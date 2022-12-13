Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева
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Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда, принятый Верховной Радой сегодня, уже подписал президент Владимир Зеленский.
В карточке документа на сайте ВР вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.
Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.
Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.
13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.
Пожалуйста, подождите...
Хай живе КМОКС !
(Київський міський окружний адміністративний суд)
чпокс і вот вам КМОКС -
монархіямафія безсмертна, особливо судійська
Цього разу,- ст. 10 Закону "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до якої у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.
Але в порівнянні з іншими його злочинами,-так собі,дрібнота...
Тобто,цією юридичною тонкістю можна припинити повноваження "Президента , ВР, Кабміну, НБУ, Уповноваженого України з прав людини, прокуратури, слідчих та розвідувальних органів."...
Звісно,якщо номер з Дєнісовою,яка забагато патякала про звірства кацапів пройшов....
Нєту тєла,-нєту дєла 😬
В тому й справа,що не можна передати.
Цей суд,-спеціалізований,первинної інстанції.Тільки в ньому ,за законом,розглядалися позови громадян та організацій проти органів державної влади м.Києва ...
Сформують новий окружний адмінсуд або розширять територіальну юрисдікцію іншого адмінсуду.
Суддя Вовк, наприклад,прекрасно себе почуватиме.В процесі ліквідації суду буде отримувати ту ж зарплату,а потім,законно,переведеться в інший суд,може стане викладачем,чи рєшалою,посміюючись над лохами,як члени ОПЗЖ,чи московські попи.
Якщо те кубло усунули від прийняття рішень - то вже велетенське досягнення. А хто там як буде себе почувати - час покаже. Все може статися.
Влада яка жадна на гроші, слабка і працює на поразку😔
Слава ЗСУ 💯 За України без ЗЕкорупції ✊