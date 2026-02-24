У 2026 році в Нідерландах стартує створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час міжнародної конференції з питань правосуддя 23 лютого та в ексклюзивному коментарі Суспільному.

Вона зазначила, що у 2026 році Україна разом із міжнародними партнерами має практично запустити в Нідерландах роботу зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Йдеться про визначення приміщення для роботи трибуналу, формування складу прокурорів і суддів, а також узгодження правил його діяльності.

2025 рік - етап юридичної формалізації

За словами Мудрої, 2025 рік став роком юридичного оформлення ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності.

Зокрема:

  • досягнуто політичної згоди щодо створення трибуналу;

  • укладено Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм;

  • погоджено створення компенсаційної комісії.

Практична імплементація у 2026 році

"Що ми маємо зробити в 26-му році? Це почати практично імплементувати цю юридичну архітектуру", - наголосила Мудра.

У 2026 році має розпочатися безпосередня організаційна робота в Нідерландах:

  • обрання приміщення для трибуналу;

  • визначення кількості прокурорів і суддів;

  • затвердження процедур та правил роботи.

"Я дуже сподіваюся, що разом з партнерами до кінця року ми будемо вже мати чітке бачення, коли сам трибунал почне працювати і коли перші російські злочинці опиняться на лаві підсудних", - додала вона.

Питання російських активів

Окремо Мудра наголосила, що тема російських активів залишається в активній фазі міжнародного обговорення.

За її словами, позиція України чітка: саме Росія має компенсувати завдані збитки.

"Їхні активи не можуть просто лежати знерухомлено і не працювати для компенсації збитків", — підкреслила заступниця керівника Офісу Президента.

Хотите "похоронить" дело (малазийский Боинг) доверьте его Голландии. Окажется что отдельные российские военнослужащие, по большей части погибшие в столкновениях, проникли на территорию Украины и вступили в боевые столкновения.
P.S Хотите даже не "начинать" дело (тегеранский Боинг) оставьте его Киеву.
24.02.2026 08:43 Відповісти
Непокараний прутін-******, за убивство Українців та пасажирів на літаку рейсу МН17, так і чекає з 2014 року на дієві рішення Трибуналу ЄС щодо нього та його подєльніків!!
24.02.2026 08:55 Відповісти
Спецтрибунал? Так це ж вже було! (с)
24.02.2026 09:09 Відповісти
 
 