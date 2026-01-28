Текст часткової угоди про початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже готовий, - Точицький

Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо часткової розширеної угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії, поки що не прийняте. Водночас роботу над текстом цього документа вже завершено.

Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький розповів у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, поки що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім - тобто так званої передової групи, що допоможе Нідерландам (країна, де працюватиме трибунал . - Ред.) уточнити питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення та інших витрат.

Постпред також додав, що наразі є різні думки про те, скільки саме держав з-поміж 46 членів Ради Європи необхідно для запуску роботи Спецтрибуналу, але часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.

Читайте також: Європа створює підготовчу групу для Спецтрибуналу щодо агресії РФ, - генсекретар Ради ЄС Берсе

Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються", - сказав Точицький.

"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту - хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", - пояснив він.

Також читайте: ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал для керівництва РФ, - Каллас

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суперечки навколо Гренландії можуть ускладнити залучення країн ЄС до PURL для України, - посол НАТО Гетьманчук