Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Европа создает подготовительную группу для Спецтрибунала по агрессии РФ, - генсекретарь Совета ЕС Берсе

Ален Берсе о спецтрибунале для России

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о подписании соглашения между Советом Европы, Европейской комиссией и Европейской службой внешних дел (EEAS) о создании подготовительной группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Берсе.

По словам Берсе, речь идет о формировании передовой (подготовительной) группы, которая будет заниматься организационными и институциональными вопросами, необходимыми для запуска трибунала.

"Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел подписали соглашение о создании передовой группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины. Это ключевой шаг к усилению подотчетности, подготовке структур трибунала и поддержке правосудия для Украины", - подчеркнул Берсе.

Он подчеркнул, что создание такой группы является важным этапом на пути к обеспечению ответственности за преступление агрессии и формированию правовых механизмов привлечения виновных к ответственности на международном уровне.

Напомним, Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Європа створює підготовчу групу для Спецтрибуналу щодо агресії РФ

у алана берсе сфінктер аж всередину всмоктався!
бо, як же сцикотно сказати відверто:

Європа створює підготовчу групу для Спецтрибуналу над ****** і шоблой!
23.01.2026 17:32 Ответить
Пробує створити основи задатків авангарду передової групи. Десь так.
24.01.2026 02:32 Ответить
Як казав один тип якого у підсумку вигнали з роботи за байдикування
Maybe it is time to start thinking about taking a look at it.
23.01.2026 20:15 Ответить
Та нехай для початку заблокують шенгенські візи для для російської "еліти" , тіпа Собчак.
23.01.2026 23:19 Ответить
Що Ви! Хіба можна порушувати демократію?
24.01.2026 02:34 Ответить
 
 