Новости
383 13

Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание спецтрибунала по преступлениям РФ

Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание спецтрибунала по преступлениям Р

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Ален Берсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном телеграме президента Украины.

Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Отдельное внимание уделили механизмам привлечения Москвы к международной ответственности.

По итогам переговоров глава государства наградил Алена Берсе орденом "За заслуги" I степени. Награда вручена за поддержку Украины в сложный период.

Создание спецтрибунала по агрессии РФ

Во время разговора речь шла о практических шагах по созданию специального трибунала. Его цель — рассмотрение преступления агрессии против Украины.

Президент поблагодарил за поддержку этой инициативы на международном уровне. Он подчеркнул важность быстрого запуска механизма.

"Спасибо Генсеку Совета Европы и его команде за поддержку нашего народа во время сложных испытаний, и особенно за усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины".

Компенсационный механизм и ответственность РФ

Также стороны обсудили введение компенсационного механизма для Украины. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного войной.

Отдельно поднимался вопрос привлечения России к ответственности за военные преступления. Собеседники отметили необходимость координации международных усилий.

Президент подчеркнул, что за прошлый год удалось принять ряд важных решений. На текущий год запланированы новые шаги в этом направлении.

"Многие важные вопросы были решены в течение прошлого года, и есть планы на этот год. Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, даже быстрее, чем в прошлом году".

  • Перед этим Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтгаузом. Стороны обсудили использование активов РФ для закупки ракет к Patriot.

Зеленский Владимир россия Берсе Ален военные преступления
+6
Ніяких спецтрибуналів, і всього іншого що воно обговорює не буде.
Просто робить імітацію бурхливої діяльності, а можливо вирішує свої особисті справи.
16.02.2026 18:41 Ответить
+6
Дивлюся на дії найвеличнішого лідера племені і не розумію: що воно таке? Те що воно "совок" закам'янілий, то зрозуміло відразу. І таке враження, що з усіх вад "совка" він взяв "на озброєння" наймерзенніші та найогидніші. Ну а щоб хоч якось ту гниль розбавити воно з себе брежнєва корчить: "нагородити непричетних" і "наказати невинуватих". Хоч цілуватись не лізло після "вручення"?
16.02.2026 18:42 Ответить
+3
А проти шайки, яку сам створив в Україні проти міндіча, єрмака, шефірів, цукермана, юзіка, шурму, галущенко, баканова, наумова та іншої гидоти не обоговорював для створення спецтрибуналу? Вони хіба менше горя принесли українцям?
16.02.2026 18:45 Ответить
в телеграмі....
Без дЄрмака навіть не може напрягти "позитивних блохерів"....
16.02.2026 18:35 Ответить
стефанчук+Зеленський з Урядом, з 2019 року, рятують, як можуть від покарання в Україні вагнерівців, беркутню та ригоАНАЛЬНИХ з коригувальниками!!
Жодних нагальних та дієвих змін у законодавстві, упродовж 5 років!!
16.02.2026 21:02 Ответить
А для себе місце забронював?
16.02.2026 18:52 Ответить
Коли зброєносця Дон Кіхота Санчо Пансу по по приколу призначили губернатором, то той, стикнувшися з реаліями, вчинив порядно, бо наступного ж дня подав у відставку. Мабуть, мав сумління і співчуття до співвітчизників. На жаль, це не наш випадок. Та й слово єврей перекладається зі стародавньої як "зайда", "прибулець".
16.02.2026 19:00 Ответить
Як гадаєте?
Зеленський розповів йому, як завдяки "підготовці до шашликів", вдалося уникнути великої кількості жертв серед цивільного населення на початку повномасштабного вторгнення?
16.02.2026 19:07 Ответить
Називається,обговорив.А на практиці сприяв тому, щоб вторгнувся в країну.
16.02.2026 19:09 Ответить
У Росії також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3600846
16.02.2026 19:09 Ответить
Не там лапки поставив.
16.02.2026 20:41 Ответить
Зелена неадекватна клоунада набирає обертів...як же ти двушки будеш відправляти?
16.02.2026 19:10 Ответить
А мы с корешами обговорили наступ на москву,дату начала наступления,направления прорывов,день парада на красном майдане и рецепт победных шашлыков,работают все,от преза до простолюдинок.
16.02.2026 19:24 Ответить
 
 