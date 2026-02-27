Україна отримала кошти на дрони для оперативної глибини та ракети ПАК-3, - Федоров

На засіданні "Рамштайн" у Брюсселі Україна презентувала міжнародним партнерам план війни, а також проєкти та операції, які потрібно виконати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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"На Рамштайні отримали історичний бюджет підтримки від партнерів. Ми змінили підхід до роботи з партнерами. Почали пітчити конкретні проєкти. Показали на Рамштайні наш план війни, потім проєкти та операції, які потрібно виконати. Пояснили звʼязок і що отримають партнери завдяки цьому. Хороший приклад, що ми залучили кошти на дроново-штурмові підрозділи, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та додаткові ракети ПАК-3 для ППО від європейських партнерів", - зазначив Федоров.

Що передувало?

Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

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