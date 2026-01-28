УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
1 054 6

Текст часткової угоди про початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже готовий, - Точицький

точицький про спецтрибунал

Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо часткової розширеної угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії, поки що не прийняте. Водночас роботу над текстом цього документа вже завершено.

Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький розповів у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, поки що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім - тобто так званої передової групи, що допоможе Нідерландам (країна, де працюватиме трибунал . - Ред.) уточнити питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення та інших витрат.

Постпред також додав, що наразі є різні думки про те, скільки саме держав з-поміж 46 членів Ради Європи необхідно для запуску роботи Спецтрибуналу, але часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.

Читайте також: Європа створює підготовчу групу для Спецтрибуналу щодо агресії РФ, - генсекретар Ради ЄС Берсе

Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються", - сказав Точицький.

"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту - хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", - пояснив він.

Також читайте: ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал для керівництва РФ, - Каллас

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суперечки навколо Гренландії можуть ускладнити залучення країн ЄС до PURL для України, - посол НАТО Гетьманчук

Автор: 

Рада Європи (492) трибунал (313) Точицький Микола (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ні я розумію що це напевно треба робити,
але питання, чи хтось вірить що очевидне треба очевиднювати і що кацапів хтось колись притягне до суду?
це роблять добре ЗСУ і тільки вони.
показати весь коментар
28.01.2026 07:10 Відповісти
До кінця 2026р створимо. Потім ще роки будемо суддів вибирати, приміщення будувати ....потім судити? Який же огидний той Захід з його "демократією правами людини..." Який толк і результат цього трибуналу?
показати весь коментар
28.01.2026 07:14 Відповісти
11 років створювали вибирали будували "мильну бульбушку" за МЕЙЧ-17. Так посудили путіна і його терористів що на 12 році наказав розпочати сво.
показати весь коментар
28.01.2026 07:22 Відповісти
я би вжє почяв піраміду якусь на Хрещятику будувати,
шо б колись що, передоз там чи ковід, було б куди щявлика нашого невмирущого пхати...
показати весь коментар
28.01.2026 07:25 Відповісти
"Текст часткової угоди про початок роботи..."
пацани ви там без дуже бистро поспішайте,
а можете і зовсім ні...
показати весь коментар
28.01.2026 07:59 Відповісти
А хтось може пояснити правничу суть терміна "часткова угода"?
показати весь коментар
28.01.2026 10:43 Відповісти
 
 