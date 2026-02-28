Україна разом із Нідерландами масштабує "Лінію дронів", - Федоров. ВIДЕО
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.
Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Масштабування "Лінії дронів"
"Домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту "Лінія дронів"", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, "Лінія дронів" сьогодні обʼєднує понад 1000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті.
"Наша мета - розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси", - розповів міністр.
Втрати РФ
Зазначається, що в січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих - на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування.
"50 000 втрат ворога щомісяця - це частина нашого плану війни. Поєднання "Лінії дронів", дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БпЛА допоможе втілити його в життя", - розповів Федоров.
Про що ще говорили
Федоров повідомив, що окремо обговорили:
- підтримку програми F-16;
- протидію російському "тіньовому флоту";
- розвиток радарного поля;
- постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.
"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", - додав міністр.
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