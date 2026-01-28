Текст часткової угоди про початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже готовий, - Точицький
Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо часткової розширеної угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії, поки що не прийняте. Водночас роботу над текстом цього документа вже завершено.
Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький розповів у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поки що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім - тобто так званої передової групи, що допоможе Нідерландам (країна, де працюватиме трибунал . - Ред.) уточнити питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення та інших витрат.
Постпред також додав, що наразі є різні думки про те, скільки саме держав з-поміж 46 членів Ради Європи необхідно для запуску роботи Спецтрибуналу, але часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.
Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються", - сказав Точицький.
"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту - хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", - пояснив він.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але питання, чи хтось вірить що очевидне треба очевиднювати і що кацапів хтось колись притягне до суду?
це роблять добре ЗСУ і тільки вони.
шо б колись що, передоз там чи ковід, було б куди щявлика нашого невмирущого пхати...
пацани ви там без дуже бистро поспішайте,
а можете і зовсім ні...