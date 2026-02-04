Выстраивается целая система, чтобы привлечь Россию к ответственности, - председатель ЕСПЧ

Сейчас в Европе выстраивается система привлечения России к ответственности.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Европейского суда по правам человека Матиас Гийомар, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Выстраивается целая система, чтобы привлечь Россию к ответственности. И вы знаете, что в Совете Европы и по его инициативе был начат ряд шагов: и Реестр убытков, и комиссия по возмещению убытков, а также Специальный трибунал.

Он должен, в конечном итоге, рассмотреть уголовную ответственность определенных лиц, совершивших преступление агрессии. Потому что, как известно, мы не судим за преступление агрессии отдельных людей, мы можем судить государства. И поэтому теперь у нас есть институциональные механизмы, которые идеально дополняют друг друга", - пояснил он.

Читайте также: ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушение прав человека после войны 2008 года

Гийомар также назвал исключение России из Совета Европы политической реакцией.

В то же время была прекращена юрисдикция ЕСПЧ в отношении России с 16 сентября 2022 года.

"Но мы сопроводили это решение, я бы сказал, историческим выбором. Мы решили сохранить нашу остаточную юрисдикцию над всеми делами, которые на тот момент были незавершенными против России, то есть возбужденными до 16 сентября.

А значит, также период с февраля по сентябрь, то есть после полномасштабного вторжения в Украину, а также теми, которые могут возникнуть в течение шести месяцев после этого периода. Это исторический выбор. На тот момент в Суде было около 16 000 дел, касающихся России. Мы рассмотрели более половины из них и будем продолжать. Надеюсь, в этом году рассмотрим все российские дела, которые до сих пор у нас есть", - добавил председатель ЕСПЧ.

Читайте: Европейский суд по правам человека отклонил жалобы экс-главы ОАСК Вовка на НАБУ

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию за преступление агрессии против Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа до сих пор не достигла реального прогресса в создании Спецтрибунала за преступление агрессии РФ, - Зеленский