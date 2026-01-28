Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Текст частичного соглашения о начале работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже готов, - Точицкий

Решение Комитета министров Совета Европы о частичном расширенном соглашении, необходимом для запуска Специального трибунала по расследованию преступления агрессии, пока не принято. В то же время работа над текстом этого документа уже завершена.

Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий рассказал в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пока Комитет министров Совета Европы принял решение о начале работы адванс-тим - то есть так называемой передовой группы, которая поможет Нидерландам (страна, где будет работать трибунал. - Ред.) уточнить вопросы, которые возникают у некоторых государств-членов относительно бюджета трибунала, помещения и других расходов.

Постпред также добавил, что пока есть разные мнения о том, сколько именно государств из 46 членов Совета Европы необходимо для запуска работы Спецтрибунала, но частичное соглашение имеет возможность привлечь к работе и другие страны.

Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принято решение по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся", - сказал Точицкий.

"Соответственно, они подготовят своего рода дорожную карту - кто, сколько, каким образом. И, думаю, что в ближайшее время, очевидно, до Министерского заседания в Кишиневе, мы с вами будем иметь ответы на вопросы о принятии самого соглашения о трибунале и вопросы о тех государствах, которые готовы будут присоединиться к его созданию", - пояснил он.

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

ні я розумію що це напевно треба робити,
але питання, чи хтось вірить що очевидне треба очевиднювати і що кацапів хтось колись притягне до суду?
це роблять добре ЗСУ і тільки вони.
28.01.2026 07:10 Ответить
До кінця 2026р створимо. Потім ще роки будемо суддів вибирати, приміщення будувати ....потім судити? Який же огидний той Захід з його "демократією правами людини..." Який толк і результат цього трибуналу?
28.01.2026 07:14 Ответить
11 років створювали вибирали будували "мильну бульбушку" за МЕЙЧ-17. Так посудили путіна і його терористів що на 12 році наказав розпочати сво.
28.01.2026 07:22 Ответить
я би вжє почяв піраміду якусь на Хрещятику будувати,
шо б колись що, передоз там чи ковід, було б куди щявлика нашого невмирущого пхати...
28.01.2026 07:25 Ответить
"Текст часткової угоди про початок роботи..."
пацани ви там без дуже бистро поспішайте,
а можете і зовсім ні...
28.01.2026 07:59 Ответить
А хтось може пояснити правничу суть терміна "часткова угода"?
28.01.2026 10:43 Ответить
 
 