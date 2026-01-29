Европейский суд по правам человека отклонил жалобы экс-главы ОАСК Вовка на НАБУ

Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление бывшего председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка относительно действий Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

О чем шла речь в заявлении Вовка

В своем заявлении Вовк утверждал, что НАБУ якобы проводило публичную кампанию по его дискредитации на фоне нескольких уголовных производств. Речь идет о делах, возбужденных против Вовка и других судей ОАСК на основании материалов расследования событий Евромайдана 2013-2014 годов, в рамках которого прослушивали его кабинет и телефон.

В 2019–2020 годах НАБУ обнародовало информацию по этому расследованию в серии публикаций на различных онлайн-платформах.

По мнению Вовка, эти публикации НАБУ создали впечатление, что он виновен в совершении уголовных правонарушений, и нанесли ущерб его репутации, а также представляли угрозу независимости судебной системы Украины.

Решение ЕСПЧ

В своем решении ЕСПЧ признал, что Вовк не исчерпал национальные средства защиты перед тем, как обращаться в Европейский суд.

"Учитывая это, его жалоба по статье 13 (право на эффективное средство правовой защиты) была отклонена как явно необоснованная", – заявили в суде.

Остальные жалобы Вовка суд также отклонил по ст. 18 (пределы применения ограничений прав), которые назвал явно необоснованными ввиду отсутствия достаточных доказательств его утверждения о том, что в публикациях НАБУ были скрытые мотивы.

Волк подал обращение в ЕСПЧ 13 января 2021 года.

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

