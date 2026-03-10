Сирський ухвалив рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині: Окупанти подекуди зазнають критичних втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Ухвалено рішення для посилення стійкості

Як зазначається, Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.







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"Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даній ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів. Схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики", - йдеться у повідомленні.

Зони інфільтрації

За словами Сирського, особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії. Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - додав він.

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