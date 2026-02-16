Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в офіційному телеграмі президента України.

Сторони обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Окрему увагу приділили механізмам притягнення Москви до міжнародної відповідальності.

За підсумками переговорів глава держави відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня. Нагороду вручено за підтримку України у складний період.

Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Під час розмови йшлося про практичні кроки зі створення спеціального трибуналу. Його мета — розгляд злочину агресії проти України.

Президент подякував за підтримку цієї ініціативи на міжнародному рівні. Він наголосив на важливості швидкого запуску механізму.

"Дякую Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку нашого народу в часи складних випробувань, і особливо за зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України".

Компенсаційний механізм і відповідальність РФ

Також сторони обговорили запровадження компенсаційного механізму для України. Йдеться про відшкодування збитків, завданих війною.

Окремо піднімалося питання притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Співрозмовники відзначили необхідність координації міжнародних зусиль.

Президент підкреслив, що за минулий рік вдалося ухвалити низку важливих рішень. На поточний рік заплановано нові кроки у цьому напрямку.

"Багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік. Сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, ще навіть швидшими, ніж минулого року".

Перед цим Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Сторони обговорили використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot.

