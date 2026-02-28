РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8480 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
356 6

Нидерланды поддерживают Украину в создании спецтрибунала в отношении РФ, - глава МИД Берендсен

Спецтрибунал для РФ

В Нидерландах заверили, что поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Украины

В частности, во время своего визита Берендсен подтвердил поддержку Нидерландами Украины в войне против РФ. Он подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать помогать Украине гуманитарной и финансовой помощью, а также участвовать в восстановлении страны.

Смотрите также: Зеленский встретился с представителями нового правительства Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество и дипломатические шаги к миру. ВИДЕО

Поддержка спецтрибунала для РФ

"Мы также будем поддерживать вас в создании и выполнении работы трибунала по преступлению агрессии", – отметил Берендсен.

Также журналисты спросили его, когда будет запущен спецтрибунал и произойдет ли это в этом году.

"В течение последних лет Нидерланды и Украина тесно сотрудничали в этой сфере. И это тема, которой мы уделяем особое внимание. Мы являемся ведущей страной в усилиях, которые сейчас предпринимаются", – ответил Берендсен.

Глава МИД Нидерландов заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны в осуществлении следующего шага.

Читайте также: Работа над Спецтрибуналом продвигается слишком медленно, - генсек Совета Европы Берсе

"Мы сделали первые шаги, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку и в следующих шагах. У нас есть специальный посланник. Мы назначили специального посланника для осуществления дальнейших шагов, и мы работаем над этим", – добавил он.

В то же время на уточняющий вопрос, запустят ли трибунал в 2026 году, Берендсен отметил, что "новое правительство страны работает всего шесть дней", а потому им нужно время, чтобы обсудить этот вопрос.

Читайте также: Текст частичного соглашения о начале работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже готов, - Точицкий

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Автор: 

Нидерланды (370) трибунал (109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+ +
показать весь комментарий
28.02.2026 17:48 Ответить
Давай Європо давай! ти зможеш!
показать весь комментарий
28.02.2026 18:02 Ответить
Справочка спец на руськам для цапів про що так Нідерданди для України

Рютте -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 премьер-министр Нидерландов (2010-2024), лидер праволиберальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8E Народной партии за свободу и демократию (2006-2023)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-nato-2 [

Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
ще додам

За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить урядП'ЯТНИЦЯ, 31 ЖОВТНЯ 2025
Тріумф для України

Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.

Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.

"Абсолютно. В новому парламенті є широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких умов, адже ми маємо перемогти Путіна", - заявив Єттен.

.
показать весь комментарий
28.02.2026 18:14 Ответить
Нідерланди - це країна екзорцист.
показать весь комментарий
28.02.2026 18:58 Ответить
Це все Зе-Шоу. Бо в "мирному" договорі, що готується, серед різних цікавих пунктів, є і загальна амністія, і відмова від позовів. І пункт цей навіть не обговорюється.
показать весь комментарий
28.02.2026 19:45 Ответить
 
 