В 2026 году в Нидерландах стартует создание Спецтрибунала по агрессии РФ

Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время международной конференции по вопросам правосудия 23 февраля и в эксклюзивном комментарии Суспільному.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она отметила, что в 2026 году Украина вместе с международными партнерами должна практически запустить в Нидерландах работу по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии России.

Речь идет об определении помещения для работы трибунала, формировании состава прокуроров и судей, а также согласовании правил его деятельности.

2025 год - этап юридической формализации

По словам Мудрой, 2025 год стал годом юридического оформления ключевых механизмов привлечения России к ответственности.

В частности:

достигнуто политическое соглашение о создании трибунала;

заключена Конвенция Совета Европы о компенсационном механизме;

согласовано создание компенсационной комиссии.

Практическая имплементация в 2026 году

"Что мы должны сделать в 26-м году? Это начать практически имплементировать эту юридическую архитектуру", - подчеркнула Мудрая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начало работы Спецтрибунала по агрессии РФ зависит от политической воли государств, - генсек Совета Европы Берсе

В 2026 году должна начаться непосредственная организационная работа в Нидерландах:

выбор помещения для трибунала;

определение количества прокуроров и судей;

утверждение процедур и правил работы.

"Я очень надеюсь, что вместе с партнерами до конца года мы уже будем иметь четкое видение, когда сам трибунал начнет работать и когда первые российские преступники окажутся на скамье подсудимых", - добавила она.

Вопрос российских активов

Отдельно Мудрая подчеркнула, что тема российских активов остается в активной фазе международного обсуждения.

По ее словам, позиция Украины четкая: именно Россия должна компенсировать нанесенный ущерб.

"Их активы не могут просто лежать без движения и не работать для компенсации ущерба", - подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа над Спецтрибуналом продвигается слишком медленно, — генсек Совета Европы Берсе