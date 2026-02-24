У 2026 році в Нідерландах стартує створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ
Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час міжнародної конференції з питань правосуддя 23 лютого та в ексклюзивному коментарі Суспільному.
Вона зазначила, що у 2026 році Україна разом із міжнародними партнерами має практично запустити в Нідерландах роботу зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.
Йдеться про визначення приміщення для роботи трибуналу, формування складу прокурорів і суддів, а також узгодження правил його діяльності.
2025 рік - етап юридичної формалізації
За словами Мудрої, 2025 рік став роком юридичного оформлення ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності.
Зокрема:
-
досягнуто політичної згоди щодо створення трибуналу;
-
укладено Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм;
-
погоджено створення компенсаційної комісії.
Практична імплементація у 2026 році
"Що ми маємо зробити в 26-му році? Це почати практично імплементувати цю юридичну архітектуру", - наголосила Мудра.
У 2026 році має розпочатися безпосередня організаційна робота в Нідерландах:
-
обрання приміщення для трибуналу;
-
визначення кількості прокурорів і суддів;
-
затвердження процедур та правил роботи.
"Я дуже сподіваюся, що разом з партнерами до кінця року ми будемо вже мати чітке бачення, коли сам трибунал почне працювати і коли перші російські злочинці опиняться на лаві підсудних", - додала вона.
Питання російських активів
Окремо Мудра наголосила, що тема російських активів залишається в активній фазі міжнародного обговорення.
За її словами, позиція України чітка: саме Росія має компенсувати завдані збитки.
"Їхні активи не можуть просто лежати знерухомлено і не працювати для компенсації збитків", — підкреслила заступниця керівника Офісу Президента.
P.S Хотите даже не "начинать" дело (тегеранский Боинг) оставьте его Киеву.