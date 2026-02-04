Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності, - голова ЄСПЛ

Відповідальність РФ за злочини: що кажуть у ЄСПЛ?

Наразі у Європі вибудовується система притягнення Росії до відповідальності.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова голова Європейського суду з прав людини Матіас Гійомар, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності. І ви знаєте, що в Раді Європи та за її ініціативи було розпочато низку кроків: і Реєстр збитків, і комісія з відшкодування збитків, а також Спеціальний трибунал.

Він повинен, зрештою, розглянути кримінальну відповідальність певних осіб, які вчинили злочин агресії. Бо, як відомо, ми не судимо за злочин агресії окремих людей, ми можемо судити держави. І тому тепер маємо інституційні механізми, які ідеально доповнюють один одного", - пояснив він.

Гійомар також назвав виключення Росії з Ради Європи політичною реакцією.

Водночас було припинено юрисдикцію ЄСПЛ щодо Росії з 16 вересня 2022 року.

"Але ми супроводили це рішення, я б сказав, історичним вибором. Ми вирішили зберегти нашу залишкову юрисдикцію над усіма справами, що на той час були незавершеними проти Росії, тобто порушеними до 16 вересня.

А отже, також період з лютого до вересня, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, а також тими, які можуть виникнути протягом шести місяців після цього періоду. Це історичний вибір. На той час у Суді було близько 16 000 справ, що стосувалися Росії. Ми розглянули більше ніж половину з них і будемо продовжувати. Сподіваюся, цього року розглянемо всі російські справи, які досі в нас є", - додав голова ЄСПЛ.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

04.02.2026 11:26 Відповісти
Санкції вже подіяли - тягніть рашку на налигачі до суду
04.02.2026 11:26 Відповісти
маячня, не відбудовується ніухя
04.02.2026 11:29 Відповісти
рудий в якості помсти за свого друга ***** накладе санкції на єспл і все накриється мідним тазом
мкс може підтвердити
04.02.2026 11:32 Відповісти
насмішили
04.02.2026 11:34 Відповісти
Якби новина була про те, що "в ЕСПЧ выстраивается целая система для того, чтобы привлечь киевский режим к ответственности за преступления в Донбассе и на приграничных территориях россии", тут би абсолютно інші коментарі панували - сповнені безмежної віри у кількість і силу вироків ЄСПЛ.
04.02.2026 11:38 Відповісти
Все що я зараз спостерігаю це навпаки всі танцюють навколо Х'уйла і його режиму пропонують йому різні ніштяки щоб його задовольнити і сохраніть єму літсо. Інакше Х'уйла не просили слізно прийти на переговори. В слідчих даже є такий прийом, коли їм потрібно зламати і допитати злочинця то вони не тягнуть його на допит щоб порозмовляти по-душам. А навпаки зачиняють в одиночку без вікон і кожні декілька годин на протязі кількох днів дубасять мовчки. Поки злочинець сам не починає проситись на допит з пропозицією все розказати. З московським людоїдом і педофілом Х'уйлом же навпаки після кожного його злочину пропонують йому місце за своїм столом щоб поговорити з ним, замість того щоб його ізолювати від світу і дубасити по Сосії всім чим дістанемо. Таке відчуття що світом правлять одні дебіли які самі розводять і відкормлюють людоїдів, щоб не було скучно жити
04.02.2026 11:46 Відповісти
Це найпотужніша потужність потужної потужності потужної підтримки України!
04.02.2026 11:50 Відповісти
А що, в башці цих звіздоболів війна вже закінчилась?
04.02.2026 12:21 Відповісти
 
 