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Новости
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США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка

вовк

США официально ввели персональные санкции против главы окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека США принимают следующие меры для содействия ответственности за коррупцию и нарушения прав человека во всем мире.

От Украины в этом списке только один человек – Павел Вовк.

"Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк (Волк). Согласно разделу 7031(c), Государственный департамент зарегистрировал Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. В рамках этого действия также отмечаются двое ближайших родственников", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) санкции (11268) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+65
Санкції то добре,але одіозний суддя Вовк має одіозно теліпатися на гіляці. Причому вже давно.
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09.12.2022 21:51
+58
Под прикрытием Зе, Ермака и Татарова, Вовку ни тепло, ни холодно. Бкдет выполнять команды Зеленского-все санкции-по барабану.
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09.12.2022 21:51
+35
Так зеНелох образиться.
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09.12.2022 21:48
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Так зеНелох образиться.
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09.12.2022 21:48 Ответить
яник та шоколадка не образились і цей не образиться. як ні як вовк з 2009 в системі за креатурою Ківалова
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09.12.2022 22:12 Ответить
Санкції то добре,але одіозний суддя Вовк має одіозно теліпатися на гіляці. Причому вже давно.
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09.12.2022 21:51 Ответить
Разом з помічниками
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10.12.2022 01:17 Ответить
Традиці вище конституції, а суди Лінча не заборонені
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10.12.2022 10:16 Ответить
Всі знають що його кришують владні кабінети, тому що від дуже пітдатлевий
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10.12.2022 23:20 Ответить
Под прикрытием Зе, Ермака и Татарова, Вовку ни тепло, ни холодно. Бкдет выполнять команды Зеленского-все санкции-по барабану.
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09.12.2022 21:51 Ответить
цей вовк креатура ківалова, сидить в системі з 2009, обраний в 2015, сидів за яника, шоколадки і за зелі продовжує сидіти, а татаров це кришує
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09.12.2022 22:13 Ответить
При Порошенко его прикрывали такие как ты, которые орали что Порошенко диктатор, который злоупотребляет полномочиями.
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09.12.2022 22:22 Ответить
Так ось хто винен, що Вовка призначили 2015 року "Такіє как ви!". P.S. А правду зараз кажуть справжні патріоти, що клятий Зеленський будує диктатуру та зловживає полномочіямі?
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10.12.2022 05:43 Ответить
Призначили чи вибрали? Це Порошенко його вибирав?
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10.12.2022 09:46 Ответить
Так тебе и Вовк брат.
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10.12.2022 16:40 Ответить
"Яник" не прибрав, Володя не нарудується Вовком і татаровим, а чомусь мав його прибрати Порошенко? Вит ж дали йому оценку у 2019 році, що він поганий, а ось Володя Боневтік гарний і правильний, то чому знову переводите стрілки взад? І при Порошенко він сидів тихо-тихо, а при Боневтіку почав ледь не керувати країною. І в Порошенко не було монобільшості скрізь, як у Боневтіка.
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10.12.2022 10:16 Ответить
Між іншим бкз всяких петицій, говно завжди на поверхні, в т, ч, зелене
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09.12.2022 21:52 Ответить
Це ж персональний волчара зелебубочки..
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09.12.2022 21:52 Ответить
А шо такое? Проблемки?....ну ниче...пройдет
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09.12.2022 21:53 Ответить
А Вовкє уже всьоравно-он в тридєвятом царствє...
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09.12.2022 21:54 Ответить
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09.12.2022 21:54 Ответить
моЦний натяк, як з Деркачем - тепер ОПа просто має дозволити йому звалити за кордон, а потім - відкрити кримінальну справу і об'явити у розшук !)
що можна сказати?? дякуємо Феміді США !
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09.12.2022 21:58 Ответить
Таким треба пожиттєва заборона займати державні посади. А суддів повинні обирати громади, а не касти хабарників.
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09.12.2022 21:59 Ответить
То есть ***** США должны тратить свое время, чтобы за нас делают нашу работу?

Таких кадров просто закрывать надо хотя бы под домашний арест без средств коммуникаций с миром, никаких просто, пускай читают книжки в библиотеке следующий год. Никаких неудобств не будет, если окажутся невиновными, то получают компенсацию за год в библиотеке. Зато надежно не смогут предавать страну, сдавая кацапам все что те попросят и делая прочие вещи по их указке, ведь они же все сидят на крючке, кацапы могут слить доказательства передачи им денег и их тут же разорвут на части после опубликованного видеодоказательства. Соскочить невозможно, если один раз предал и один раз получил за это деньги.
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09.12.2022 22:00 Ответить
Ну то що, Бубачке похрін, він своїх не здає.
США ввели санкції проти Коломойського та його родини

П'ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ 2021
І світло в Буковелі не виключають, а то беня АбідеЦЦа.
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09.12.2022 22:02 Ответить
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09.12.2022 22:20 Ответить
Как это ещё сюда зелупы не послетались,там на ветке про свет себе жопы рвут,отключения поддерживают.
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09.12.2022 22:11 Ответить
по одному з сценаріїв наче він мав повернути хряку булаву.
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09.12.2022 22:13 Ответить
Наркоман - путєнський штірліц.
Кому ще повилазило?
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10.12.2022 16:36 Ответить
30 років країна живе по понятіям і нічого не міняється, а коли прижмуть як з медведчуком то виявиться що він кацапський шпигун і його треба обміняти щоб нічого бува не напатякав.
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09.12.2022 22:15 Ответить
Зверніть увагу на Баригу?
Принишкло, не чуть сивочолого.
Бо ж є надія що всіх штірлєців повитягають, як кролів - за вуха. Отож, треба вух не піднімати. Може таки обійдуть увагою?
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10.12.2022 16:41 Ответить
Шановний Цензор одіозний означає огидний, мерезенний, і так далі, філіп кіркоров - одіозний. А суддя, який ухвалює злочинні рішення в своїх інтересах, а також в інтересах політичних...(ви називаєте це елітами?) та олігархічних злочинних кіл - це злочинець. Не все то бізнес, що гроші приносить. Бо с таким підходом можна і наркоділлера бізнесменом назвати.
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09.12.2022 22:31 Ответить
Наркоділер - бізнесмен у кубі шоб ви розуміли. Побудову такої ефективної системи дистрибьюції не кожна корпорація взмозі потягнути

А "одіозний" - тому шо всі про нього знають, а зробити нічого не можуть
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10.12.2022 09:53 Ответить
а питання???
що молода, перспективна зекоманда зробила проти цього млядського вовка????
а мабудь не давала змоги працювати САП і НАБУ, щою його посадили
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09.12.2022 22:31 Ответить
Невже той Вовк тіневий правитель України ? Напевно так! Тому що вся президентська рать з молодіжною тусовкою "Слуга народу" так і не наважилися зробити те, що треба було...
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09.12.2022 22:44 Ответить
Павло В'ячеславович Вовк (до одруження Зонтов; нар. 7 липня 1978, Краматорськ, Донецька область) - голова Окружного адміністративного суду Києва, український правник та відомий корупціонер.

Кар'єра

2000-2004 роки - слідчий і старший помічник прокурора з питань статистики прокуратури в прокуратурі Шевченківського району Києва .

2005-2006 роки - заступник гендиректора юридичної компанії «Рада».

2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів).

З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції».

З 16 квітня 2009 року - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Верховної Ради.

З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК.

30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головлю суду.

2017 рік - брав участь у конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії.

14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири. У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності.

У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ з'явилось таке поняття, як «плівки Вовка». Сам він оприлюднену НАБУ інформацію назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.

2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду.

1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК. Таким чином ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.

21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва.

17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою. При цьому сам Павло заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці . Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.

11 серпня 2020 року НАБУ оголосив у розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади Окружним судом. При цьому сам Вовк продовжував перебувати на робочому місці. Загалом у розшук також були оголошені: Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.

1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти його від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного. Клопотання повернули Венедиктовійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 .

5 жовтня 2020 року НАБУ викликало Вовка на слідчі дії, окрім нього, повістки отримали троє інших суддів ОАСК: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Володимир Келеберда.

15 березня 2021 Вовк знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді, через що слідчий суддя зупинив провадження до його розшуку .

17 березня 2021 ВАКС не продовжив строк досудового розслідування у справі за підозрою Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, суддів ОАСК, а також інших осіб у створенні злочинної організації.
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10.12.2022 16:16 Ответить
Яка демонічна фігура цей Вовк ! Прям фігура вселенського масштабу !!
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09.12.2022 23:02 Ответить
Звичайний москофський штірлєц.
Справ побільшало і про Вовка з ОАСК трохи забули.
Отож щодо Вовка директив Наркоманові то Єрмаку не надходило, тому його тим часом не чіпають.
Неначасі! - кажуть вони про таке.
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16.12.2022 19:27 Ответить
Будь хто на місці Zero напружився би.
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09.12.2022 23:29 Ответить
Обкладають Найвелічнішова Яневтік-Янелоха. Далі буде.
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10.12.2022 00:04 Ответить
ой, як невдобно... зе-лупо-дєрьмак погрожували прикрити цей їbучий суд, відтак вирішили, що й він їм згодиться, а тут союзникам урвався терпець... а ось не було б великої війни, я собі лише уявляю, як ублюдочна зелена шобла в одну горлянку б заволала, "шо ета ж праізвол, ми сувірєнная страна, ета какоє-та ручноє управлєніє, ми пайдьом таварісчу сі жаловаться...".
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10.12.2022 00:50 Ответить
достало уже сколько нам терпеть дерьмо ермака...і рашей воюем а с дерьмом продажним справитись не можемо..зеленський шо досі грае роль президента в кварталі а править ермак...
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10.12.2022 01:20 Ответить
США вели санкции... а термос продолжает гундосить и членоиграть...
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10.12.2022 06:39 Ответить
членограить
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10.12.2022 15:57 Ответить
Одіозний злодій,одіозний брехун,одіозний зрадник,одіозний олігарх,політик - це для українців так звично,так просто,як наче це не злочинці а герої....і буцегарня їм не світить і ніякої відповідальності....
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10.12.2022 07:04 Ответить
Одіозний злодій, брехун, зрадник і наркоман схотів ще бути олігархом і політиком - 73% задовольнили його побажння. Це ж для українців так звично, так просто, як наче це не злочинець, а герой.
Бо ж він обіцяв їм гречку, ******** шпротів, знижку по тарихвах.
Одержали?, тварюки!
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10.12.2022 15:56 Ответить
Такой ляпос сцаной тряпкой по лицу этой власти....позорище....
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10.12.2022 09:52 Ответить
Огидно і соромно, що США наводять лад в судовій системі України... а можливо, це на краще ? бо злодійкуватим клоунам це не під силу.....
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10.12.2022 09:58 Ответить
Я радію і плекаю вже наступні надії!
Татаров, Єрмачок, Рєзніков.
Рєзніков особливо мене смішить, бо до війни, на перемовинах з Медінським був жвавий, веселий, оптимістичний, але коли ЗСУ почали перемагати вже у наступі... почав чахнути. Так посумнішав, що всім то помітно.
Альоша, а шо трапилося?
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10.12.2022 15:27 Ответить
А проти йще інших чотирьох підвовків?
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10.12.2022 10:22 Ответить
А проти йще інших чотирьох нaдвовків?
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10.12.2022 15:12 Ответить
Следующий в очереди Татарин
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10.12.2022 10:44 Ответить
Це і є реальна бездіяльність осіб при владі😌 в Україні!!
Влада на термін, а дітям та нащадкам їх буде не тільки соромно за продажність та лизоблюдство атцоф квартальних‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡🤔😠👍👏🙈🤷‍♂️

Для чого тоді, така влада Українцям ⁉️💯⁉️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬
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10.12.2022 11:28 Ответить
Влада в Украіні використовується лише для збагачення себе рідних маючи більшість у ВР приймвють закони для олігалхів і себе деребан землі природних багатств крадіжки на податках та інші
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10.12.2022 16:14 Ответить
Спасибі США, ви молодці!!!!!!! Чекаємо санкції на Татарова, Єрмака, Ахметова і ще багатьох клоунів!!!
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10.12.2022 12:59 Ответить
про вовка промовка!Отака х...ня,малята.
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10.12.2022 13:01 Ответить
США робить ту роботу, яку мав би робити президент. Вони кормлять всю нашу чиновничью шоблу, дають зброю, вводять санкції проти російських агентів та корупціонерів, арештовують російські активи, та ще багато з того що має робити українська влада. Давайте запитаємо самих себе: навіщо нам така влада яка не виконує своїх обов'язків? Раз за них все робить США, то може вже краще відразу просити вступ в США черговим 51-м штатом? Боюся що інакше ми так і будемо ще 40 років бродити і шукати свій шлях в пустелі.
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10.12.2022 14:00 Ответить
зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
===========
Татаров, Єрмачок, про каво ето оні так жостко?
Наркомана не питаю - Наркоман літає у всесвіті Зеленийліхтар.
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10.12.2022 15:08 Ответить
Так він ще голова чи екс-голова?
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10.12.2022 17:10 Ответить
---В Україні вже дозріли дві. головні передумови .щодо зміни влади ,,,
По--перше : фантастичне - розшарування між казково ЗЕ--скоробагатьками і нами . злидотою. яка бультихається у їхнім тотально-- скорумпованім багні і роками НЕ може вижебракувати оту мерзенну субсидію /а ЗЕ--погань НЕ тружена на ВР У --жартуючи . скидує коханкам по--20 млн... Це нормально ?!?!?!
По--друге : Абсолютно НЕ можливо захистити свої права в суді --- це був і залишається / для нас гречкосіїв./ як НЕ доступний бастіон .зашкорублої прокремлівскої твердині !!! Особливо це якраз і стосується парафії . яку очолює зазначений вовчара.../ Звертаю увагу : саме ці. адміністративні суди . підпорядковані ВОВКУЛАЦІ. . і мали б нас захищати від свавілля знахабнілих чинуш. Проте вони стали/ та й були / придатком .і захисником мерзенної. в щент зкорумпованої ЗЕ--влади !!! Останні 3-ри років / сподіваючись саме на Окружний Адмінсуд Кіровоград. області / спрямовував свої звернення щодо свавільних витівок провладної гидоти... Марна справа. Щоразу /В супереч ЗУ " Про захист прав споживачів " . який гарантує імунітет судового захисту. суддя . неодноразово. змушувала оплачувати 1000 грн. суд. збору / вони навіть НЕ уявляють. як і де їх взяти злиден. тпенсіонеру з пенсією в 2.6 тис ?/
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10.12.2022 18:22 Ответить
Рідкий і дикунський владний свинарник коли вовча зграя щей насміхається.........просто омерзенно
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10.12.2022 18:31 Ответить
Расстрелять накуй во дворе тюрьмы
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10.12.2022 18:36 Ответить
Хіба не можна без крові?
Повісити (а далі за текстом).
Правда, його пика просить утоплення...
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10.12.2022 18:40 Ответить
Цей негідник Вовк втручався і в судовий процес нашого ОСББ проти Печерської (незаконно діюча контора) і Київської міської влади. Звісно, його бандюки-судді завалили нашу справу. Особливо відзначилася горе-суддя Н. Добрівська. Вона справжня *****!
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10.12.2022 18:38 Ответить
А янелоху (прєпіздєнту) якось пох...
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10.12.2022 18:39 Ответить
ЦЕНЗОР, в статті ви припускаєте мовні помилки; зокрема, вживаєте на московський лад дієслова зворотної дії в пасивній формі (це дієслова орієнтовані на сам об'єкт, наприклад: "нагороджжується" = "нагороджує себе"). Такі дієслова не типові для української мови - так зазначала Олена Курило ще 100 років тому.
1) Зазначається, що ...
ПРАВИЛЬНО: Зазначено, що... Як зазначено...
2) У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів", - підкреслюється у повідомленні.
ПРАВИЛЬНО: У рамках цієї дії також позначені двоє найближчих родичів", - підкреслено у повідомленні.
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10.12.2022 18:54 Ответить
 
 