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Новини Фото Бойові дії на сході
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Сирський ухвалив рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині: Окупанти подекуди зазнають критичних втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Ухвалено рішення для посилення стійкості

Як зазначається, Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

Сирський на Донеччині
Сирський на Донеччині
Сирський на Донеччині

Читайте: Через активні дії ЗСУ окупанти змушені переносити дати своїх запланованих операцій, - Сирський

"Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даній ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів. Схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики", - йдеться у повідомленні.

Зони інфільтрації

За словами Сирського, особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії.

Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - додав він.

Читайте: Підрозділи ТрО планують використовувати в оборонних операціях, - Сирський

Автор: 

Донецька область (11336) бойові дії (5976) Сирський Олександр (953)
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Топ коментарі
+11
У мене питання. А що заважало Сирському ухвалити таке рішення раніше? Що, раніше стійкість була не на часі? Одним словом піар - наше все.
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10.03.2026 09:38 Відповісти
+6
А покращувати логістику без рішення сирського ну ніяк не получалось?
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10.03.2026 09:37 Відповісти
+6
Звучить загрозливо(Як можна посилити стійкість,якщо вона й так у наших хлопців огого?((Посилити треба матеріальним забезпеченням : амуніцією..грошима...А не просто "ні кроку назад,бо за вами.."(((
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10.03.2026 09:38 Відповісти
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А покращувати логістику без рішення сирського ну ніяк не получалось?
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10.03.2026 09:37 Відповісти
Звучить загрозливо(Як можна посилити стійкість,якщо вона й так у наших хлопців огого?((Посилити треба матеріальним забезпеченням : амуніцією..грошима...А не просто "ні кроку назад,бо за вами.."(((
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10.03.2026 09:38 Відповісти
У мене питання. А що заважало Сирському ухвалити таке рішення раніше? Що, раніше стійкість була не на часі? Одним словом піар - наше все.
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10.03.2026 09:38 Відповісти
Брехня якась повна - це шо наказав, як отий матросов, грудьми на амбразуру. Це скоріш призведе до ще більшого дезертирства - там вже і так десь пів міліона, офіцери знамо як воюють - кинули штаб з всіми документами та втікли. Бо зелені пі.....и клали болт на кріпаків у бой без зброї, бетоних захисних споруд, камер виживання о/с, міних полів - все як і у рашистів - їми керують однакова верхівка, а поки там сім'ї отримують труни, ми рограбимо все шо можна.
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10.03.2026 09:50 Відповісти
Якась совкова пропаганда.
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10.03.2026 09:57 Відповісти
не "наше ", ( не приписуйте , всім належність , до злочинного угрупування) а режиму зеленогнійних " хароших хлопців" - " буратін" , які роблять все , щоб Україну " прісоеденіть …" ,паралельно , мародерячі , бо впевнені , що їм за тє " нічого не будет" , як з міндіч&цукерманом , шурмами , чернишовим " ми ж адін народ" , " рускій народ на нас не нападет" , " рф не наступают, просто двігают граніци ,немножечко вперед" , " двушечка ушла на москву" ……… Перевертень кремлядскій 4* ухилянт "верховний ", Алі баба-" козирь"-відьмак , замість лукянівського СІЗО , очолив асоціацію адвокатів ……… тотальна "яжнелохівська" ХУЦЛА
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10.03.2026 10:00 Відповісти
А думати сирського не можна навчити. ??? Таки вкиди в ЗМІ наводять на думку,що "ліга сміх" поступово переходить в ЗСУ. Для чого загальному загалу розповідати про таке .
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10.03.2026 10:10 Відповісти
Пан Сирський словоблудієм займається. "Критичні втрати", це як? Завтра кацапський фронт обвалиться?
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10.03.2026 10:11 Відповісти
Знову цей квартальний стиль.
-Слухайте всі! Я ухвалюю рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині!!!
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10.03.2026 10:25 Відповісти
Причому - "Слухайте всі!" - повторити 10 разів, кожному присутньому
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10.03.2026 12:03 Відповісти
Посилення стійкості і потужності
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10.03.2026 11:38 Відповісти
 
 