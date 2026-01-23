Европа создает подготовительную группу для Спецтрибунала по агрессии РФ, - генсекретарь Совета ЕС Берсе
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о подписании соглашения между Советом Европы, Европейской комиссией и Европейской службой внешних дел (EEAS) о создании подготовительной группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Берсе.
По словам Берсе, речь идет о формировании передовой (подготовительной) группы, которая будет заниматься организационными и институциональными вопросами, необходимыми для запуска трибунала.
"Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел подписали соглашение о создании передовой группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины. Это ключевой шаг к усилению подотчетности, подготовке структур трибунала и поддержке правосудия для Украины", - подчеркнул Берсе.
Он подчеркнул, что создание такой группы является важным этапом на пути к обеспечению ответственности за преступление агрессии и формированию правовых механизмов привлечения виновных к ответственности на международном уровне.
Напомним, Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
