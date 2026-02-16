Робота над Спецтрибуналом просувається надто повільно, - генсек Ради Європи Берсе

Генеральний секретар Рада Європи Ален Берсе закликав активізувати створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Усе надто повільно. Ми в Раді Європи готові і виконали роботу, яку мали. Також ми готові з Україною: у нас є підписання угоди в Страсбурзі в червні про створення спеціального трибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав угоду для України, і тепер, за 9 місяців, ми виконали цю роботу", – зазначив Берсе.

Він також зауважив, що Рада Європи має команду і фінансування для роботи трибуналу, однак досі його організація потребує чіткої відданості держав, які беруть участь у трибуналі.

"Дозвольте нам узяти участь у переговорах на найвищому можливому рівні. Наразі цього недостатньо, щоб вирішити цю справу. Ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях Коаліції охочих. Ми повинні мати можливість звертатися на найвищому рівні до глави держави, глави уряду та переконатися, що вони розуміють, наскільки важливо це зробити", – сказав генсек Ради Європи.

Берсе також запевнив Україну у відданості Спецтрибуналу щодо злочину агресії, додавши, що мир і демократія неможливі без відповідальності.

