Враг продвинулся на Сумщине и Донетчине, - DeepState
Российские войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Бессаловки (Сумской район Сумской области), Ступочек (Краматорский район Донецкой области) и Удачного (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
