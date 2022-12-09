США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка

США официально ввели персональные санкции против главы окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека США принимают следующие меры для содействия ответственности за коррупцию и нарушения прав человека во всем мире.

От Украины в этом списке только один человек – Павел Вовк.

"Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк (Волк). Согласно разделу 7031(c), Государственный департамент зарегистрировал Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. В рамках этого действия также отмечаются двое ближайших родственников", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.