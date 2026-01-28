Текст частичного соглашения о начале работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже готов, - Точицкий

Решение Комитета министров Совета Европы о частичном расширенном соглашении, необходимом для запуска Специального трибунала по расследованию преступления агрессии, пока не принято. В то же время работа над текстом этого документа уже завершена.

Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий рассказал в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пока Комитет министров Совета Европы принял решение о начале работы адванс-тим - то есть так называемой передовой группы, которая поможет Нидерландам (страна, где будет работать трибунал. - Ред.) уточнить вопросы, которые возникают у некоторых государств-членов относительно бюджета трибунала, помещения и других расходов.

Постпред также добавил, что пока есть разные мнения о том, сколько именно государств из 46 членов Совета Европы необходимо для запуска работы Спецтрибунала, но частичное соглашение имеет возможность привлечь к работе и другие страны.

Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принято решение по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся", - сказал Точицкий.

"Соответственно, они подготовят своего рода дорожную карту - кто, сколько, каким образом. И, думаю, что в ближайшее время, очевидно, до Министерского заседания в Кишиневе, мы с вами будем иметь ответы на вопросы о принятии самого соглашения о трибунале и вопросы о тех государствах, которые готовы будут присоединиться к его созданию", - пояснил он.

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

