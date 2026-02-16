Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание спецтрибунала по преступлениям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Ален Берсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном телеграме президента Украины.

Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Отдельное внимание уделили механизмам привлечения Москвы к международной ответственности.

По итогам переговоров глава государства наградил Алена Берсе орденом "За заслуги" I степени. Награда вручена за поддержку Украины в сложный период.

Создание спецтрибунала по агрессии РФ

Во время разговора речь шла о практических шагах по созданию специального трибунала. Его цель — рассмотрение преступления агрессии против Украины.

Президент поблагодарил за поддержку этой инициативы на международном уровне. Он подчеркнул важность быстрого запуска механизма.

"Спасибо Генсеку Совета Европы и его команде за поддержку нашего народа во время сложных испытаний, и особенно за усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины".

Компенсационный механизм и ответственность РФ

Также стороны обсудили введение компенсационного механизма для Украины. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного войной.

Отдельно поднимался вопрос привлечения России к ответственности за военные преступления. Собеседники отметили необходимость координации международных усилий.

Президент подчеркнул, что за прошлый год удалось принять ряд важных решений. На текущий год запланированы новые шаги в этом направлении.

"Многие важные вопросы были решены в течение прошлого года, и есть планы на этот год. Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, даже быстрее, чем в прошлом году".

