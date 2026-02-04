Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності, - голова ЄСПЛ
Наразі у Європі вибудовується система притягнення Росії до відповідальності.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова голова Європейського суду з прав людини Матіас Гійомар, передає Цензор.НЕТ.
"Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності. І ви знаєте, що в Раді Європи та за її ініціативи було розпочато низку кроків: і Реєстр збитків, і комісія з відшкодування збитків, а також Спеціальний трибунал.
Він повинен, зрештою, розглянути кримінальну відповідальність певних осіб, які вчинили злочин агресії. Бо, як відомо, ми не судимо за злочин агресії окремих людей, ми можемо судити держави. І тому тепер маємо інституційні механізми, які ідеально доповнюють один одного", - пояснив він.
Гійомар також назвав виключення Росії з Ради Європи політичною реакцією.
Водночас було припинено юрисдикцію ЄСПЛ щодо Росії з 16 вересня 2022 року.
"Але ми супроводили це рішення, я б сказав, історичним вибором. Ми вирішили зберегти нашу залишкову юрисдикцію над усіма справами, що на той час були незавершеними проти Росії, тобто порушеними до 16 вересня.
А отже, також період з лютого до вересня, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, а також тими, які можуть виникнути протягом шести місяців після цього періоду. Це історичний вибір. На той час у Суді було близько 16 000 справ, що стосувалися Росії. Ми розглянули більше ніж половину з них і будемо продовжувати. Сподіваюся, цього року розглянемо всі російські справи, які досі в нас є", - додав голова ЄСПЛ.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
