Подготовка сержантов и антидроновые тренировки: Сырский провел совещание по обучению военных. ФОТОрепортаж
Генерал Александр Сырский провел совещание по вопросам качества подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В ходе обсуждения рассмотрели состояние обучения командиров отделений, работу сети сержантских колледжей и дополнительные меры подготовки военных, в частности антидроновые тренировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook.
Важность сержантов в армии
"Сержанты - становой хребет нашей армии, и их подготовке нужно уделять огромное внимание. Во время войны сержант является опорой боевого подразделения - организатором боя на тактическом уровне, непосредственным наставником и лидером для бойцов.
От его компетентности зависит слаженность действий, сохранение жизни наших воинов и эффективность выполнения ими боевых задач.
Важной также является сержантская функция обучения и подготовки наших воинов", - написал Сырский.
Главнокомандующий заслушал доклады главного сержанта ВС Украины и представителей органов военного управления.
Проанализировали:
- состояние подготовки командиров отделений в учебных центрах и районах выполнения боевых задач;
- качество и состояние выполнения программ подготовки сержантского состава базового уровня;
- работу сети колледжей сержантского состава;
- результаты подготовки в предыдущем месяце;
- дополнительные меры по антидроновой подготовке и учебным стрельбам малых огневых групп.
"Обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Поставил соответствующие задачи", - отметил Сырский.
Подготовка сержантов в районах выполнения боевых задач
Высокая интенсивность боевых действий обусловливает необходимость наращивать подготовку сержантов в районах выполнения боевых задач.
Поддерживаю эти предложения и инициативы.
В течение 2025 года более 2,6 тысячи военнослужащих, которые уже зарекомендовали себя как настоящие лидеры в боевых подразделениях, прошли ускоренный курс подготовки командиров отделений в районах ответственности своих бригад.
"Обратил внимание на важность профессиональной подготовки и подготовки сержантского состава. Приоритет – не количество, а качество. Ведь чем лучше будет подготовлен украинский воин, украинский сержант – тем больше жизней сохранит наша армия. Тем эффективнее она выполнит возложенную на нее миссию – уничтожить врага и сохранить Украину", – подчеркнул Сырский.
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