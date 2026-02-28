Нидерланды поддерживают Украину в создании спецтрибунала в отношении РФ, - глава МИД Берендсен
В Нидерландах заверили, что поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Поддержка Украины
В частности, во время своего визита Берендсен подтвердил поддержку Нидерландами Украины в войне против РФ. Он подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать помогать Украине гуманитарной и финансовой помощью, а также участвовать в восстановлении страны.
Поддержка спецтрибунала для РФ
"Мы также будем поддерживать вас в создании и выполнении работы трибунала по преступлению агрессии", – отметил Берендсен.
Также журналисты спросили его, когда будет запущен спецтрибунал и произойдет ли это в этом году.
"В течение последних лет Нидерланды и Украина тесно сотрудничали в этой сфере. И это тема, которой мы уделяем особое внимание. Мы являемся ведущей страной в усилиях, которые сейчас предпринимаются", – ответил Берендсен.
Глава МИД Нидерландов заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны в осуществлении следующего шага.
"Мы сделали первые шаги, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку и в следующих шагах. У нас есть специальный посланник. Мы назначили специального посланника для осуществления дальнейших шагов, и мы работаем над этим", – добавил он.
В то же время на уточняющий вопрос, запустят ли трибунал в 2026 году, Берендсен отметил, что "новое правительство страны работает всего шесть дней", а потому им нужно время, чтобы обсудить этот вопрос.
Что предшествовало?
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Рютте -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 премьер-министр Нидерландов (2010-2024), лидер праволиберальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8E Народной партии за свободу и демократию (2006-2023)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-nato-2 [
Ще додам - Рютте добрий друг Порошенко , ще з часів розслідування про збиття МН17
ще додам
За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить урядП'ЯТНИЦЯ, 31 ЖОВТНЯ 2025
Тріумф для України
Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.
Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.
"Абсолютно. В новому парламенті є широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких умов, адже ми маємо перемогти Путіна", - заявив Єттен.
.