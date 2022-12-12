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Новини Політика України
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Шабунін (457) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377)

Шабунін: Ліквідація ОАСК зависла через Банкову і "Слуг народу". ПЕРЕЛІК ДЕПУТАТІВ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вовк,павло

Протягом 20 місяців законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва не виносять на розгляд Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "збереження ОАСК - цілковита відповідальність "Слуг народу" і Банкової".

"У п’ятницю США наклали персональні санкції на голову ОАСК Павла Вовка. Цей же Вовк із низкою своїх колег з ОАСК перебувають на лаві підсудних у ВАКС з підозрою у захопленні державної влади. Цей же Вовк і компанія готувалися легалізувати Януковича у лютому, коли окупанти планували "взяти Київ за три дні". Після того, як у квітні 2021 року НАБУ і САП знайшли у брата Вовка кілограми готівки, президент Зеленський вніс невідкладний законопроект № 5369 про ліквідацію ОАСК. Відтоді законопроект завис на рівні комітету з правової політики", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, затягування винесення законопроєкту в зал протягом 20 місяців має конкретні прізвища депутатів цього комітету.

"Денис Маслов, голова комітету, СН
Роман Бабій, СН
Валерій Божик, СН
Олександр Васюк, СН
Володимир Ватрас, СН
Анатолій Гунько, СН
Сергій Демченко, СН
Максим Дирдін, СН
Іван Калаур, СН
Михайло Новіков, СН
Павло Павліш, СН
Руслан Князевич, ЄС
Микола Стефанчук, СН
Ігор Фріс, СН
Олег Макаров, Голос
Василь Німченко, ОПЗЖ
Олександр Пузанов, ОПЗЖ
Сергій Власенко, Батьківщина
Сергій Соболєв, Батьківщина
Дмитро Шпенов, позафракційний", - перелічив голова ЦПК.

"Саме ці люди, більшість з яких "слуги", несуть відповідальність за те, що 20 місяців ОАСК продовжує блокувати реформи і виносити неправосудні рішення, вигідні росіянам та корупмантам. Інтереси цих груп завжди збігаються. У жовтні 2021 Зеленський пояснив затягування із законопроєктом тим, що його "відкладають впливові люди". Триває десятий місяць повномасштабної війни. Президент Зеленський абсолютно заслужено стає людиною року за версіями різних міжнародних інституцій і медіа.

Невже для Зеленського досі залишився хтось більш впливовий, хто не дає йому вирішити питання ОАСК (що давно вже стало питанням національної безпеки)? Усіх вже дістало, що ОАСК й досі існує і має повноваження. Що Вовк зі своєю шайкою щодня виносять рішення іменем України. Для розгляду законопроекту в Раді потрібні голоси 11-ти членів комітету. У "Слуг народу" в тому комітеті 14-ть депутатів. ЧОТИРНАДЦЯТЬ! Шановні Слуги з судового комітету, ви реально піддістали з захистом ОАСКу...", - підсумував Шабунін.

Раніше США запровадили персональні санкції проти одіозного судді Вовка.

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

Також читайте: Судова мафія планує заблокувати формування нової Вищої ради правосуддя, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
ще б !!! така "корова" завжди потрібна зеленим запроданцям і наркоманам !!!
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12.12.2022 15:53
+14
**** зелена пошесть готує під себе диктатуру.
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12.12.2022 15:53
+12
Зелёная плесень уже осточертела.Эти выходки принесут ещё не малый вред Украине.Хряк Дерьмак и все кодло тусовщиков в ОП
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12.12.2022 15:57
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Який треш..
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12.12.2022 15:52 Відповісти
А у шабуни ЗЕсЦарь - хороший , челядь при"слуга " плохая ⁉️ДУРАЧКОМ ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ , прекрасно , зная - только один приказ Зе и Ермака и вся шелупонь , как зайчики проголосуют
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12.12.2022 16:14 Відповісти
Та, ні, це ви прикідуєтесь. Бо як можна не помітити, що Шабунін вказав і на Банкову?
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12.12.2022 23:45 Відповісти
Вот всех их отправить в Бахмут тварей продажных
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12.12.2022 16:47 Відповісти
А впливова людина це Беня слугою которого і е зеленський, а людина року це нагорода країні та її народу зеленський це символ країни тільки і всього і шабуніну треба знать про це і не писати дурниці
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12.12.2022 19:04 Відповісти
**** зелена пошесть готує під себе диктатуру.
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12.12.2022 15:53 Відповісти
в якому сенсі готує? Цей суд створений при Януке і гарно попрацюва на Петра...тож і Зе-потвори юзають цей зручний ручний суд
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12.12.2022 18:47 Відповісти
У загальному сенсі всієї сукупності зсучених рухів зелекодла по згортанню демократії, гласності і звітності. У цьому згубному ланцюгу ОАСК лише одна із страхувальних ланок злочинного режиму.
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12.12.2022 19:42 Відповісти
ще б !!! така "корова" завжди потрібна зеленим запроданцям і наркоманам !!!
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12.12.2022 15:53 Відповісти
Зелёная плесень уже осточертела.Эти выходки принесут ещё не малый вред Украине.Хряк Дерьмак и все кодло тусовщиков в ОП
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12.12.2022 15:57 Відповісти
немалый
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12.12.2022 19:48 Відповісти
Тоже сваіх нє брасают...
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12.12.2022 16:01 Відповісти
Паскуди!
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12.12.2022 16:05 Відповісти
Мда, а сколько криков было о том как красивый обаятельный зеленский своею мощною рукою сильного лидора упраздняет рассадник коррупции клятого порошенка. Как же они достали своей ложью...
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12.12.2022 16:11 Відповісти
Цитату "Триває десятий місяць повномасштабної війни. Президент Зеленський абсолютно заслужено стає людиною року за версіями різних міжнародних інституцій і медіа." слід читати так: "Пустітє до каритаааа!!! Я же свііій!"??
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12.12.2022 16:13 Відповісти
хто б сумнівався...
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12.12.2022 16:14 Відповісти
та слуги,слуги народу,хто б сумнівався....але слуги якого народу - от тут чим дальше,тим більше враження що не українського народу.
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12.12.2022 16:18 Відповісти
Пропоную ліквідувати те, що заважає ліквідувати інше....
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12.12.2022 16:53 Відповісти
Американцы всем гайки закрутят. Ставлю что Ермака уберут до лета
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12.12.2022 16:53 Відповісти
баканова . венедиктову . татарова . ермака . весь состав оаск до победы над ****** в сизо без права на заставу --- онуфрия . пашу мерседеса и всю *********-гундяевскую шоблу в соседнюю камеру с телевизором и только ..едыни новыны.. --- ролики президента крутить круглосуточно
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12.12.2022 17:13 Відповісти
Как обнаглела зелеплесень, чихали они на украинцев ,на войну для них приоритет это конверты от зеленского
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12.12.2022 17:17 Відповісти
Та ви шо? А я думав через Порошенко?
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12.12.2022 17:24 Відповісти
УКРАЇНЦІ ДОПУСТИЛИ ДО ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО - ЦЕ КОШТУВАЛО УКРАЇНІ

- Смерті 100 тисяч Українців
- 500 міліардів доларів збитку мінімум
- Знищення експортного і транзитного потенціалу України (заміновані порти і моря)
- Втрачення цілі галузі промисловості і агросектору
- Скочування України до рівня життя Кравчука - Кучми

 УКРАЇНЦІ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДЛЯ ВАС ЯК І РАНІШЕ ГЕРОЙ ?
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12.12.2022 19:45 Відповісти
 
 