Нідерланди підтримують Україну у створенні спецтрибуналу щодо РФ, - глава МЗС Берендсен

У Нідерландах запевнили, що підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Підтримка України

Так, під час свого візиту Берендсен підтвердив підтримку Нідерландами України у війні проти РФ. Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть допомагати Україні гуманітарно та фінансово, а також братимуть участь у відновленні країни.

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Підтримка спецтрибуналу для РФ

"Ми будемо також підтримувати вас у створенні і виконанні роботи трибуналу, щодо злочину агресії", – зазначив Берендсен.

Також журналісти запитали в нього, коли буде запущено спецтрибунал і чи станеться це цього року.

"Протягом останніх років Нідерланди та Україна тісно співпрацювали у сфері. І це тема, якій ми приділяємо особливу увагу. Ми є провідною країною у зусиллях, що наразі здійснюються", – відповів Берендсен.

Глава МЗС Нідерландів запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку країни в здійсненні наступного кроку.

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"Ми зробили перші кроки, і ви можете розраховувати на нашу підтримку і в наступних кроках. У нас є спеціальний посланник. Ми призначили спеціального посланника для здійснення подальших кроків, і ми працюємо над цим", – додав він..

Водночас на уточнювальне питання, чи запустять трибунал у 2026 році, Берендсен зазначив, що "новий уряд країни лише шість днів працює", а тому їм потрібен час, щоб обговорити це питання.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії