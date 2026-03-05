Подготовка сержантов и антидроновые тренировки: Сырский провел совещание по обучению военных. ФОТОрепортаж

Генерал Александр Сырский провел совещание по вопросам качества подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В ходе обсуждения рассмотрели состояние обучения командиров отделений, работу сети сержантских колледжей и дополнительные меры подготовки военных, в частности антидроновые тренировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

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Важность сержантов в армии

"Сержанты - становой хребет нашей армии, и их подготовке нужно уделять огромное внимание. Во время войны сержант является опорой боевого подразделения - организатором боя на тактическом уровне, непосредственным наставником и лидером для бойцов.

От его компетентности зависит слаженность действий, сохранение жизни наших воинов и эффективность выполнения ими боевых задач.

Важной также является сержантская функция обучения и подготовки наших воинов", - написал Сырский.

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Главнокомандующий заслушал доклады главного сержанта ВС Украины и представителей органов военного управления.

Проанализировали:

состояние подготовки командиров отделений в учебных центрах и районах выполнения боевых задач;

качество и состояние выполнения программ подготовки сержантского состава базового уровня;

работу сети колледжей сержантского состава;

результаты подготовки в предыдущем месяце;

дополнительные меры по антидроновой подготовке и учебным стрельбам малых огневых групп.

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"Обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Поставил соответствующие задачи", - отметил Сырский.

Подготовка сержантов в районах выполнения боевых задач

Высокая интенсивность боевых действий обусловливает необходимость наращивать подготовку сержантов в районах выполнения боевых задач.

Поддерживаю эти предложения и инициативы.

В течение 2025 года более 2,6 тысячи военнослужащих, которые уже зарекомендовали себя как настоящие лидеры в боевых подразделениях, прошли ускоренный курс подготовки командиров отделений в районах ответственности своих бригад.

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"Обратил внимание на важность профессиональной подготовки и подготовки сержантского состава. Приоритет – не количество, а качество. Ведь чем лучше будет подготовлен украинский воин, украинский сержант – тем больше жизней сохранит наша армия. Тем эффективнее она выполнит возложенную на нее миссию – уничтожить врага и сохранить Украину", – подчеркнул Сырский.







