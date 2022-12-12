Шабунін: Ліквідація ОАСК зависла через Банкову і "Слуг народу". ПЕРЕЛІК ДЕПУТАТІВ

Протягом 20 місяців законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва не виносять на розгляд Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "збереження ОАСК - цілковита відповідальність "Слуг народу" і Банкової".

"У п’ятницю США наклали персональні санкції на голову ОАСК Павла Вовка. Цей же Вовк із низкою своїх колег з ОАСК перебувають на лаві підсудних у ВАКС з підозрою у захопленні державної влади. Цей же Вовк і компанія готувалися легалізувати Януковича у лютому, коли окупанти планували "взяти Київ за три дні". Після того, як у квітні 2021 року НАБУ і САП знайшли у брата Вовка кілограми готівки, президент Зеленський вніс невідкладний законопроект № 5369 про ліквідацію ОАСК. Відтоді законопроект завис на рівні комітету з правової політики", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, затягування винесення законопроєкту в зал протягом 20 місяців має конкретні прізвища депутатів цього комітету.

"Денис Маслов, голова комітету, СН

Роман Бабій, СН

Валерій Божик, СН

Олександр Васюк, СН

Володимир Ватрас, СН

Анатолій Гунько, СН

Сергій Демченко, СН

Максим Дирдін, СН

Іван Калаур, СН

Михайло Новіков, СН

Павло Павліш, СН

Руслан Князевич, ЄС

Микола Стефанчук, СН

Ігор Фріс, СН

Олег Макаров, Голос

Василь Німченко, ОПЗЖ

Олександр Пузанов, ОПЗЖ

Сергій Власенко, Батьківщина

Сергій Соболєв, Батьківщина

Дмитро Шпенов, позафракційний", - перелічив голова ЦПК.

"Саме ці люди, більшість з яких "слуги", несуть відповідальність за те, що 20 місяців ОАСК продовжує блокувати реформи і виносити неправосудні рішення, вигідні росіянам та корупмантам. Інтереси цих груп завжди збігаються. У жовтні 2021 Зеленський пояснив затягування із законопроєктом тим, що його "відкладають впливові люди". Триває десятий місяць повномасштабної війни. Президент Зеленський абсолютно заслужено стає людиною року за версіями різних міжнародних інституцій і медіа.

Невже для Зеленського досі залишився хтось більш впливовий, хто не дає йому вирішити питання ОАСК (що давно вже стало питанням національної безпеки)? Усіх вже дістало, що ОАСК й досі існує і має повноваження. Що Вовк зі своєю шайкою щодня виносять рішення іменем України. Для розгляду законопроекту в Раді потрібні голоси 11-ти членів комітету. У "Слуг народу" в тому комітеті 14-ть депутатів. ЧОТИРНАДЦЯТЬ! Шановні Слуги з судового комітету, ви реально піддістали з захистом ОАСКу...", - підсумував Шабунін.

Раніше США запровадили персональні санкції проти одіозного судді Вовка.

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

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