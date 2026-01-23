Европа создает подготовительную группу для Спецтрибунала по агрессии РФ, - генсекретарь Совета ЕС Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о подписании соглашения между Советом Европы, Европейской комиссией и Европейской службой внешних дел (EEAS) о создании подготовительной группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

По словам Берсе, речь идет о формировании передовой (подготовительной) группы, которая будет заниматься организационными и институциональными вопросами, необходимыми для запуска трибунала.

"Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел подписали соглашение о создании передовой группы для будущего Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины. Это ключевой шаг к усилению подотчетности, подготовке структур трибунала и поддержке правосудия для Украины", - подчеркнул Берсе.

Он подчеркнул, что создание такой группы является важным этапом на пути к обеспечению ответственности за преступление агрессии и формированию правовых механизмов привлечения виновных к ответственности на международном уровне.

Напомним, Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

