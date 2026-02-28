УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Виробництво дронів Розвиток виробництва дронів в Україні Індустрія дронів
1 947 11

Україна разом із Нідерландами масштабує "Лінію дронів", - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштабування "Лінії дронів"

"Домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту "Лінія дронів"", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, "Лінія дронів" сьогодні обʼєднує понад 1000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті.

"Наша мета - розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси", - розповів міністр.

Також читайте: Нідерланди підтримують Україну у створенні спецтрибуналу щодо РФ, - глава МЗС Берендсен

Втрати РФ

Зазначається, що в січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих - на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування.

"50 000 втрат ворога щомісяця - це частина нашого плану війни. Поєднання "Лінії дронів", дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БпЛА допоможе втілити його в життя", - розповів Федоров.

Про що ще говорили

Федоров повідомив, що окремо обговорили:

  • підтримку програми F-16;
  • протидію російському "тіньовому флоту";
  • розвиток радарного поля;
  • постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

Читайте: Акцент на безпекових гарантіях: Зеленський провів першу розмову з прем’єром Нідерландів Єттеном

"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", - додав міністр.

Автор: 

Нідерланди (1701) Федоров Михайло (1122) дрони (8348)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Показником роботи МО є звільнені території. Все останнє піар.
показати весь коментар
28.02.2026 19:00 Відповісти
+2
Нідерланди масштабують для України "Лінію дронів", ми "зелені зрадники".за роки війни масштабували корупцію і пограбування України.особливо на забезпеченні армії всім необхідним...
показати весь коментар
28.02.2026 19:14 Відповісти
+2
1000 екіпажів? Докладай всі цифри та подробиці прямо в Кремль. У нас епоха потужних балаболів. Кожний зелений дятел повинен потужно барабанить.
показати весь коментар
28.02.2026 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Показником роботи МО є звільнені території. Все останнє піар.
показати весь коментар
28.02.2026 19:00 Відповісти
Зєля Федорова "з'їсть". Чужинець Зєля відчуває, що в порівнянні з Федоровим він нуляка.
Доля Залужного є підтвердженням.
показати весь коментар
28.02.2026 19:05 Відповісти
Нідерланди масштабують для України "Лінію дронів", ми "зелені зрадники".за роки війни масштабували корупцію і пограбування України.особливо на забезпеченні армії всім необхідним...
показати весь коментар
28.02.2026 19:14 Відповісти
Мишина возня продовжується
показати весь коментар
28.02.2026 19:19 Відповісти
черговий міністр-пісдун.
показати весь коментар
28.02.2026 19:24 Відповісти
а, з естонською розвідкою?
показати весь коментар
28.02.2026 19:30 Відповісти
1000 екіпажів? Докладай всі цифри та подробиці прямо в Кремль. У нас епоха потужних балаболів. Кожний зелений дятел повинен потужно барабанить.
показати весь коментар
28.02.2026 19:35 Відповісти
Пора вже якесь нове беззмістовне слово-відволікалку придумати. Бо кластери, кейси, потужність, незламність, і масштабування вже обісрані далі нікуди.
показати весь коментар
28.02.2026 19:36 Відповісти
ну слово похідне від "масштаб", мені здається , не найгірше серед "пластерів"
показати весь коментар
28.02.2026 19:49 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2026 19:43 Відповісти
Справочка спец на руськам для цапів про що таке Нідерданди для України

Рютте -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 премьер-министр Нидерландов (2010-2024), лидер праволиберальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8E Народной партии за свободу и демократию(2006-2023)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-nato-2 [

Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
ще додам

За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить урядП'ЯТНИЦЯ, 31 ЖОВТНЯ 2025
Тріумф для України

Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.

Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.

"Абсолютно. В новому парламенті є широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких умов, адже ми маємо перемогти Путіна", - заявив Єттен.
показати весь коментар
28.02.2026 19:47 Відповісти
 
 