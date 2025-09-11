Велика Палата ВС сьогодні розглядатиме скаргу ексголови ОАСК Вовка на рішення ВРП про його звільнення

Ексголова ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк оскаржує своє звільнення.

Про це повідомила фундація DEJURE, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні Велика Палата ВС розглядатиме скаргу Вовка на рішення Вищої ради правосуддя про його звільнення.

"Засідання відбуватиметься у письмовому провадженні — без виклику сторін, лише за матеріалами справи.

18 березня Вища рада правосуддя позбавила Вовка посади за істотний дисциплінарний проступок. І це абсолютно закономірно після всього, що відомо про його "суддівську кар’єру" та висунуті йому обвинувачення:

створення злочинної організації для захоплення влади;

тиск на Вищу кваліфкомісію суддів та втручання у її роботу;

ухвалення завідомо неправосудних рішень.

Усе це підтверджено "плівками Вовка" — записами НАБУ, де суддя прямо вихвалявся впливом на ОАСК, Конституційний Суд, ВРП, ДБР, поліцію й СБУ. Усередині ОАСК за Вовка процвітали домовленості, "подарунки через Антоніну" (депутатку від ОПЗЖ Славицьку) і "виховні заходи" для непокірних колег", - йдеться в повідомленні.

18 березня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

