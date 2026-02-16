Робота над Спецтрибуналом просувається надто повільно, - генсек Ради Європи Берсе

Ален Берсе про спецтрибунал для Росії

Генеральний секретар Рада Європи Ален Берсе закликав активізувати створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заяву зроблено під час брифінгу в Києві.

"Усе надто повільно. Ми в Раді Європи готові і виконали роботу, яку мали. Також ми готові з Україною: у нас є підписання угоди в Страсбурзі в червні про створення спеціального трибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав угоду для України, і тепер, за 9 місяців, ми виконали цю роботу", – зазначив Берсе.

Він також зауважив, що Рада Європи має команду і фінансування для роботи трибуналу, однак досі його організація потребує чіткої відданості держав, які беруть участь у трибуналі.

"Дозвольте нам узяти участь у переговорах на найвищому можливому рівні. Наразі цього недостатньо, щоб вирішити цю справу. Ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях Коаліції охочих. Ми повинні мати можливість звертатися на найвищому рівні до глави держави, глави уряду та переконатися, що вони розуміють, наскільки важливо це зробити", – сказав генсек Ради Європи.

Берсе також запевнив Україну у відданості Спецтрибуналу щодо злочину агресії, додавши, що мир і демократія неможливі без відповідальності.

Це вистава а не спецтрибунал
16.02.2026 13:29 Відповісти
Враховучи, що ***** на ньому все одно не буде, єдина реальна проблема - забезпечення безперебійної роботи буфета.
16.02.2026 13:32 Відповісти
Повільно, бо мабуть беруть приклад з МОК, ООН, МАГАТЕ і Червоного хреста...
16.02.2026 13:36 Відповісти
 
 