Нидерланды поддерживают Украину в создании спецтрибунала в отношении РФ, - глава МИД Берендсен

В Нидерландах заверили, что поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Поддержка Украины

В частности, во время своего визита Берендсен подтвердил поддержку Нидерландами Украины в войне против РФ. Он подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать помогать Украине гуманитарной и финансовой помощью, а также участвовать в восстановлении страны.

Поддержка спецтрибунала для РФ

"Мы также будем поддерживать вас в создании и выполнении работы трибунала по преступлению агрессии", – отметил Берендсен.

Также журналисты спросили его, когда будет запущен спецтрибунал и произойдет ли это в этом году.

"В течение последних лет Нидерланды и Украина тесно сотрудничали в этой сфере. И это тема, которой мы уделяем особое внимание. Мы являемся ведущей страной в усилиях, которые сейчас предпринимаются", – ответил Берендсен.

Глава МИД Нидерландов заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны в осуществлении следующего шага.

"Мы сделали первые шаги, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку и в следующих шагах. У нас есть специальный посланник. Мы назначили специального посланника для осуществления дальнейших шагов, и мы работаем над этим", – добавил он.

В то же время на уточняющий вопрос, запустят ли трибунал в 2026 году, Берендсен отметил, что "новое правительство страны работает всего шесть дней", а потому им нужно время, чтобы обсудить этот вопрос.

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

Спецтрибунал по преступлениям России