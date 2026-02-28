Зеленский встретился с представителями нового правительства Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество и дипломатические шаги к миру. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым вице-премьер-министром, министром обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус и министром иностранных дел Нидерландов Томом Берендсеном, которые являются представителями нового правительства страны, начавшего работу на этой неделе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Сигнал поддержки для Украины

"Сегодня в Украине представители нового правительства Нидерландов, которое начало работу на этой неделе, – главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Этот визит – большой сигнал поддержки для нашего народа. Для нас это очень важно", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что благодаря сотрудничеству со всеми правительствами Нидерландов за время этой войны отношения между странами уже носят характер стратегического партнерства и доверия.

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О чем говорили

По словам президента, основное внимание во время переговоров было уделено усилению украинской ПВО, продолжению реализации программы PURL, дипломатии для достижения достойного мира, а также углублению оборонного сотрудничества между Украиной и Нидерландами.



"Благодарю за готовность и в дальнейшем помогать Украине. Мы можем рассчитывать на Нидерланды, и это важно. Благодарен за все проявления поддержки для нашего народа", - добавил Зеленский.

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