Нідерланди підтримують Україну у створенні спецтрибуналу щодо РФ, - глава МЗС Берендсен
У Нідерландах запевнили, що підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Підтримка України
Так, під час свого візиту Берендсен підтвердив підтримку Нідерландами України у війні проти РФ. Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть допомагати Україні гуманітарно та фінансово, а також братимуть участь у відновленні країни.
Підтримка спецтрибуналу для РФ
"Ми будемо також підтримувати вас у створенні і виконанні роботи трибуналу, щодо злочину агресії", – зазначив Берендсен.
Також журналісти запитали в нього, коли буде запущено спецтрибунал і чи станеться це цього року.
"Протягом останніх років Нідерланди та Україна тісно співпрацювали у сфері. І це тема, якій ми приділяємо особливу увагу. Ми є провідною країною у зусиллях, що наразі здійснюються", – відповів Берендсен.
Глава МЗС Нідерландів запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку країни в здійсненні наступного кроку.
"Ми зробили перші кроки, і ви можете розраховувати на нашу підтримку і в наступних кроках. У нас є спеціальний посланник. Ми призначили спеціального посланника для здійснення подальших кроків, і ми працюємо над цим", – додав він..
Водночас на уточнювальне питання, чи запустять трибунал у 2026 році, Берендсен зазначив, що "новий уряд країни лише шість днів працює", а тому їм потрібен час, щоб обговорити це питання.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
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