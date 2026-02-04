Выстраивается целая система, чтобы привлечь Россию к ответственности, - председатель ЕСПЧ

Ответственность РФ за преступления: что говорят в ЕСПЧ?

Сейчас в Европе выстраивается система привлечения России к ответственности.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Европейского суда по правам человека Матиас Гийомар, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Выстраивается целая система, чтобы привлечь Россию к ответственности. И вы знаете, что в Совете Европы и по его инициативе был начат ряд шагов: и Реестр убытков, и комиссия по возмещению убытков, а также Специальный трибунал.

Он должен, в конечном итоге, рассмотреть уголовную ответственность определенных лиц, совершивших преступление агрессии. Потому что, как известно, мы не судим за преступление агрессии отдельных людей, мы можем судить государства. И поэтому теперь у нас есть институциональные механизмы, которые идеально дополняют друг друга", - пояснил он.

Гийомар также назвал исключение России из Совета Европы политической реакцией.

В то же время была прекращена юрисдикция ЕСПЧ в отношении России с 16 сентября 2022 года.

"Но мы сопроводили это решение, я бы сказал, историческим выбором. Мы решили сохранить нашу остаточную юрисдикцию над всеми делами, которые на тот момент были незавершенными против России, то есть возбужденными до 16 сентября.

А значит, также период с февраля по сентябрь, то есть после полномасштабного вторжения в Украину, а также теми, которые могут возникнуть в течение шести месяцев после этого периода. Это исторический выбор. На тот момент в Суде было около 16 000 дел, касающихся России. Мы рассмотрели более половины из них и будем продолжать. Надеюсь, в этом году рассмотрим все российские дела, которые до сих пор у нас есть", - добавил председатель ЕСПЧ.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

🤣🤣🤣🤡🤡🤡
04.02.2026 11:26 Ответить
Санкції вже подіяли - тягніть рашку на налигачі до суду
04.02.2026 11:26 Ответить
маячня, не відбудовується ніухя
04.02.2026 11:29 Ответить
рудий в якості помсти за свого друга ***** накладе санкції на єспл і все накриється мідним тазом
мкс може підтвердити
04.02.2026 11:32 Ответить
насмішили
04.02.2026 11:34 Ответить
Якби новина була про те, що "в ЕСПЧ выстраивается целая система для того, чтобы привлечь киевский режим к ответственности за преступления в Донбассе и на приграничных территориях россии", тут би абсолютно інші коментарі панували - сповнені безмежної віри у кількість і силу вироків ЄСПЛ.
04.02.2026 11:38 Ответить
Все що я зараз спостерігаю це навпаки всі танцюють навколо Х'уйла і його режиму пропонують йому різні ніштяки щоб його задовольнити і сохраніть єму літсо. Інакше Х'уйла не просили слізно прийти на переговори. В слідчих даже є такий прийом, коли їм потрібно зламати і допитати злочинця то вони не тягнуть його на допит щоб порозмовляти по-душам. А навпаки зачиняють в одиночку без вікон і кожні декілька годин на протязі кількох днів дубасять мовчки. Поки злочинець сам не починає проситись на допит з пропозицією все розказати. З московським людоїдом і педофілом Х'уйлом же навпаки після кожного його злочину пропонують йому місце за своїм столом щоб поговорити з ним, замість того щоб його ізолювати від світу і дубасити по Сосії всім чим дістанемо. Таке відчуття що світом правлять одні дебіли які самі розводять і відкормлюють людоїдів, щоб не було скучно жити
04.02.2026 11:46 Ответить
Це найпотужніша потужність потужної потужності потужної підтримки України!
04.02.2026 11:50 Ответить
А що, в башці цих звіздоболів війна вже закінчилась?
04.02.2026 12:21 Ответить
 
 