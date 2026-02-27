Україна отримала кошти на дрони для оперативної глибини та ракети ПАК-3, - Федоров
На засіданні "Рамштайн" у Брюсселі Україна презентувала міжнародним партнерам план війни, а також проєкти та операції, які потрібно виконати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
"На Рамштайні отримали історичний бюджет підтримки від партнерів. Ми змінили підхід до роботи з партнерами. Почали пітчити конкретні проєкти. Показали на Рамштайні наш план війни, потім проєкти та операції, які потрібно виконати. Пояснили звʼязок і що отримають партнери завдяки цьому. Хороший приклад, що ми залучили кошти на дроново-штурмові підрозділи, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та додаткові ракети ПАК-3 для ППО від європейських партнерів", - зазначив Федоров.
Що передувало?
Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.
Будь ласка, зачекайте...
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Для кого ця інфа - для зелених рейтингів?!...
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у і накуя і головне кому ти це доповідаєш, блазень?