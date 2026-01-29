Європейський суд з прав людини відхилив скарги ексголови ОАСК Вовка на НАБУ

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною заяву колишнього голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка щодо дій Національного антикорупційного бюро України.

Про це йдеться у пресрелізі суду, інформує Цензор.НЕТ.

Про що йшлося у заяві Вовка

У своїй заяві Вовк стверджував, що НАБУ нібито проводило публічну кампанію з його дискредитації на тлі кількох кримінальних проваджень. Йдеться про справи, порушені проти Вовка та інших суддів ОАСК на підставі матеріалів розслідування подій Євромайдану 2013–2014 років, у межах якого прослуховували його кабінет і телефон.

У 2019 - 2020 роках НАБУ оприлюднило інформацію з цього розслідування в серії публікацій на різних онлайн-платформах.

На думку Вовка, ці публікації НАБУ створили враження того, що він винен у вчиненні кримінальних правопорушень, та завдали шкоди його репутації, а також становили загрозу незалежності судової системи України.

Рішення ЄСПЛ

У своєму рішенні ЄСПЛ визнав, що Вовк не вичерпав національні засоби захисту перед тим, як звертатися до Європейського суду.

"З огляду на це, його скарга за статтею 13 (право на ефективний засіб правового захисту) була відхилена як явно необґрунтована", – заявили у суді.

Решту скарг Вовка суд також відхилив за ст. 18 (межі застосування обмежень прав), які назвав явно необґрунтованими з огляду на відсутність достатніх доказів його твердження про те, що в публікаціях НАБУ були приховані мотиви.

Вовк подав звернення до ЄСПЛ 13 січня 2021 року.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

