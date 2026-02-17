Початок роботи Спецтрибуналу щодо агресії РФ залежить від політичної волі держав, - генсек Ради Європи Берсе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що старт роботи Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії залежить від політичної волі держав.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У контексті створення Спецтрибуналу Берсе наголосив, що Раді Європи необхідна "сильна підтримка і прихильність з боку держав".

"Це не може з'явитися і не може бути розроблено без сильної підтримки з боку держав. І це був той момент, коли я говорив, що ми готові. Нам це потрібно… І що це означає для питання, коли буде можливо створити цей трибунал? Це залежить від політичної волі держав", - зазначив він.

Таким чином, за словами генсека, ключовим чинником для запуску механізму притягнення до відповідальності за злочин агресії залишається готовність країн забезпечити необхідну підтримку.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

