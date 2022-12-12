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Новости Политика Украины
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Шабунин (462) Вовк_Павел (257) Окружной админсуд Киева (390)

Шабунин: Ликвидация ОАСК зависла из-за Банковой и "Слуг народа". СПИСОК ДЕПУТАТОВ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вовк,павло

В течение 20 месяцев законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева не выносится на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "сохранение ОАСК – полная ответственность "Слуг народа" и Банковой".

"В пятницу США наложили персональные санкции на председателя ОАСК Павла Вовка. Этот же Вовк с рядом своих коллег из ОАСК находятся на скамье подсудимых в ВАКС с подозрением в захвате государственной власти. Этот же Вовк и компания готовились легализовать Януковича в феврале, когда оккупанты планировали "взять Киев за три дня". После того, как в апреле 2021 года НАБУ и САП нашли у брата Вовка килограммы наличных, президент Зеленский внес безотлагательный законопроект № 5369 о ликвидации ОАСК. С тех пор законопроект завис на уровне комитета по правовой политике", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, затягивание вынесения законопроекта в зал в течение 20 месяцев имеет конкретные фамилии депутатов этого комитета.

"Денис Маслов, председатель комитета, СН
Роман Бабий, СН
Валерий Божик, СН
Александр Васюк, СН
Владимир Ватрас, СН
Анатолий Гунько, СН
Сергей Демченко, СН
Максим Дирдин, СН
Иван Каллаур, СН
Михаил Новиков, СН
Павел Павлиш, СН
Руслан Князевич, ЕС
Николай Стефанчук, СН
Игорь Фрис, СН
Олег Макаров, Голос
Василий Нимченко, ОПЗЖ
Александр Пузанов, ОПЗЖ
Сергей Власенко, Батьківщина
Сергей Соболев, Батьківщина
Дмитрий Шпенов, внефракционный", - перечислил глава ЦПК.

"Именно эти люди, большинство из которых "слуги", несут ответственность за то, что 20 месяцев ОАСК продолжает блокировать реформы и выносить неправосудные решения, выгодные россиянам и коррупмантам. Интересы этих групп всегда совпадают. В октябре 2021 года Зеленский объяснил затягивание с законопроектом тем, что его "откладывают влиятельные люди". Продолжается десятый месяц полномасштабной войны. Президент Зеленский абсолютно заслуженно становится человеком года по версиям разных международных институтов и медиа.

Неужели для Зеленского до сих пор остался кто-то более влиятельный, кто не дает ему решить вопрос ОАСК (что давно уже стало вопросом национальной безопасности)? Всех уже достало, что ОАСК до сих пор существует и имеет полномочия. Что Вовк со своей шайкой ежедневно выносит решение именем Украины. Для рассмотрения законопроекта в Раде нужны голоса 11 членов комитета. В "Слуге народа" в этом комитете 14 депутатов. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ! Уважаемые Слуги из судебного комитета, вы реально достали с защитой ОАСК...", - подытожил Шабунин.

Ранее США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВС

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П) и создания искусственных препятствий в их работе .

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020 года после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. Так, объем документированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.
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Топ комментарии
+18
ще б !!! така "корова" завжди потрібна зеленим запроданцям і наркоманам !!!
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12.12.2022 15:53
+14
**** зелена пошесть готує під себе диктатуру.
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12.12.2022 15:53
+12
Зелёная плесень уже осточертела.Эти выходки принесут ещё не малый вред Украине.Хряк Дерьмак и все кодло тусовщиков в ОП
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12.12.2022 15:57
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Який треш..
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12.12.2022 15:52 Ответить
А у шабуни ЗЕсЦарь - хороший , челядь при"слуга " плохая ⁉️ДУРАЧКОМ ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ , прекрасно , зная - только один приказ Зе и Ермака и вся шелупонь , как зайчики проголосуют
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12.12.2022 16:14 Ответить
Та, ні, це ви прикідуєтесь. Бо як можна не помітити, що Шабунін вказав і на Банкову?
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12.12.2022 23:45 Ответить
Вот всех их отправить в Бахмут тварей продажных
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12.12.2022 16:47 Ответить
А впливова людина це Беня слугою которого і е зеленський, а людина року це нагорода країні та її народу зеленський це символ країни тільки і всього і шабуніну треба знать про це і не писати дурниці
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12.12.2022 19:04 Ответить
**** зелена пошесть готує під себе диктатуру.
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12.12.2022 15:53 Ответить
в якому сенсі готує? Цей суд створений при Януке і гарно попрацюва на Петра...тож і Зе-потвори юзають цей зручний ручний суд
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12.12.2022 18:47 Ответить
У загальному сенсі всієї сукупності зсучених рухів зелекодла по згортанню демократії, гласності і звітності. У цьому згубному ланцюгу ОАСК лише одна із страхувальних ланок злочинного режиму.
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12.12.2022 19:42 Ответить
ще б !!! така "корова" завжди потрібна зеленим запроданцям і наркоманам !!!
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12.12.2022 15:53 Ответить
Зелёная плесень уже осточертела.Эти выходки принесут ещё не малый вред Украине.Хряк Дерьмак и все кодло тусовщиков в ОП
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12.12.2022 15:57 Ответить
немалый
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12.12.2022 19:48 Ответить
Тоже сваіх нє брасают...
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12.12.2022 16:01 Ответить
Паскуди!
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12.12.2022 16:05 Ответить
Мда, а сколько криков было о том как красивый обаятельный зеленский своею мощною рукою сильного лидора упраздняет рассадник коррупции клятого порошенка. Как же они достали своей ложью...
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12.12.2022 16:11 Ответить
Цитату "Триває десятий місяць повномасштабної війни. Президент Зеленський абсолютно заслужено стає людиною року за версіями різних міжнародних інституцій і медіа." слід читати так: "Пустітє до каритаааа!!! Я же свііій!"??
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12.12.2022 16:13 Ответить
хто б сумнівався...
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12.12.2022 16:14 Ответить
та слуги,слуги народу,хто б сумнівався....але слуги якого народу - от тут чим дальше,тим більше враження що не українського народу.
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12.12.2022 16:18 Ответить
Пропоную ліквідувати те, що заважає ліквідувати інше....
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12.12.2022 16:53 Ответить
Американцы всем гайки закрутят. Ставлю что Ермака уберут до лета
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12.12.2022 16:53 Ответить
баканова . венедиктову . татарова . ермака . весь состав оаск до победы над ****** в сизо без права на заставу --- онуфрия . пашу мерседеса и всю *********-гундяевскую шоблу в соседнюю камеру с телевизором и только ..едыни новыны.. --- ролики президента крутить круглосуточно
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12.12.2022 17:13 Ответить
Как обнаглела зелеплесень, чихали они на украинцев ,на войну для них приоритет это конверты от зеленского
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12.12.2022 17:17 Ответить
Та ви шо? А я думав через Порошенко?
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12.12.2022 17:24 Ответить
УКРАЇНЦІ ДОПУСТИЛИ ДО ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО - ЦЕ КОШТУВАЛО УКРАЇНІ

- Смерті 100 тисяч Українців
- 500 міліардів доларів збитку мінімум
- Знищення експортного і транзитного потенціалу України (заміновані порти і моря)
- Втрачення цілі галузі промисловості і агросектору
- Скочування України до рівня життя Кравчука - Кучми

 УКРАЇНЦІ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДЛЯ ВАС ЯК І РАНІШЕ ГЕРОЙ ?
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12.12.2022 19:45 Ответить
 
 