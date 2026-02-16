Работа над Спецтрибуналом продвигается слишком медленно, - генсек Совета Европы Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе призвал активизировать создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявление было сделано во время брифинга в Киеве.

"Все слишком медленно. Мы в Совете Европы готовы и выполнили работу, которую должны были. Также мы готовы с Украиной: у нас есть подписание соглашения в Страсбурге в июне о создании специального трибунала между Советом Европы и президентом Зеленским, который подписал соглашение для Украины, и теперь, за 9 месяцев, мы выполнили эту работу", – отметил Берсе.

Он также отметил, что Совет Европы имеет команду и финансирование для работы трибунала, однако до сих пор его организация требует четкой приверженности государств, участвующих в трибунале.

"Позвольте нам принять участие в переговорах на самом высоком возможном уровне. Сейчас этого недостаточно, чтобы решить это дело. Мы должны иметь возможность участвовать во всех обсуждениях Коалиции желающих. Мы должны иметь возможность обращаться на самом высоком уровне к главе государства, главе правительства и убедиться, что они понимают, насколько важно это сделать", - сказал генсек Совета Европы.

Берсе также заверил Украину в приверженности Спецтрибуналу по преступлению агрессии, добавив, что мир и демократия невозможны без ответственности.

