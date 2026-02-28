Украина вместе с Нидерландами масштабирует "Линию дронов", - Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Министр обороны Михаил Федоров встретился с вице-премьер-министром - министром обороны Нидерландов Дилан Йешильгоз-Зегериус.
Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Масштабирование "Линии дронов"
"Договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов"", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, "Линия дронов" сегодня объединяет более 1000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте.
"Наша цель - развивать БПЛА-компонент в корпусах. Мы уже начали финансировать создание дроновых полков и масштабируем этот опыт на все корпуса", - рассказал министр.
Потери РФ
Отмечается, что в январе потери России превысили количество уже мобилизованных - на отдельных участках враг терял до 170 военных на каждый километр продвижения.
"50 000 потерь врага ежемесячно - это часть нашего плана войны. Сочетание "Линии дронов", дроновых полков с программой базового обеспечения бригад БПЛА поможет воплотить его в жизнь", - рассказал Федоров.
О чем еще говорили
Федоров сообщил, что отдельно обсудили:
- поддержку программы F-16;
- противодействие российскому "теневому флоту";
- развитие радарного поля;
- поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов.
"Благодарю Нидерланды за лидерство и системную поддержку, в частности за решение передать ракеты PAC-3 и финансирование программы PURL. Мы также готовы предоставлять партнерам доступ к украинским оборонным инновациям. Работаем над созданием постоянного механизма обмена данными и технологиями", - добавил министр.
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Доля Залужного є підтвердженням.
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Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
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