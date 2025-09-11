РУС
Большая Палата ВС сегодня рассмотрит жалобу экс-главы ОАСК Вовка на решение ВСП о его увольнении

Увольнение Павла Вовка. Большая Палата ВС рассматривает жалобу

Экс-глава ликвидированного Окружного административного суда Киева Павел Вовк оспаривает свое увольнение.

Об этом сообщил фонд DEJURE, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Большая Палата ВС будет рассматривать жалобу Вовка на решение Высшего совета правосудия о его увольнении.

"Заседание будет проходить в письменном производстве - без вызова сторон, только по материалам дела.

18 марта Высший совет правосудия лишил Вовка должности за существенный дисциплинарный проступок. И это абсолютно закономерно после всего, что известно о его "судейской карьере" и выдвинутых ему обвинениях:

  • создание преступной организации для захвата власти;
  • давление на Высшую квалифкомиссию судей и вмешательство в ее работу;
  • принятие заведомо неправосудных решений.

Все это подтверждено "пленками Вовка" - записями НАБУ, где судья прямо хвастался влиянием на ОАСК, Конституционный Суд, ВСП, ГБР, полицию и СБУ. Внутри ОАСК при Вовке процветали договоренности, "подарки через Антонину" (депутата от ОПЗЖ Славицкую) и "воспитательные мероприятия" для непокорных коллег", - говорится в сообщении.

18 марта 2025 года Высший совет правосудия уволил Павла Вовка.

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "пленок Вовка" фигурируют кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка еще десять человек, в частности, заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

а ти чмо чого вилізло із труни. закрий ляду і не торохти кістками.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:44 Ответить
В демократичній, воюючій країні це, гниле тіло, давно б вже закопали б і забули. Але це не є варіант для корумпованої України.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:49 Ответить
І що цікаво, до приходу зелених до влади це Вовк відчував себе в Україні, як риба у воді і катався як сир у маслі.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:54 Ответить
Мені не цікаві твої корумповані розборки і аналізи.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:59 Ответить
Ну і чого ти тоді вилізло?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:03 Ответить
У Зеленского вже готова промова з нагоди нагородження Вовка орденом "Герой України"?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:51 Ответить
Правильно було б ліквідувати не тільки той "суд" з посадами вовків та аблових, а і їх самих.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:04 Ответить
Вернут,как пить дать.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:05 Ответить
Радикальна судова реформа в Україні з підняттям до захмарних зп щоб не брали хабарів була проведена в 2016 році з внесенням змін до Конституції. Допомогло? Хоча би зп аоіжте тим скотинякам. Подивіться яка різниця між мінімальною зп та зп суддів у ЄС до якого крокує країна як колись крокував союз до комунізму.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:15 Ответить
 
 