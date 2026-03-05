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Подготовка сержантов и антидроновые тренировки: Сырский провел совещание по обучению военных. ФОТОрепортаж

Генерал Александр Сырский провел совещание по вопросам качества подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В ходе обсуждения рассмотрели состояние обучения командиров отделений, работу сети сержантских колледжей и дополнительные меры подготовки военных, в частности антидроновые тренировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

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Важность сержантов в армии

"Сержанты - становой хребет нашей армии, и их подготовке нужно уделять огромное внимание. Во время войны сержант является опорой боевого подразделения - организатором боя на тактическом уровне, непосредственным наставником и лидером для бойцов.

От его компетентности зависит слаженность действий, сохранение жизни наших воинов и эффективность выполнения ими боевых задач.

Важной также является сержантская функция обучения и подготовки наших воинов", - написал Сырский.

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Главнокомандующий заслушал доклады главного сержанта ВС Украины и представителей органов военного управления.

Проанализировали:

  • состояние подготовки командиров отделений в учебных центрах и районах выполнения боевых задач;
  • качество и состояние выполнения программ подготовки сержантского состава базового уровня;
  • работу сети колледжей сержантского состава;
  • результаты подготовки в предыдущем месяце;
  • дополнительные меры по антидроновой подготовке и учебным стрельбам малых огневых групп.

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"Обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Поставил соответствующие задачи", - отметил Сырский.

Подготовка сержантов в районах выполнения боевых задач

Высокая интенсивность боевых действий обусловливает необходимость наращивать подготовку сержантов в районах выполнения боевых задач.

Поддерживаю эти предложения и инициативы.

В течение 2025 года более 2,6 тысячи военнослужащих, которые уже зарекомендовали себя как настоящие лидеры в боевых подразделениях, прошли ускоренный курс подготовки командиров отделений в районах ответственности своих бригад.

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"Обратил внимание на важность профессиональной подготовки и подготовки сержантского состава. Приоритет – не количество, а качество. Ведь чем лучше будет подготовлен украинский воин, украинский сержант – тем больше жизней сохранит наша армия. Тем эффективнее она выполнит возложенную на нее миссию – уничтожить врага и сохранить Украину", – подчеркнул Сырский.

В ВСУ обсудили подготовку сержантов: более 2,6 тыс. прошли ускоренный курс
В ВСУ обсудили подготовку сержантов: более 2,6 тыс. прошли ускоренный курс
В ВСУ обсудили подготовку сержантов: более 2,6 тыс. прошли ускоренный курс
В ВСУ обсудили подготовку сержантов: более 2,6 тыс. прошли ускоренный курс

Автор: 

подготовка (254) ВСУ (7805) Александр Сырский (927)
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А це начебто завдання головного сержанта ЗСУ, чи не так...?
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05.03.2026 18:01 Ответить
Антидронові тренування... Дуже цікаво.
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05.03.2026 18:07 Ответить
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05.03.2026 22:38 Ответить
Шикування були?
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05.03.2026 18:15 Ответить
А що там в Покровську та Мирнограді.....
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05.03.2026 18:25 Ответить
А в Запоріжжі?
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05.03.2026 18:44 Ответить
На п'ятий рік війни.
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05.03.2026 18:43 Ответить
ФОТОрепортаж

ось ключове в цій тупій профанації!!!
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05.03.2026 18:58 Ответить
А офіцери для чог0??? Скільки їх є в силах оборони?? Маршали Ней і Мюрат особисто водили бійців в атаку генерали Тімура і Чингізхана теж особисто вели бійців, а офіцери в Україні це менеджери іьзавгоспи, так знімати з тих хто не воює форму, яка нахер форма і пагони менеджеру чи директору
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05.03.2026 20:04 Ответить
 
 