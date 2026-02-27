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Новини Засідання Рамштайну
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Україна отримала кошти на дрони для оперативної глибини та ракети ПАК-3, - Федоров

федоров

На засіданні "Рамштайн" у Брюсселі Україна презентувала міжнародним партнерам план війни, а також проєкти та операції, які потрібно виконати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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"На Рамштайні отримали історичний бюджет підтримки від партнерів. Ми змінили підхід до роботи з партнерами. Почали пітчити конкретні проєкти. Показали на Рамштайні наш план війни, потім проєкти та операції, які потрібно виконати. Пояснили звʼязок і що отримають партнери завдяки цьому. Хороший приклад, що ми залучили кошти на дроново-штурмові підрозділи, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та додаткові ракети ПАК-3 для ППО від європейських партнерів", - зазначив Федоров.

Що передувало?

Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

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Автор: 

Федоров Михайло (1121) Рамштайн (220)
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Топ коментарі
+2
Дрони тактичні складають в Україні. Оперативно-тактичні - і за кордоном. А ПАК-3 закуповуються в США...
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27.02.2026 11:50 Відповісти
+1
Україна отримала - чи ви отримали кошти - розшифруй?
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27.02.2026 11:40 Відповісти
+1
Те, що "тирять" - я знаю.... Але пояснюю інше - проплата за виготовлення БПЛА і ракет, за кордон, іде з чітко визначеними сумами... Там вже "тирить" важче...
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27.02.2026 12:07 Відповісти
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Україна отримала - чи ви отримали кошти - розшифруй?
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27.02.2026 11:40 Відповісти
Дрони тактичні складають в Україні. Оперативно-тактичні - і за кордоном. А ПАК-3 закуповуються в США...
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27.02.2026 11:50 Відповісти
А гроші тирять наверху - тільки ше не всіх за руку схопили
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27.02.2026 12:00 Відповісти
Те, що "тирять" - я знаю.... Але пояснюю інше - проплата за виготовлення БПЛА і ракет, за кордон, іде з чітко визначеними сумами... Там вже "тирить" важче...
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27.02.2026 12:07 Відповісти
Хоч одну пак купили?????
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27.02.2026 17:46 Відповісти
Ну, ще ж тільки гроші Європа виділила. Надіюсь, у Брюсселі вистачить розуму перечислить гроші напряму, у США...
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27.02.2026 17:59 Відповісти
Скільки можна триндіти!...
Для кого ця інфа - для зелених рейтингів?!...
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27.02.2026 11:47 Відповісти
Меньше би ви язиками ляпали,хоча я думаю ****** про це знають в прямому ефірі
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27.02.2026 11:57 Відповісти
Украина получила средства на дроны для оперативной глубины и ракеты ПАК-3, - Федоров Источник: https://censor.net/ru/n3602710н
========
у і накуя і головне кому ти це доповідаєш, блазень?
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27.02.2026 11:58 Відповісти
Це щоб фсбшникі менше робили, взяв цю статтю і до ху....ла, ось ми змогли з'ясувати. А тому залишається у своїх агентів, із вищого складу, тільки уточнити
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27.02.2026 13:05 Відповісти
Тобто залелефонувати зеленському або федорову?
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27.02.2026 14:00 Відповісти
Міша,де вітчизняні система ППО "Кільчень", яка за ТТХ краща за Петріот? Клянчити вигідніше ніж виробляти своє?
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27.02.2026 12:23 Відповісти
Своє робити не можна, гроші розкрадають, а коли клянчити, то щось можна і на захист віддати
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27.02.2026 13:08 Відповісти
Замовчить, будь ласка, хоч на хвилину. Навіщо під час війни про все і всюду трендіти? В раші скоро всіх шпигунів та аналітиків в м'ясні штурми пошлють, бо ми все їм розповідаємо самі.
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27.02.2026 13:30 Відповісти
 
 