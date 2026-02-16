Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание спецтрибунала по преступлениям РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Ален Берсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном телеграме президента Украины.
Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Отдельное внимание уделили механизмам привлечения Москвы к международной ответственности.
По итогам переговоров глава государства наградил Алена Берсе орденом "За заслуги" I степени. Награда вручена за поддержку Украины в сложный период.
Создание спецтрибунала по агрессии РФ
Во время разговора речь шла о практических шагах по созданию специального трибунала. Его цель — рассмотрение преступления агрессии против Украины.
Президент поблагодарил за поддержку этой инициативы на международном уровне. Он подчеркнул важность быстрого запуска механизма.
"Спасибо Генсеку Совета Европы и его команде за поддержку нашего народа во время сложных испытаний, и особенно за усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины".
Компенсационный механизм и ответственность РФ
Также стороны обсудили введение компенсационного механизма для Украины. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного войной.
Отдельно поднимался вопрос привлечения России к ответственности за военные преступления. Собеседники отметили необходимость координации международных усилий.
Президент подчеркнул, что за прошлый год удалось принять ряд важных решений. На текущий год запланированы новые шаги в этом направлении.
"Многие важные вопросы были решены в течение прошлого года, и есть планы на этот год. Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, даже быстрее, чем в прошлом году".
- Перед этим Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтгаузом. Стороны обсудили использование активов РФ для закупки ракет к Patriot.
Без дЄрмака навіть не може напрягти "позитивних блохерів"....
Жодних нагальних та дієвих змін у законодавстві, упродовж 5 років!!
Просто робить імітацію бурхливої діяльності, а можливо вирішує свої особисті справи.
Зеленський розповів йому, як завдяки "підготовці до шашликів", вдалося уникнути великої кількості жертв серед цивільного населення на початку повномасштабного вторгнення?