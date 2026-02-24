В 2026 году в Нидерландах стартует создание Спецтрибунала по агрессии РФ
Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время международной конференции по вопросам правосудия 23 февраля и в эксклюзивном комментарии Суспільному.
Она отметила, что в 2026 году Украина вместе с международными партнерами должна практически запустить в Нидерландах работу по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии России.
Речь идет об определении помещения для работы трибунала, формировании состава прокуроров и судей, а также согласовании правил его деятельности.
2025 год - этап юридической формализации
По словам Мудрой, 2025 год стал годом юридического оформления ключевых механизмов привлечения России к ответственности.
В частности:
-
достигнуто политическое соглашение о создании трибунала;
-
заключена Конвенция Совета Европы о компенсационном механизме;
-
согласовано создание компенсационной комиссии.
Практическая имплементация в 2026 году
"Что мы должны сделать в 26-м году? Это начать практически имплементировать эту юридическую архитектуру", - подчеркнула Мудрая.
В 2026 году должна начаться непосредственная организационная работа в Нидерландах:
-
выбор помещения для трибунала;
-
определение количества прокуроров и судей;
-
утверждение процедур и правил работы.
"Я очень надеюсь, что вместе с партнерами до конца года мы уже будем иметь четкое видение, когда сам трибунал начнет работать и когда первые российские преступники окажутся на скамье подсудимых", - добавила она.
Вопрос российских активов
Отдельно Мудрая подчеркнула, что тема российских активов остается в активной фазе международного обсуждения.
По ее словам, позиция Украины четкая: именно Россия должна компенсировать нанесенный ущерб.
"Их активы не могут просто лежать без движения и не работать для компенсации ущерба", - подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента.
