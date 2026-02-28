Зеленський зустрівся з представниками нового уряду Нідерландів: обговорили оборонну співпрацю та дипломатичні кроки до миру. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус і міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, які є представниками нового уряду країни, що розпочав роботу цього тижня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Сигнал підтримки для України

"Сьогодні в Україні представники нового уряду Нідерландів, що розпочав роботу цього тижня, – голови Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Цей візит – великий сигнал підтримки для нашого народу. Для нас це дуже важливо", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що завдяки співпраці зі всіма урядами Нідерландів за час цієї війни відносини між країнами вже мають характер стратегічного партнерства й довіри.

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Про що говорили

За словами президента, головну увагу під час перемовин було приділено посиленню української ППО, продовженню реалізації програми PURL, дипломатії для досягнення достойного миру, а також поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами.



"Дякую за готовність і надалі допомагати Україні. Ми можемо розраховувати на Нідерланди, і це важливо. Вдячний за всі прояви підтримки для нашого народу", - додав Зеленський.

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