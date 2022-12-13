Рада ликвидировала ОАСК

Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд.

Об этом сообщил глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК был ликвидирован", - прокомментировал он.

Решение поддержали 310 нардепов.

По данным LIGA.net, Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщал, что депутаты, ранее являвшиеся членами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", срывают голосование за эти законопроекты.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 г. как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало со временем, когда Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

Смотрите: Шабунин: Ликвидация ОАСК зависла из-за Банковой и "Слуг народа". СПИСОК ДЕПУТАТОВ