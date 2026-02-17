Начало работы Спецтрибунала по агрессии РФ зависит от политической воли государств, - генсек Совета Европы Берсе
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что старт работы Специального трибунала по преступлениям российской агрессии зависит от политической воли государств.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В контексте создания Спецтрибунала Берсе подчеркнул, что Совету Европы необходима "сильная поддержка и благосклонность со стороны государств".
"Это не может появиться и не может быть разработано без сильной поддержки со стороны государств. И это был тот момент, когда я говорил, что мы готовы. Нам это нужно... И что это означает для вопроса, когда будет возможно создать этот трибунал? Это зависит от политической воли государств", - отметил он.
Таким образом, по словам генсека, ключевым фактором для запуска механизма привлечения к ответственности за преступление агрессии остается готовность стран обеспечить необходимую поддержку.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
