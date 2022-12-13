РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
18 858 139
ВР (28721) ликвидация (1922) Окружной админсуд Киева (390)

Рада ликвидировала ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

оаск

Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд.

Об этом сообщил глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК был ликвидирован", - прокомментировал он.

Решение поддержали 310 нардепов.

По данным LIGA.net, Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщал, что депутаты, ранее являвшиеся членами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", срывают голосование за эти законопроекты.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 г. как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало со временем, когда Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

Смотрите: Шабунин: Ликвидация ОАСК зависла из-за Банковой и "Слуг народа". СПИСОК ДЕПУТАТОВ

Рада ликвидировала ОАСК 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Не прошло и двух лет. Оперативненько. Где ж теперь кент Татарова Вовк харчеваться будет? или ему уже место в ОПе нагрели?
показать весь комментарий
13.12.2022 13:30
+42
У настоящего украинца такой вопрос возникнуть не может.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:33
+39
А тепер слідкуйте за руками - суддя Вовк буде в Конституційному Суді від Слуг Народу
показать весь комментарий
13.12.2022 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знов не погоджуюсь, бо дотримуюсь у житті принципу - Краще один раз виглядати дураком, аніж усе життя відчувати себе ідіотом! Я ж не можу бути таким один, та й не є! І сам визнаю помилки під тиском нових фактів та нової інформації, і другим раджу, інакше досі був би совком, вірив у комуністичні ідеї та у "ворожий Захід", т.я. був повністю ними пронизаний з народження у 1966 році!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:48 Ответить
Тут є і моя помилка, не варто всіх узагальнювати, але більшість думає саме так. Думаючі люди серед моїх знайомих, люди, що здатні аналізувати причинно-наслідкові звʼязки, ті зробили висновки помилкових рішень. Решта вперто "вірує".
показать весь комментарий
13.12.2022 15:55 Ответить
Я взяв в лапки, бо реформ власне і не було. Всі нерішучі паростки позитивних змін було зведено нанівець комуняцько-бандитьською "елітою".
показать весь комментарий
13.12.2022 20:44 Ответить
ЦПК писал что зелень + ОПЗЖ срывали комитет и голосование!!!!
Уже более года....
Так что попытка анулизинга не засчитана!
показать весь комментарий
13.12.2022 14:54 Ответить
Фу, пошляк!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:15 Ответить
Целєбний пєндель з Омерики сильно прискорив рішення по оаску. "Копнякова демократія" в ділі
показать весь комментарий
13.12.2022 15:24 Ответить
як казав в.портніков:"захід буде реформувати країну всупереч бажанням влади та "наріда"
показать весь комментарий
13.12.2022 15:07 Ответить
Ну нарешті розігнали ціх шльондр (у поганому сенсі) з Окружного!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:11 Ответить
ВР ухвалила закон щодо конкурсного добору суддів до Конституційного Суду

Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо документа.

Однак нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".
показать весь комментарий
13.12.2022 18:31 Ответить
Каких то ПОЛТОРА ГОДА принимали "неотложный" закон, буквально "мгновение". Похоже, что поднятый в СМИ шум таки действует и надо сим пользоваться, т.к. по хорошему не получается. Ну, лучше поздно, чем никогда, хотя за эти полтора года и сей суд немало гадостей Украине успел сделать, и имидж Украины в результате неохотной борьбы с РЕАЛЬНОЙ коррупцией и украинофобией среди пророССийских чиновников пострадал!!!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:13 Ответить
Нарешті. Тепер би Печерський.
показать весь комментарий
13.12.2022 15:14 Ответить
Так вже нову контору замутили, Київський міський окружний адміністративний суд. Може і суддів зі штату ОАСКу туди зарахують. Люди ж нікуди не ділись, всі ці судді-рішали будуть рішати далі, поки Захід роздуплиться що "оаск жив" - вони будуть приймати замовні рішення. Це як зі зняттям недоторканності депутатів - всі раділи, але нічого не змінилось.
показать весь комментарий
13.12.2022 15:22 Ответить
Ще би Оада ліквідувала вовка і його згра
показать весь комментарий
13.12.2022 15:43 Ответить
ОАДА це у нас шо?!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:51 Ответить
А суддів попереводять з ОАСК в новий суд і нічого це не змінить.
Тобто ліжки передвигають а не бл.. змінюють
показать весь комментарий
13.12.2022 15:49 Ответить
Не переведуть! Суд це не підприємство, де можливий привід для переводу його ліквідація, а суддя це не професія, це посада!!!
показать весь комментарий
13.12.2022 15:53 Ответить
Ну це ж країна можливостей, для своїх все буде .
показать весь комментарий
13.12.2022 17:50 Ответить
Вони не проходили оцінювання, сподіваємось і не пройдуть, то не можуть бути переведені
показать весь комментарий
13.12.2022 16:44 Ответить
Вовчий суд ВСЬО!!!
А Що будуть робити з "вовченятами" в мантіях після того, як їхню "вовчу нору" зруйнували???
показать весь комментарий
13.12.2022 15:53 Ответить
Сколько лет тянули кота за яйца? И еще вообще-то не закрыли. Еще хватает лазеек, как этим прямым завербованным и алчным гнидам максимально наносить ущерб нашей стране.

И где закон о полной отмене всех вердиктов этого коррумпированного образования? Признать, что все его решения полностью незаконны, отменить их всех и направить на новое рассмотрение тысячи старых дел, на мелочь всякую забить, а вот коррумпированных освобожденных тварын уж точно следует по новой направить в суд. Обновив срок давности с сегодняшнего дня.
показать весь комментарий
13.12.2022 16:00 Ответить
Надовго? Той ОАСК, як птах-фенікс.
показать весь комментарий
13.12.2022 16:09 Ответить
Лігво ліквідували, тепер треба здерти шкуру з вовка бо нове лігво знайде.
показать весь комментарий
13.12.2022 16:25 Ответить
я би так не радів - завтра Баришівський чи Яворівський райсуди (можна парі заключити хто перший!!!) своїм рішенням відновлять цей ОАСК з Вовком на чолі і компенсують ще суддям двадцятикратно
показать весь комментарий
13.12.2022 16:32 Ответить
Нарешті! Можливо так довго ганьбитися з цим судом??? Зла не вистачає на тих, хто стільки часу нічого не робив, а користувався цим проститутками у мантіях!!
показать весь комментарий
13.12.2022 16:39 Ответить
Який дивний "турбо-режим"!
показать весь комментарий
13.12.2022 16:43 Ответить
Получили долгожданный и животворящий пендель с Вашингтона , без пенделя еще пару лет тянули бы резину.
показать весь комментарий
13.12.2022 17:21 Ответить
ОАСК ліквідували, тепер потрібно ліквідувати цих потвор в мантіях. Інакше ця наволоч випливе в іншому суді, будуть отримувати захмарну зарплату і пенсії
показать весь комментарий
13.12.2022 17:45 Ответить
Указом Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 з 1 січня 2005 р. у системі адміністративних судів України утворено 27 окружних адміністративних судів, від­повідно до адміністративно-територіального поділу - в кожній області

Скільки читаю про ОАСК не розумію - як можна ліквідувати суд області. Тобто, Київська обл. буде без адм. суду ??

Ну добре судді цього суду корумповані. Звільнити, притягнути. Сам же суд повинен бути ??
показать весь комментарий
13.12.2022 17:46 Ответить
Адмінсуд області ніхто не ліквідовував, хоча мали б ліквідувати його монопольні повноваження.
ОАСК (КМОАК) монополізував судову владу по розгляду спорів за участю центральних органів державної влади, що потрібно було скасувати, але цього не було зроблено, лише змінено назву суду, тому корупція продовжиться.
показать весь комментарий
13.12.2022 23:21 Ответить
Не прошло и три года...
показать весь комментарий
13.12.2022 18:05 Ответить
Які ж хальоші бубочки - швиденько так проголосували - вього 1,5 рочку знадобилось! Оперативненько!
показать весь комментарий
13.12.2022 18:25 Ответить
То затравка для лохторату, тим часом прийняли повністю ручний КС.
показать весь комментарий
13.12.2022 18:56 Ответить
Я так розумію що невирішені позови які були на розгляді в оаск можна забути?
показать весь комментарий
13.12.2022 19:20 Ответить
тепер лишилось ліквідувати всх, хто його очолював та хто його покривав останні 3.5 роки ... це й буде справжня рефорома, а не якісь "полумєри"...
показать весь комментарий
13.12.2022 20:19 Ответить
Видно доброго підсрачника отримали зелені від Заходу.
показать весь комментарий
13.12.2022 20:36 Ответить
Подруга Портнова-Медведчука-Шуфрича-Коломойского Юлия Тимошенко на погоджувальній раді выступала против ликвидации ОАСК

https://www.youtube.com/watch?v=F7CLhsPYrnU

1:02
показать весь комментарий
13.12.2022 20:46 Ответить
Тарас Чорновіл:
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва). Цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування.
Ситуація тоді назріла й перезріла. Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не турбувалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
показать весь комментарий
13.12.2022 22:00 Ответить
Дехто раптом усвідомив, що ліпше йому з України не висовуватися. А щодо Вовка, то його відзначили окремо й запровадили проти нього санкції. Це вже був не дзвіночок, а сирена. І на останок, перед самітом G-7 Зеленському подзвонив Джо Байден і пояснив багато неприємних моментів із близького майбутнього. Зокрема про персональні для нього наслідки, якщо негайно не розбереться із свавіллям і корупцією в судах. Не згадати про підсанкційного Вовка він явно не міг.
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу Вищої Ради Правосуддя. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.
показать весь комментарий
13.12.2022 22:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 