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Новини
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США ввели персональні санкції проти одіозного судді Вовка

вовк

США офіційно ввели персональні санкції проти голови окружного адміністративного суду міста Києва Павлв Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США. 

Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини Сполучені Штати вживають наступних заходів для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини в усьому світі.

Від України в цьому списку тільки одна особа - Павло Вовк. 

"Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк (Вовк). Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть запровадити санкції проти Вовка і Татарова. Підстав для цього є багато, - Маселко

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) санкції (11794) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+65
Санкції то добре,але одіозний суддя Вовк має одіозно теліпатися на гіляці. Причому вже давно.
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09.12.2022 21:51
+58
Под прикрытием Зе, Ермака и Татарова, Вовку ни тепло, ни холодно. Бкдет выполнять команды Зеленского-все санкции-по барабану.
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09.12.2022 21:51
+35
Так зеНелох образиться.
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09.12.2022 21:48
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Так зеНелох образиться.
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09.12.2022 21:48 Відповісти
яник та шоколадка не образились і цей не образиться. як ні як вовк з 2009 в системі за креатурою Ківалова
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09.12.2022 22:12 Відповісти
Санкції то добре,але одіозний суддя Вовк має одіозно теліпатися на гіляці. Причому вже давно.
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09.12.2022 21:51 Відповісти
Разом з помічниками
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10.12.2022 01:17 Відповісти
Традиці вище конституції, а суди Лінча не заборонені
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10.12.2022 10:16 Відповісти
Всі знають що його кришують владні кабінети, тому що від дуже пітдатлевий
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10.12.2022 23:20 Відповісти
Под прикрытием Зе, Ермака и Татарова, Вовку ни тепло, ни холодно. Бкдет выполнять команды Зеленского-все санкции-по барабану.
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09.12.2022 21:51 Відповісти
цей вовк креатура ківалова, сидить в системі з 2009, обраний в 2015, сидів за яника, шоколадки і за зелі продовжує сидіти, а татаров це кришує
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09.12.2022 22:13 Відповісти
При Порошенко его прикрывали такие как ты, которые орали что Порошенко диктатор, который злоупотребляет полномочиями.
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09.12.2022 22:22 Відповісти
Так ось хто винен, що Вовка призначили 2015 року "Такіє как ви!". P.S. А правду зараз кажуть справжні патріоти, що клятий Зеленський будує диктатуру та зловживає полномочіямі?
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10.12.2022 05:43 Відповісти
Призначили чи вибрали? Це Порошенко його вибирав?
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10.12.2022 09:46 Відповісти
Так тебе и Вовк брат.
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10.12.2022 16:40 Відповісти
"Яник" не прибрав, Володя не нарудується Вовком і татаровим, а чомусь мав його прибрати Порошенко? Вит ж дали йому оценку у 2019 році, що він поганий, а ось Володя Боневтік гарний і правильний, то чому знову переводите стрілки взад? І при Порошенко він сидів тихо-тихо, а при Боневтіку почав ледь не керувати країною. І в Порошенко не було монобільшості скрізь, як у Боневтіка.
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10.12.2022 10:16 Відповісти
Між іншим бкз всяких петицій, говно завжди на поверхні, в т, ч, зелене
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09.12.2022 21:52 Відповісти
Це ж персональний волчара зелебубочки..
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09.12.2022 21:52 Відповісти
А шо такое? Проблемки?....ну ниче...пройдет
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09.12.2022 21:53 Відповісти
А Вовкє уже всьоравно-он в тридєвятом царствє...
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09.12.2022 21:54 Відповісти
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09.12.2022 21:54 Відповісти
моЦний натяк, як з Деркачем - тепер ОПа просто має дозволити йому звалити за кордон, а потім - відкрити кримінальну справу і об'явити у розшук !)
що можна сказати?? дякуємо Феміді США !
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09.12.2022 21:58 Відповісти
Таким треба пожиттєва заборона займати державні посади. А суддів повинні обирати громади, а не касти хабарників.
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09.12.2022 21:59 Відповісти
То есть ***** США должны тратить свое время, чтобы за нас делают нашу работу?

Таких кадров просто закрывать надо хотя бы под домашний арест без средств коммуникаций с миром, никаких просто, пускай читают книжки в библиотеке следующий год. Никаких неудобств не будет, если окажутся невиновными, то получают компенсацию за год в библиотеке. Зато надежно не смогут предавать страну, сдавая кацапам все что те попросят и делая прочие вещи по их указке, ведь они же все сидят на крючке, кацапы могут слить доказательства передачи им денег и их тут же разорвут на части после опубликованного видеодоказательства. Соскочить невозможно, если один раз предал и один раз получил за это деньги.
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09.12.2022 22:00 Відповісти
Ну то що, Бубачке похрін, він своїх не здає.
США ввели санкції проти Коломойського та його родини

П'ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ 2021
І світло в Буковелі не виключають, а то беня АбідеЦЦа.
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09.12.2022 22:02 Відповісти
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09.12.2022 22:20 Відповісти
Как это ещё сюда зелупы не послетались,там на ветке про свет себе жопы рвут,отключения поддерживают.
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09.12.2022 22:11 Відповісти
по одному з сценаріїв наче він мав повернути хряку булаву.
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09.12.2022 22:13 Відповісти
Наркоман - путєнський штірліц.
Кому ще повилазило?
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10.12.2022 16:36 Відповісти
30 років країна живе по понятіям і нічого не міняється, а коли прижмуть як з медведчуком то виявиться що він кацапський шпигун і його треба обміняти щоб нічого бува не напатякав.
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09.12.2022 22:15 Відповісти
Зверніть увагу на Баригу?
Принишкло, не чуть сивочолого.
Бо ж є надія що всіх штірлєців повитягають, як кролів - за вуха. Отож, треба вух не піднімати. Може таки обійдуть увагою?
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10.12.2022 16:41 Відповісти
Шановний Цензор одіозний означає огидний, мерезенний, і так далі, філіп кіркоров - одіозний. А суддя, який ухвалює злочинні рішення в своїх інтересах, а також в інтересах політичних...(ви називаєте це елітами?) та олігархічних злочинних кіл - це злочинець. Не все то бізнес, що гроші приносить. Бо с таким підходом можна і наркоділлера бізнесменом назвати.
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09.12.2022 22:31 Відповісти
Наркоділер - бізнесмен у кубі шоб ви розуміли. Побудову такої ефективної системи дистрибьюції не кожна корпорація взмозі потягнути

А "одіозний" - тому шо всі про нього знають, а зробити нічого не можуть
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10.12.2022 09:53 Відповісти
а питання???
що молода, перспективна зекоманда зробила проти цього млядського вовка????
а мабудь не давала змоги працювати САП і НАБУ, щою його посадили
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09.12.2022 22:31 Відповісти
Невже той Вовк тіневий правитель України ? Напевно так! Тому що вся президентська рать з молодіжною тусовкою "Слуга народу" так і не наважилися зробити те, що треба було...
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09.12.2022 22:44 Відповісти
Павло В'ячеславович Вовк (до одруження Зонтов; нар. 7 липня 1978, Краматорськ, Донецька область) - голова Окружного адміністративного суду Києва, український правник та відомий корупціонер.

Кар'єра

2000-2004 роки - слідчий і старший помічник прокурора з питань статистики прокуратури в прокуратурі Шевченківського району Києва .

2005-2006 роки - заступник гендиректора юридичної компанії «Рада».

2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів).

З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції».

З 16 квітня 2009 року - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Верховної Ради.

З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК.

30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головлю суду.

2017 рік - брав участь у конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії.

14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири. У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності.

У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ з'явилось таке поняття, як «плівки Вовка». Сам він оприлюднену НАБУ інформацію назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.

2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду.

1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. Таким чином ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.

21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва.

17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою. При цьому сам Павло заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці . Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.

11 серпня 2020 року НАБУ оголосив у розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади Окружним судом. При цьому сам Вовк продовжував перебувати на робочому місці. Загалом у розшук також були оголошені: Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.

1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти його від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного. Клопотання повернули Венедиктовійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 .

5 жовтня 2020 року НАБУ викликало Вовка на слідчі дії, окрім нього, повістки отримали троє інших суддів ОАСК: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Володимир Келеберда.

15 березня 2021 Вовк знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді, через що слідчий суддя зупинив провадження до його розшуку .

17 березня 2021 ВАКС не продовжив строк досудового розслідування у справі за підозрою Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, суддів ОАСК, а також інших осіб у створенні злочинної організації.
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10.12.2022 16:16 Відповісти
Яка демонічна фігура цей Вовк ! Прям фігура вселенського масштабу !!
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09.12.2022 23:02 Відповісти
Звичайний москофський штірлєц.
Справ побільшало і про Вовка з ОАСК трохи забули.
Отож щодо Вовка директив Наркоманові то Єрмаку не надходило, тому його тим часом не чіпають.
Неначасі! - кажуть вони про таке.
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16.12.2022 19:27 Відповісти
Будь хто на місці Zero напружився би.
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09.12.2022 23:29 Відповісти
Обкладають Найвелічнішова Яневтік-Янелоха. Далі буде.
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10.12.2022 00:04 Відповісти
ой, як невдобно... зе-лупо-дєрьмак погрожували прикрити цей їbучий суд, відтак вирішили, що й він їм згодиться, а тут союзникам урвався терпець... а ось не було б великої війни, я собі лише уявляю, як ублюдочна зелена шобла в одну горлянку б заволала, "шо ета ж праізвол, ми сувірєнная страна, ета какоє-та ручноє управлєніє, ми пайдьом таварісчу сі жаловаться...".
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10.12.2022 00:50 Відповісти
достало уже сколько нам терпеть дерьмо ермака...і рашей воюем а с дерьмом продажним справитись не можемо..зеленський шо досі грае роль президента в кварталі а править ермак...
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10.12.2022 01:20 Відповісти
США вели санкции... а термос продолжает гундосить и членоиграть...
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10.12.2022 06:39 Відповісти
членограить
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10.12.2022 15:57 Відповісти
Одіозний злодій,одіозний брехун,одіозний зрадник,одіозний олігарх,політик - це для українців так звично,так просто,як наче це не злочинці а герої....і буцегарня їм не світить і ніякої відповідальності....
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10.12.2022 07:04 Відповісти
Одіозний злодій, брехун, зрадник і наркоман схотів ще бути олігархом і політиком - 73% задовольнили його побажння. Це ж для українців так звично, так просто, як наче це не злочинець, а герой.
Бо ж він обіцяв їм гречку, ******** шпротів, знижку по тарихвах.
Одержали?, тварюки!
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10.12.2022 15:56 Відповісти
Такой ляпос сцаной тряпкой по лицу этой власти....позорище....
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10.12.2022 09:52 Відповісти
Огидно і соромно, що США наводять лад в судовій системі України... а можливо, це на краще ? бо злодійкуватим клоунам це не під силу.....
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10.12.2022 09:58 Відповісти
Я радію і плекаю вже наступні надії!
Татаров, Єрмачок, Рєзніков.
Рєзніков особливо мене смішить, бо до війни, на перемовинах з Медінським був жвавий, веселий, оптимістичний, але коли ЗСУ почали перемагати вже у наступі... почав чахнути. Так посумнішав, що всім то помітно.
Альоша, а шо трапилося?
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10.12.2022 15:27 Відповісти
А проти йще інших чотирьох підвовків?
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10.12.2022 10:22 Відповісти
А проти йще інших чотирьох нaдвовків?
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10.12.2022 15:12 Відповісти
Следующий в очереди Татарин
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10.12.2022 10:44 Відповісти
Це і є реальна бездіяльність осіб при владі😌 в Україні!!
Влада на термін, а дітям та нащадкам їх буде не тільки соромно за продажність та лизоблюдство атцоф квартальних‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡🤔😠👍👏🙈🤷‍♂️

Для чого тоді, така влада Українцям ⁉️💯⁉️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬
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10.12.2022 11:28 Відповісти
Влада в Украіні використовується лише для збагачення себе рідних маючи більшість у ВР приймвють закони для олігалхів і себе деребан землі природних багатств крадіжки на податках та інші
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10.12.2022 16:14 Відповісти
Спасибі США, ви молодці!!!!!!! Чекаємо санкції на Татарова, Єрмака, Ахметова і ще багатьох клоунів!!!
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10.12.2022 12:59 Відповісти
про вовка промовка!Отака х...ня,малята.
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10.12.2022 13:01 Відповісти
США робить ту роботу, яку мав би робити президент. Вони кормлять всю нашу чиновничью шоблу, дають зброю, вводять санкції проти російських агентів та корупціонерів, арештовують російські активи, та ще багато з того що має робити українська влада. Давайте запитаємо самих себе: навіщо нам така влада яка не виконує своїх обов'язків? Раз за них все робить США, то може вже краще відразу просити вступ в США черговим 51-м штатом? Боюся що інакше ми так і будемо ще 40 років бродити і шукати свій шлях в пустелі.
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10.12.2022 14:00 Відповісти
зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
===========
Татаров, Єрмачок, про каво ето оні так жостко?
Наркомана не питаю - Наркоман літає у всесвіті Зеленийліхтар.
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10.12.2022 15:08 Відповісти
Так він ще голова чи екс-голова?
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10.12.2022 17:10 Відповісти
---В Україні вже дозріли дві. головні передумови .щодо зміни влади ,,,
По--перше : фантастичне - розшарування між казково ЗЕ--скоробагатьками і нами . злидотою. яка бультихається у їхнім тотально-- скорумпованім багні і роками НЕ може вижебракувати оту мерзенну субсидію /а ЗЕ--погань НЕ тружена на ВР У --жартуючи . скидує коханкам по--20 млн... Це нормально ?!?!?!
По--друге : Абсолютно НЕ можливо захистити свої права в суді --- це був і залишається / для нас гречкосіїв./ як НЕ доступний бастіон .зашкорублої прокремлівскої твердині !!! Особливо це якраз і стосується парафії . яку очолює зазначений вовчара.../ Звертаю увагу : саме ці. адміністративні суди . підпорядковані ВОВКУЛАЦІ. . і мали б нас захищати від свавілля знахабнілих чинуш. Проте вони стали/ та й були / придатком .і захисником мерзенної. в щент зкорумпованої ЗЕ--влади !!! Останні 3-ри років / сподіваючись саме на Окружний Адмінсуд Кіровоград. області / спрямовував свої звернення щодо свавільних витівок провладної гидоти... Марна справа. Щоразу /В супереч ЗУ " Про захист прав споживачів " . який гарантує імунітет судового захисту. суддя . неодноразово. змушувала оплачувати 1000 грн. суд. збору / вони навіть НЕ уявляють. як і де їх взяти злиден. тпенсіонеру з пенсією в 2.6 тис ?/
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10.12.2022 18:22 Відповісти
Рідкий і дикунський владний свинарник коли вовча зграя щей насміхається.........просто омерзенно
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10.12.2022 18:31 Відповісти
Расстрелять накуй во дворе тюрьмы
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10.12.2022 18:36 Відповісти
Хіба не можна без крові?
Повісити (а далі за текстом).
Правда, його пика просить утоплення...
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10.12.2022 18:40 Відповісти
Цей негідник Вовк втручався і в судовий процес нашого ОСББ проти Печерської (незаконно діюча контора) і Київської міської влади. Звісно, його бандюки-судді завалили нашу справу. Особливо відзначилася горе-суддя Н. Добрівська. Вона справжня *****!
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10.12.2022 18:38 Відповісти
А янелоху (прєпіздєнту) якось пох...
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10.12.2022 18:39 Відповісти
ЦЕНЗОР, в статті ви припускаєте мовні помилки; зокрема, вживаєте на московський лад дієслова зворотної дії в пасивній формі (це дієслова орієнтовані на сам об'єкт, наприклад: "нагороджжується" = "нагороджує себе"). Такі дієслова не типові для української мови - так зазначала Олена Курило ще 100 років тому.
1) Зазначається, що ...
ПРАВИЛЬНО: Зазначено, що... Як зазначено...
2) У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні.
ПРАВИЛЬНО: У рамках цієї дії також позначені двоє найближчих родичів", - підкреслено у повідомленні.
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10.12.2022 18:54 Відповісти
 
 