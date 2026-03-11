РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9220 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
1 265 3

Враг продвинулся на Сумщине и Донетчине, - DeepState

Российские войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Бессаловки (Сумской район Сумской области), Ступочек (Краматорский район Донецкой области) и Удачного (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ хочет создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы на Сумщине и Харьковщине, - Драпатый

Обновленные карты

Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях
Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях
Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Поддубного в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумская область (2121) Донецкая область (5747) Краматорский район (1026) Покровский район (1569) Сумский район (532) Ступочки (9) Удачное (25) Бессаловка (2) DeepState (478)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, а де ж наше просування на Дніпропетровщині? І чого взагалі чекати, коли людей "заохочують" і мотивують побиттями і вбивствами, он жінка розповідала, психічно хворого сина кілька разів лупцювали ТЦКшнки, Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відпровість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр і віськових закладів кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Де люстрація суддів і прокурорів, де посадки, чому не сидяь крупа міндичі шаурми шефіри умєрови Як це все назвати?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:51 Ответить
А я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона до двох після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис. Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:55 Ответить
 
 