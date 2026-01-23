Європа створює підготовчу групу для Спецтрибуналу щодо агресії РФ, - генсекретар Ради ЄС Берсе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про підписання угоди між Радою Європи, Європейською комісією та Європейською службою зовнішніх справ (EEAS) щодо створення підготовчої групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Берсе.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Берсе, йдеться про формування передової (підготовчої) групи, яка займатиметься організаційними та інституційними питаннями, необхідними для запуску трибуналу.

"Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ підписали угоду про створення передової групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України. Це ключовий крок до посилення підзвітності, підготовки структур трибуналу та підтримки правосуддя для України", - наголосив Берсе.

Він підкреслив, що створення такої групи є важливим етапом на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії та формування правових механізмів притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні.

Нагадаємо, Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

