються в США...
27.02.2026 11:50 Ответить
А гроші тирять наверху - тільки ше не всіх за руку схопили
27.02.2026 12:00 Ответить
Те, що "тирять" - я знаю.... Але пояснюю інше - проплата за виготовлення БПЛА і ракет, за кордон, іде з чітко визначеними сумами... Там вже "тирить" важче...
27.02.2026 12:07 Ответить
Скільки можна триндіти!...
Для кого ця інфа - для зелених рейтингів?!...
27.02.2026 11:47 Ответить
Меньше би ви язиками ляпали,хоча я думаю ****** про це знають в прямому ефірі
27.02.2026 11:57 Ответить
у і накуя і головне кому ти це доповідаєш, блазень?
27.02.2026 11:58 Ответить
Це щоб фсбшникі менше робили, взяв цю статтю і до ху....ла, ось ми змогли з'ясувати. А тому залишається у своїх агентів, із вищого складу, тільки уточнити
27.02.2026 13:05 Ответить
Тобто залелефонувати зеленському або федорову?
27.02.2026 14:00 Ответить
Міша,де вітчизняні система ППО "Кільчень", яка за ТТХ краща за Петріот? Клянчити вигідніше ніж виробляти своє?
27.02.2026 12:23 Ответить
Своє робити не можна, гроші розкрадають, а коли клянчити, то щось можна і на захист віддати
27.02.2026 13:08 Ответить
Замовчить, будь ласка, хоч на хвилину. Навіщо під час війни про все і всюду трендіти? В раші скоро всіх шпигунів та аналітиків в м'ясні штурми пошлють, бо ми все їм розповідаємо самі.
27.02.2026 13:30 Ответить
 
 