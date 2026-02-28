Украина вместе с Нидерландами масштабирует "Линию дронов", - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Министр обороны Михаил Федоров встретился с вице-премьер-министром - министром обороны Нидерландов Дилан Йешильгоз-Зегериус.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабирование "Линии дронов"

"Договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов"", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, "Линия дронов" сегодня объединяет более 1000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте.

"Наша цель - развивать БПЛА-компонент в корпусах. Мы уже начали финансировать создание дроновых полков и масштабируем этот опыт на все корпуса", - рассказал министр.

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Потери РФ

Отмечается, что в январе потери России превысили количество уже мобилизованных - на отдельных участках враг терял до 170 военных на каждый километр продвижения.

"50 000 потерь врага ежемесячно - это часть нашего плана войны. Сочетание "Линии дронов", дроновых полков с программой базового обеспечения бригад БПЛА поможет воплотить его в жизнь", - рассказал Федоров.

О чем еще говорили

Федоров сообщил, что отдельно обсудили:

поддержку программы F-16;

противодействие российскому "теневому флоту";

развитие радарного поля;

поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

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"Благодарю Нидерланды за лидерство и системную поддержку, в частности за решение передать ракеты PAC-3 и финансирование программы PURL. Мы также готовы предоставлять партнерам доступ к украинским оборонным инновациям. Работаем над созданием постоянного механизма обмена данными и технологиями", - добавил министр.