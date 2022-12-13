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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда, принятый Верховной Радой сегодня, уже подписал президент Владимир Зеленский.

В карточке документа на сайте ВР вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Читайте также: Решение Рады о ликвидации ОАСК не отвечает Конституции и требованиям военного времени, - комментарий пресс-службы суда

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.
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Топ комментарии
+8
Змінив назву і вже новий суд.
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13.12.2022 21:01
+8
Животворний дзвоник Байдена що творить? Але засмучує те, що влада поводиться як шкідливий сцикун: надають по сраці, щось робить, відвернуться - паскудить. Нєдорослі, одним словом.
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13.12.2022 21:11
+7
Пока из Вашингтона ********* не выписали - хер эти ******** зачешутся
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13.12.2022 21:40
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Змінив назву і вже новий суд.
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13.12.2022 21:01 Ответить
ОАСК помер !
Хай живе КМОКС !
(Київський міський окружний адміністративний суд)

чпокс і вот вам КМОКС - монархія мафія безсмертна, особливо судійська
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13.12.2022 22:55 Ответить
Всі вовки підуть в ліс, там їх місце, хоча і лісів вже немає.
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13.12.2022 21:02 Ответить
Ну, дуже добре, що ліси прострілюються
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13.12.2022 21:12 Ответить
перехрестили вовка в шакала - всього то й дєлов
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13.12.2022 22:56 Ответить
Всі вовки на жаль залишаться на своїх місцях бо відповідно до ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.
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13.12.2022 21:03 Ответить
Животворний дзвоник Байдена що творить? Але засмучує те, що влада поводиться як шкідливий сцикун: надають по сраці, щось робить, відвернуться - паскудить. Нєдорослі, одним словом.
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13.12.2022 21:11 Ответить
яке дійство!! це щось типу опзж- заборонили, а на манєже (тільки в іншій партії)- всьо тє же. який героїчний вчинок Зеленського
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13.12.2022 21:17 Ответить
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13.12.2022 21:19 Ответить
Як зараз пам'ятаю, підписую це я підписую
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13.12.2022 21:21 Ответить
Зробив вигляд що ліквідував ОАСК, бо Вовк нівчьом нєвінават, в обмін на Конституційний Суд.
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13.12.2022 21:31 Ответить
Пока из Вашингтона ********* не выписали - хер эти ******** зачешутся
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13.12.2022 21:40 Ответить
Чергове порушення закону Зєльонкіним.
Цього разу,- ст. 10 Закону "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до якої у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.
Але в порівнянні з іншими його злочинами,-так собі,дрібнота...
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13.12.2022 21:43 Ответить
Тут юридическая тонкость - полномочия суда, который ликвидируется, не могут быть остановлены, потому что таковые просто перестают существовать у этого самого суда.
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13.12.2022 21:49 Ответить
Цікавий поворот 🤔

Тобто,цією юридичною тонкістю можна припинити повноваження "Президента , ВР, Кабміну, НБУ, Уповноваженого України з прав людини, прокуратури, слідчих та розвідувальних органів."...

Звісно,якщо номер з Дєнісовою,яка забагато патякала про звірства кацапів пройшов....

Нєту тєла,-нєту дєла 😬
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13.12.2022 22:03 Ответить
В ринципе да. Если отменить пост Президента или объект президенства, то и полномочия исчезают. Такой трюк был проделан с Горбачёвым в своё время
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13.12.2022 22:15 Ответить
У судов в целом полномочия сохраняются. При этом никто не мешает какой-то из них прикрыть. Дела в другой передадут)), волков в зоо отправят.
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13.12.2022 22:35 Ответить
Незнання,-сила .💪
В тому й справа,що не можна передати.
Цей суд,-спеціалізований,первинної інстанції.Тільки в ньому ,за законом,розглядалися позови громадян та організацій проти органів державної влади м.Києва ...
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13.12.2022 23:11 Ответить
Та досить страшилок. Життя зупинилося, гадюшник розігнали. )) Безвихідь і відчай.

Сформують новий окружний адмінсуд або розширять територіальну юрисдікцію іншого адмінсуду.
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14.12.2022 00:23 Ответить
Що означає,по-вашому,"розігнати гадюшник" ? Незаконну ліквідацію організації ?
Суддя Вовк, наприклад,прекрасно себе почуватиме.В процесі ліквідації суду буде отримувати ту ж зарплату,а потім,законно,переведеться в інший суд,може стане викладачем,чи рєшалою,посміюючись над лохами,як члени ОПЗЖ,чи московські попи.
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14.12.2022 00:35 Ответить
А що була можливість ліквідувати гадюшник якось інакше?)) Там жеж всі інші шляхи забетонували.

Якщо те кубло усунули від прийняття рішень - то вже велетенське досягнення. А хто там як буде себе почувати - час покаже. Все може статися.
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14.12.2022 01:03 Ответить
Получил леща от США в виде санкций на Вовка, сразу зачухались....
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13.12.2022 22:08 Ответить
Тепер вовча зграя забирикадується в суді і будуть волати...... Памятається, колись у 2008 році, бездипломний юрист разом із своїм тодішнім другом прямо в кабінеті відлупцювали голову суду, вимагали, щоб передав повноваження Вовку. Скільки часу пройшло і таки ліквідували гніздо кукушат
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13.12.2022 22:12 Ответить
Вова-скарастрєл!..
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13.12.2022 22:22 Ответить
стало понятно, что из ОАСКа уже ничего не выжмешь, кроме ******** из Вашингтона, и пришлось на это таки пойтить...
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13.12.2022 22:28 Ответить
ЗЕкорупція грабує армію 💸💰
Влада яка жадна на гроші, слабка і працює на поразку😔

Слава ЗСУ 💯 За України без ЗЕкорупції ✊
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21.03.2023 16:45 Ответить
 
 