У 2026 році в Нідерландах стартує створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час міжнародної конференції з питань правосуддя 23 лютого та в ексклюзивному коментарі Суспільному.

Йдеться про визначення приміщення для роботи трибуналу, формування складу прокурорів і суддів, а також узгодження правил його діяльності.

2025 рік - етап юридичної формалізації

За словами Мудрої, 2025 рік став роком юридичного оформлення ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності.

Зокрема:

досягнуто політичної згоди щодо створення трибуналу;

укладено Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм;

погоджено створення компенсаційної комісії.

Практична імплементація у 2026 році

"Що ми маємо зробити в 26-му році? Це почати практично імплементувати цю юридичну архітектуру", - наголосила Мудра.

У 2026 році має розпочатися безпосередня організаційна робота в Нідерландах:

обрання приміщення для трибуналу;

визначення кількості прокурорів і суддів;

затвердження процедур та правил роботи.

"Я дуже сподіваюся, що разом з партнерами до кінця року ми будемо вже мати чітке бачення, коли сам трибунал почне працювати і коли перші російські злочинці опиняться на лаві підсудних", - додала вона.

Питання російських активів

Окремо Мудра наголосила, що тема російських активів залишається в активній фазі міжнародного обговорення.

За її словами, позиція України чітка: саме Росія має компенсувати завдані збитки.

"Їхні активи не можуть просто лежати знерухомлено і не працювати для компенсації збитків", — підкреслила заступниця керівника Офісу Президента.

