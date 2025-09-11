Большая Палата ВС сегодня рассмотрит жалобу экс-главы ОАСК Вовка на решение ВСП о его увольнении

Экс-глава ликвидированного Окружного административного суда Киева Павел Вовк оспаривает свое увольнение.

Об этом сообщил фонд DEJURE, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Большая Палата ВС будет рассматривать жалобу Вовка на решение Высшего совета правосудия о его увольнении.

Читайте также: Суд передал Вооруженным Силам арестованные средства из тайного хранилища брата судьи Вовка на 130 миллионов

"Заседание будет проходить в письменном производстве - без вызова сторон, только по материалам дела.

18 марта Высший совет правосудия лишил Вовка должности за существенный дисциплинарный проступок. И это абсолютно закономерно после всего, что известно о его "судейской карьере" и выдвинутых ему обвинениях:

создание преступной организации для захвата власти;

давление на Высшую квалифкомиссию судей и вмешательство в ее работу;

принятие заведомо неправосудных решений.

Все это подтверждено "пленками Вовка" - записями НАБУ, где судья прямо хвастался влиянием на ОАСК, Конституционный Суд, ВСП, ГБР, полицию и СБУ. Внутри ОАСК при Вовке процветали договоренности, "подарки через Антонину" (депутата от ОПЗЖ Славицкую) и "воспитательные мероприятия" для непокорных коллег", - говорится в сообщении.

18 марта 2025 года Высший совет правосудия уволил Павла Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "пленок Вовка" фигурируют кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка еще десять человек, в частности, заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Читайте: Судья Вовк не может работать в Верховном Суде, - ВККС