Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в офіційному телеграмі президента України.

Сторони обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Окрему увагу приділили механізмам притягнення Москви до міжнародної відповідальності.

За підсумками переговорів глава держави відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня. Нагороду вручено за підтримку України у складний період.

Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Під час розмови йшлося про практичні кроки зі створення спеціального трибуналу. Його мета — розгляд злочину агресії проти України.

Президент подякував за підтримку цієї ініціативи на міжнародному рівні. Він наголосив на важливості швидкого запуску механізму.

"Дякую Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку нашого народу в часи складних випробувань, і особливо за зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України".

Компенсаційний механізм і відповідальність РФ

Також сторони обговорили запровадження компенсаційного механізму для України. Йдеться про відшкодування збитків, завданих війною.

Окремо піднімалося питання притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Співрозмовники відзначили необхідність координації міжнародних зусиль.

Президент підкреслив, що за минулий рік вдалося ухвалити низку важливих рішень. На поточний рік заплановано нові кроки у цьому напрямку.

"Багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік. Сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, ще навіть швидшими, ніж минулого року".

  • Перед цим Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Сторони обговорили використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot.

Зеленський Володимир росія Берсе Ален воєнні злочини
в телеграмі....
Без дЄрмака навіть не може напрягти "позитивних блохерів"....
показати весь коментар
16.02.2026 18:35 Відповісти
стефанчук+Зеленський з Урядом, з 2019 року, рятують, як можуть від покарання в Україні вагнерівців, беркутню та ригоАНАЛЬНИХ з коригувальниками!!
Жодних нагальних та дієвих змін у законодавстві, упродовж 5 років!!
показати весь коментар
16.02.2026 21:02 Відповісти
Ніяких спецтрибуналів, і всього іншого що воно обговорює не буде.
Просто робить імітацію бурхливої діяльності, а можливо вирішує свої особисті справи.
показати весь коментар
16.02.2026 18:41 Відповісти
Дивлюся на дії найвеличнішого лідера племені і не розумію: що воно таке? Те що воно "совок" закам'янілий, то зрозуміло відразу. І таке враження, що з усіх вад "совка" він взяв "на озброєння" наймерзенніші та найогидніші. Ну а щоб хоч якось ту гниль розбавити воно з себе брежнєва корчить: "нагородити непричетних" і "наказати невинуватих". Хоч цілуватись не лізло після "вручення"?
показати весь коментар
16.02.2026 18:42 Відповісти
А проти шайки, яку сам створив в Україні проти міндіча, єрмака, шефірів, цукермана, юзіка, шурму, галущенко, баканова, наумова та іншої гидоти не обоговорював для створення спецтрибуналу? Вони хіба менше горя принесли українцям?
показати весь коментар
16.02.2026 18:45 Відповісти
А для себе місце забронював?
показати весь коментар
16.02.2026 18:52 Відповісти
Коли зброєносця Дон Кіхота Санчо Пансу по по приколу призначили губернатором, то той, стикнувшися з реаліями, вчинив порядно, бо наступного ж дня подав у відставку. Мабуть, мав сумління і співчуття до співвітчизників. На жаль, це не наш випадок. Та й слово єврей перекладається зі стародавньої як "зайда", "прибулець".
показати весь коментар
16.02.2026 19:00 Відповісти
Як гадаєте?
Зеленський розповів йому, як завдяки "підготовці до шашликів", вдалося уникнути великої кількості жертв серед цивільного населення на початку повномасштабного вторгнення?
показати весь коментар
16.02.2026 19:07 Відповісти
Називається,обговорив.А на практиці сприяв тому, щоб вторгнувся в країну.
показати весь коментар
16.02.2026 19:09 Відповісти
У Росії також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3600846
показати весь коментар
16.02.2026 19:09 Відповісти
Не там лапки поставив.
показати весь коментар
16.02.2026 20:41 Відповісти
Зелена неадекватна клоунада набирає обертів...як же ти двушки будеш відправляти?
показати весь коментар
16.02.2026 19:10 Відповісти
А мы с корешами обговорили наступ на москву,дату начала наступления,направления прорывов,день парада на красном майдане и рецепт победных шашлыков,работают все,от преза до простолюдинок.
показати весь коментар
16.02.2026 19:24 Відповісти
 
 