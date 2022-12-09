США ввели персональні санкції проти одіозного судді Вовка
США офіційно ввели персональні санкції проти голови окружного адміністративного суду міста Києва Павлв Вовка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США.
Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини Сполучені Штати вживають наступних заходів для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини в усьому світі.
Від України в цьому списку тільки одна особа - Павло Вовк.
"Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк (Вовк). Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.
За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.
У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.
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що можна сказати?? дякуємо Феміді США !
Таких кадров просто закрывать надо хотя бы под домашний арест без средств коммуникаций с миром, никаких просто, пускай читают книжки в библиотеке следующий год. Никаких неудобств не будет, если окажутся невиновными, то получают компенсацию за год в библиотеке. Зато надежно не смогут предавать страну, сдавая кацапам все что те попросят и делая прочие вещи по их указке, ведь они же все сидят на крючке, кацапы могут слить доказательства передачи им денег и их тут же разорвут на части после опубликованного видеодоказательства. Соскочить невозможно, если один раз предал и один раз получил за это деньги.
США ввели санкції проти Коломойського та його родини
П'ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ 2021
І світло в Буковелі не виключають, а то беня АбідеЦЦа.
Кому ще повилазило?
Принишкло, не чуть сивочолого.
Бо ж є надія що всіх штірлєців повитягають, як кролів - за вуха. Отож, треба вух не піднімати. Може таки обійдуть увагою?
А "одіозний" - тому шо всі про нього знають, а зробити нічого не можуть
що молода, перспективна зекоманда зробила проти цього млядського вовка????
а мабудь не давала змоги працювати САП і НАБУ, щою його посадили
Кар'єра
2000-2004 роки - слідчий і старший помічник прокурора з питань статистики прокуратури в прокуратурі Шевченківського району Києва .
2005-2006 роки - заступник гендиректора юридичної компанії «Рада».
2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів).
З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції».
З 16 квітня 2009 року - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Верховної Ради.
З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК.
30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головлю суду.
2017 рік - брав участь у конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії.
14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири. У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності.
У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ з'явилось таке поняття, як «плівки Вовка». Сам він оприлюднену НАБУ інформацію назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.
2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду.
1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. Таким чином ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.
21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва.
17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою. При цьому сам Павло заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці . Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.
11 серпня 2020 року НАБУ оголосив у розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади Окружним судом. При цьому сам Вовк продовжував перебувати на робочому місці. Загалом у розшук також були оголошені: Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.
1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти його від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного. Клопотання повернули Венедиктовійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 .
5 жовтня 2020 року НАБУ викликало Вовка на слідчі дії, окрім нього, повістки отримали троє інших суддів ОАСК: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Володимир Келеберда.
15 березня 2021 Вовк знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді, через що слідчий суддя зупинив провадження до його розшуку .
17 березня 2021 ВАКС не продовжив строк досудового розслідування у справі за підозрою Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, суддів ОАСК, а також інших осіб у створенні злочинної організації.
Справ побільшало і про Вовка з ОАСК трохи забули.
Отож щодо Вовка директив Наркоманові то Єрмаку не надходило, тому його тим часом не чіпають.
Неначасі! - кажуть вони про таке.
Бо ж він обіцяв їм гречку, ******** шпротів, знижку по тарихвах.
Одержали?, тварюки!
Татаров, Єрмачок, Рєзніков.
Рєзніков особливо мене смішить, бо до війни, на перемовинах з Медінським був жвавий, веселий, оптимістичний, але коли ЗСУ почали перемагати вже у наступі... почав чахнути. Так посумнішав, що всім то помітно.
Альоша, а шо трапилося?
Влада на термін, а дітям та нащадкам їх буде не тільки соромно за продажність та лизоблюдство атцоф квартальних‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡🤔😠👍👏🙈🤷♂️
Для чого тоді, така влада Українцям ⁉️💯⁉️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬
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Татаров, Єрмачок, про каво ето оні так жостко?
Наркомана не питаю - Наркоман літає у всесвіті Зеленийліхтар.
По--перше : фантастичне - розшарування між казково ЗЕ--скоробагатьками і нами . злидотою. яка бультихається у їхнім тотально-- скорумпованім багні і роками НЕ може вижебракувати оту мерзенну субсидію /а ЗЕ--погань НЕ тружена на ВР У --жартуючи . скидує коханкам по--20 млн... Це нормально ?!?!?!
По--друге : Абсолютно НЕ можливо захистити свої права в суді --- це був і залишається / для нас гречкосіїв./ як НЕ доступний бастіон .зашкорублої прокремлівскої твердині !!! Особливо це якраз і стосується парафії . яку очолює зазначений вовчара.../ Звертаю увагу : саме ці. адміністративні суди . підпорядковані ВОВКУЛАЦІ. . і мали б нас захищати від свавілля знахабнілих чинуш. Проте вони стали/ та й були / придатком .і захисником мерзенної. в щент зкорумпованої ЗЕ--влади !!! Останні 3-ри років / сподіваючись саме на Окружний Адмінсуд Кіровоград. області / спрямовував свої звернення щодо свавільних витівок провладної гидоти... Марна справа. Щоразу /В супереч ЗУ " Про захист прав споживачів " . який гарантує імунітет судового захисту. суддя . неодноразово. змушувала оплачувати 1000 грн. суд. збору / вони навіть НЕ уявляють. як і де їх взяти злиден. тпенсіонеру з пенсією в 2.6 тис ?/
Повісити (а далі за текстом).
Правда, його пика просить утоплення...
1) Зазначається, що ...
ПРАВИЛЬНО: Зазначено, що... Як зазначено...
2) У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні.
ПРАВИЛЬНО: У рамках цієї дії також позначені двоє найближчих родичів", - підкреслено у повідомленні.