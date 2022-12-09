США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка
США официально ввели персональные санкции против главы окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.
Отмечается, что по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека США принимают следующие меры для содействия ответственности за коррупцию и нарушения прав человека во всем мире.
От Украины в этом списке только один человек – Павел Вовк.
"Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк (Волк). Согласно разделу 7031(c), Государственный департамент зарегистрировал Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. В рамках этого действия также отмечаются двое ближайших родственников", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.
По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.
Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.
В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.
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що можна сказати?? дякуємо Феміді США !
Таких кадров просто закрывать надо хотя бы под домашний арест без средств коммуникаций с миром, никаких просто, пускай читают книжки в библиотеке следующий год. Никаких неудобств не будет, если окажутся невиновными, то получают компенсацию за год в библиотеке. Зато надежно не смогут предавать страну, сдавая кацапам все что те попросят и делая прочие вещи по их указке, ведь они же все сидят на крючке, кацапы могут слить доказательства передачи им денег и их тут же разорвут на части после опубликованного видеодоказательства. Соскочить невозможно, если один раз предал и один раз получил за это деньги.
США ввели санкції проти Коломойського та його родини
П'ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ 2021
І світло в Буковелі не виключають, а то беня АбідеЦЦа.
Кому ще повилазило?
Принишкло, не чуть сивочолого.
Бо ж є надія що всіх штірлєців повитягають, як кролів - за вуха. Отож, треба вух не піднімати. Може таки обійдуть увагою?
А "одіозний" - тому шо всі про нього знають, а зробити нічого не можуть
що молода, перспективна зекоманда зробила проти цього млядського вовка????
а мабудь не давала змоги працювати САП і НАБУ, щою його посадили
Кар'єра
2000-2004 роки - слідчий і старший помічник прокурора з питань статистики прокуратури в прокуратурі Шевченківського району Києва .
2005-2006 роки - заступник гендиректора юридичної компанії «Рада».
2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів).
З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції».
З 16 квітня 2009 року - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Верховної Ради.
З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК.
30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головлю суду.
2017 рік - брав участь у конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії.
14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири. У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності.
У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ з'явилось таке поняття, як «плівки Вовка». Сам він оприлюднену НАБУ інформацію назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.
2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду.
1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. Таким чином ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.
21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва.
17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою. При цьому сам Павло заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці . Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.
11 серпня 2020 року НАБУ оголосив у розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади Окружним судом. При цьому сам Вовк продовжував перебувати на робочому місці. Загалом у розшук також були оголошені: Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.
1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти його від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного. Клопотання повернули Венедиктовійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 .
5 жовтня 2020 року НАБУ викликало Вовка на слідчі дії, окрім нього, повістки отримали троє інших суддів ОАСК: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Володимир Келеберда.
15 березня 2021 Вовк знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді, через що слідчий суддя зупинив провадження до його розшуку .
17 березня 2021 ВАКС не продовжив строк досудового розслідування у справі за підозрою Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, суддів ОАСК, а також інших осіб у створенні злочинної організації.
Справ побільшало і про Вовка з ОАСК трохи забули.
Отож щодо Вовка директив Наркоманові то Єрмаку не надходило, тому його тим часом не чіпають.
Неначасі! - кажуть вони про таке.
Бо ж він обіцяв їм гречку, ******** шпротів, знижку по тарихвах.
Одержали?, тварюки!
Татаров, Єрмачок, Рєзніков.
Рєзніков особливо мене смішить, бо до війни, на перемовинах з Медінським був жвавий, веселий, оптимістичний, але коли ЗСУ почали перемагати вже у наступі... почав чахнути. Так посумнішав, що всім то помітно.
Альоша, а шо трапилося?
Влада на термін, а дітям та нащадкам їх буде не тільки соромно за продажність та лизоблюдство атцоф квартальних‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡🤔😠👍👏🙈🤷♂️
Для чого тоді, така влада Українцям ⁉️💯⁉️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬
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Татаров, Єрмачок, про каво ето оні так жостко?
Наркомана не питаю - Наркоман літає у всесвіті Зеленийліхтар.
По--перше : фантастичне - розшарування між казково ЗЕ--скоробагатьками і нами . злидотою. яка бультихається у їхнім тотально-- скорумпованім багні і роками НЕ може вижебракувати оту мерзенну субсидію /а ЗЕ--погань НЕ тружена на ВР У --жартуючи . скидує коханкам по--20 млн... Це нормально ?!?!?!
По--друге : Абсолютно НЕ можливо захистити свої права в суді --- це був і залишається / для нас гречкосіїв./ як НЕ доступний бастіон .зашкорублої прокремлівскої твердині !!! Особливо це якраз і стосується парафії . яку очолює зазначений вовчара.../ Звертаю увагу : саме ці. адміністративні суди . підпорядковані ВОВКУЛАЦІ. . і мали б нас захищати від свавілля знахабнілих чинуш. Проте вони стали/ та й були / придатком .і захисником мерзенної. в щент зкорумпованої ЗЕ--влади !!! Останні 3-ри років / сподіваючись саме на Окружний Адмінсуд Кіровоград. області / спрямовував свої звернення щодо свавільних витівок провладної гидоти... Марна справа. Щоразу /В супереч ЗУ " Про захист прав споживачів " . який гарантує імунітет судового захисту. суддя . неодноразово. змушувала оплачувати 1000 грн. суд. збору / вони навіть НЕ уявляють. як і де їх взяти злиден. тпенсіонеру з пенсією в 2.6 тис ?/
Повісити (а далі за текстом).
Правда, його пика просить утоплення...
1) Зазначається, що ...
ПРАВИЛЬНО: Зазначено, що... Як зазначено...
2) У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні.
ПРАВИЛЬНО: У рамках цієї дії також позначені двоє найближчих родичів", - підкреслено у повідомленні.