Рада ликвидировала ОАСК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд.
Об этом сообщил глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"ОАСК был ликвидирован", - прокомментировал он.
Решение поддержали 310 нардепов.
По данным LIGA.net, Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту.
Ранее Центр противодействия коррупции сообщал, что депутаты, ранее являвшиеся членами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", срывают голосование за эти законопроекты.
Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 г. как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало со временем, когда Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.
Пожалуйста, подождите...
Уже более года....
Так что попытка анулизинга не засчитана!
Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо документа.
Однак нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".
Тобто ліжки передвигають а не бл.. змінюють
А Що будуть робити з "вовченятами" в мантіях після того, як їхню "вовчу нору" зруйнували???
И где закон о полной отмене всех вердиктов этого коррумпированного образования? Признать, что все его решения полностью незаконны, отменить их всех и направить на новое рассмотрение тысячи старых дел, на мелочь всякую забить, а вот коррумпированных освобожденных тварын уж точно следует по новой направить в суд. Обновив срок давности с сегодняшнего дня.
Скільки читаю про ОАСК не розумію - як можна ліквідувати суд області. Тобто, Київська обл. буде без адм. суду ??
Ну добре судді цього суду корумповані. Звільнити, притягнути. Сам же суд повинен бути ??
ОАСК (КМОАК) монополізував судову владу по розгляду спорів за участю центральних органів державної влади, що потрібно було скасувати, але цього не було зроблено, лише змінено назву суду, тому корупція продовжиться.
https://www.youtube.com/watch?v=F7CLhsPYrnU
1:02
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва). Цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування.
Ситуація тоді назріла й перезріла. Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не турбувалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу Вищої Ради Правосуддя. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.