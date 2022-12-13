Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева

Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда, принятый Верховной Радой сегодня, уже подписал президент Владимир Зеленский.

В карточке документа на сайте ВР вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

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Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.