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Украина вместе с Нидерландами масштабирует "Линию дронов", - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Министр обороны Михаил Федоров встретился с вице-премьер-министром - министром обороны Нидерландов Дилан Йешильгоз-Зегериус.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабирование "Линии дронов"

"Договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов"", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, "Линия дронов" сегодня объединяет более 1000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте.

"Наша цель - развивать БПЛА-компонент в корпусах. Мы уже начали финансировать создание дроновых полков и масштабируем этот опыт на все корпуса", - рассказал министр.

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Потери РФ

Отмечается, что в январе потери России превысили количество уже мобилизованных - на отдельных участках враг терял до 170 военных на каждый километр продвижения.

"50 000 потерь врага ежемесячно - это часть нашего плана войны. Сочетание "Линии дронов", дроновых полков с программой базового обеспечения бригад БПЛА поможет воплотить его в жизнь", - рассказал Федоров.

О чем еще говорили

Федоров сообщил, что отдельно обсудили:

  • поддержку программы F-16;
  • противодействие российскому "теневому флоту";
  • развитие радарного поля;
  • поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

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"Благодарю Нидерланды за лидерство и системную поддержку, в частности за решение передать ракеты PAC-3 и финансирование программы PURL. Мы также готовы предоставлять партнерам доступ к украинским оборонным инновациям. Работаем над созданием постоянного механизма обмена данными и технологиями", - добавил министр.

Автор: 

Нидерланды (1691) Федоров Михаил (692) дроны (7287)
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Топ комментарии
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Показником роботи МО є звільнені території. Все останнє піар.
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28.02.2026 19:00 Ответить
+2
Нідерланди масштабують для України "Лінію дронів", ми "зелені зрадники".за роки війни масштабували корупцію і пограбування України.особливо на забезпеченні армії всім необхідним...
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28.02.2026 19:14 Ответить
+2
1000 екіпажів? Докладай всі цифри та подробиці прямо в Кремль. У нас епоха потужних балаболів. Кожний зелений дятел повинен потужно барабанить.
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28.02.2026 19:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Показником роботи МО є звільнені території. Все останнє піар.
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28.02.2026 19:00 Ответить
Зєля Федорова "з'їсть". Чужинець Зєля відчуває, що в порівнянні з Федоровим він нуляка.
Доля Залужного є підтвердженням.
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28.02.2026 19:05 Ответить
Нідерланди масштабують для України "Лінію дронів", ми "зелені зрадники".за роки війни масштабували корупцію і пограбування України.особливо на забезпеченні армії всім необхідним...
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28.02.2026 19:14 Ответить
Мишина возня продовжується
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28.02.2026 19:19 Ответить
черговий міністр-пісдун.
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28.02.2026 19:24 Ответить
а, з естонською розвідкою?
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28.02.2026 19:30 Ответить
1000 екіпажів? Докладай всі цифри та подробиці прямо в Кремль. У нас епоха потужних балаболів. Кожний зелений дятел повинен потужно барабанить.
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28.02.2026 19:35 Ответить
Пора вже якесь нове беззмістовне слово-відволікалку придумати. Бо кластери, кейси, потужність, незламність, і масштабування вже обісрані далі нікуди.
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28.02.2026 19:36 Ответить
ну слово похідне від "масштаб", мені здається , не найгірше серед "пластерів"
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28.02.2026 19:49 Ответить
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28.02.2026 19:43 Ответить
Справочка спец на руськам для цапів про що таке Нідерданди для України

Рютте -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 премьер-министр Нидерландов (2010-2024), лидер праволиберальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8E Народной партии за свободу и демократию(2006-2023)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-nato-2 [

Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
ще додам

За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить урядП'ЯТНИЦЯ, 31 ЖОВТНЯ 2025
Тріумф для України

Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.

Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.

"Абсолютно. В новому парламенті є широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких умов, адже ми маємо перемогти Путіна", - заявив Єттен.
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28.02.2026 19:47 Ответить
 
 